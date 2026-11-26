حیدر العبودی سخنگوی دولت عراق اخبار تحرکات ارتش به سمت اقلیم کردستان را تکذیب کرد و بر مبارزه با قاچاق نفت و حفاظت از حقوق شهروندان کردستان تاکید نمود.

حیدر العبودی سخنگوی دولت عراق چهارشنبه شب خبرهای منتشرشده درباره استقرار یگان‌های ارتش این کشور در اقلیم کردستان را به طور قاطع رد کرد. این مقام دولتی در گفت‌وگو با شبکه العراقیه الاخباریه اعلام نمود که هیچ گونه دستوری برای تهدید یا حمله به مناطق کردستان صادر نشده است و اولویت اصلی دولت حفاظت از ثروت نفتی و حقوق قانونی تمامی شهروندان عراقی است.

تکذیب اخبار نظامی و دفاع از حقوق مردم

حیدر العبودی صراحتاً اعلام کرد که اخبار پیرامون تحرکات نظامی علیه اقلیم کردستان بی‌اساس است. وی افزود که علی الزیدی فرمانده کل نیروهای مسلح بر وظیفه خود برای حفاظت از مردم کردستان تاکید دارد و هیچ تفاوتی میان یک استان با استان دیگر قائل نیست. سخنگوی دولت عراق بیان کرد که دفاع از حقوق عراقی‌ها از زاخو تا بصره بر عهده دولت است و حقوق کارمندان اقلیم کردستان از هرگونه اختلاف یا کشمکش به دور است.

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وی خاطرنشان ساخت که حقوق مردم کردستان در قانون اساسی عراق تضمین شده است و علی الزیدی وظیفه دارد از این حقوق صیانت کند. العبودی با تاکید بر اینکه نخست‌وزیر بر حفاظت از مردم کردستان و نه تهدید آن‌ها اصرار دارد، بیان کرد که دولت در قبال بازگرداندن اعتماد جامعه جهانی به عراق موفق عمل کرده است. او همچنین اشاره کرد که اموال بازپس‌گرفته‌شده از افراد فاسد در صندوق نسل‌ها قرار خواهد گرفت.

عملیات مبارزه با قاچاق نفت و مسدودسازی جاده‌ها

وزارت دفاع عراق از سوی دیگر اعلام کرده است که در حال اجرای دستورات علی الزیدی برای کنترل مناطق مختلف کشور است. یحیی رسول سخنگوی وزارت دفاع عراق اعلام کرد که دستور استقرار یگان‌های نظامی برای کنترل مناطق مختلف صادر شده است. این دستور شامل استان کرکوک نیز می‌شود و یگان‌های مستقر در این استان در حال اجرای اوامر فرمانده کل نیروهای مسلح هستند.

فرمانده نیروهای ویژه ارتش عراق گفت که دستور مسدودسازی جاده‌های خاکی و فرعی که به عنوان مسیرهای عملیات قاچاق نفت شناسایی شده‌اند، صادر شده است. وزارت دفاع عراق تصریح کرد که وزارتخانه برای اجرای این مأموریت‌های محوله آمادگی کامل دارد. این اقدامات در راستای متلاشی کردن شبکه‌های قاچاق و جلوگیری از سرازیر شدن ثروت نفتی به جیب سودجویان انجام می‌شود.

حیدر العبودی توضیح داد که عملیات تعقیب قاچاقچیان نفت در جریان است و دولت از هرگونه عملیات قاچاق ثروت نفتی در استان‌های مختلف پرده برخواهد داشت. وی بیان کرد که ده‌ها میلیارد دلار از محل قاچاق نفت به حساب‌های شخصی افراد فاسد می‌رود و مردم کردستان هیچ نفعی از این ماجرا نمی‌برند. دولت عراق اطمینان داد که عوامل دخیل در این عملیات تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

تأمین بودجه و آینده مالی اقلیم کردستان

سخنگوی دولت عراق یادآوری کرد که دولت برای تأمین مطالبات و سهم تمامی عراقی‌ها از جمله شهروندان اقلیم کردستان در بودجه سال ۲۰۲۷ اهتمام جدی دارد. وی به مردم اقلیم کردستان اطمینان داد که علی الزیدی تمام تلاش خود را برای تأمین خواسته همه عراقی‌ها به کار بسته است. العبودی تأکید کرد که ضامن وحدت و حقوق مردم عراق قانون اساسی این کشور است.

وی اضافه کرد که عراقی‌ها به توانمندی نیروهای مسلح‌شان در حفاظت از ثروت نفتی ایمان دارند و تلاش نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت ثروت ملت عراق ادامه دارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دولت عراق بر این باور است که با مبارزه با فساد و قاچاق نفت می‌تواند عدالت مالی را برای تمامی بخش‌های کشور، از جمله کردستان، به ارمغان بیاورد.