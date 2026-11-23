وزارت گردشگری عراق رسماً شایعه لغو روادید برای شهروندان ایرانی را تکذیب کرد. اعلام شد که اصل مقابله به مثل حفظ شده و زائران ایرانی معاف از عوارض هستند.

وزارت گردشگری عراق با صدور بیانیه‌ای رسمی، شایعات منتشر شده در مورد لغو کامل روادید برای شهروندان ایرانی را رد کرد و تأکید نمود که اصل مقابله به مثل در روابط سفری میان دو کشور همچنان پابرجاست. این وزارتخانه همچنین خبر داد که طرح "گذرنامه خادم" تنها مختص اتباع افغانستان و پاکستان بوده و تاثیری بر شرایط سفر ایرانیان ندارد.

تکذیب لغو روادید و شفاف‌سازی شرایط زائران

وزارت گردشگری و آثار باستانی عراق با انتشار بیانیة رسمی از سوی گرامیداشت یاد نخستین شهید عراقی جبهه پشتیبانی از غزه خبر داد و همزمان شایعات مربوط به تغییر قوانین ورود به این کشور را تکذیب نمود. سخنان علی الدخیلی، وزیر گردشگری عراق، درباره آنچه به عنوان "گذرنامه خادم" شناخته می‌شود، پس از تأیید نهایی با طرف ایرانی مشخص شد که این طرح صرفاً برای تسهیل ورود و خروج اتباع افغانستانی و پاکستانی در جریان زیارت اربعین طراحی شده است.

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بر اساس این گزارش، وزارتخانه تأکید کرد که صدور این گذرنامه‌ها به صورت کاملاً رایگان انجام می‌شود و هیچ ارتباطی به شهروندان ایرانی یا لبنانی ندارد. مسئولان عراقی با رد صریح اظهارات پرحاشیه دو روز پیش خود درباره احیای گسترده روادید، بیان کردند که طرح مذکور هیچ خللی در روند سفرهای فعلی ایجاد نخواهد کرد و صرفاً یک تسهیلات اداری برای کشورهای همسایه خاصی است.

حفظ اصل مقابله به مثل و وضعیت عوارض گردشگری

در بخش دیگری از بیانیه خود، وزارت گردشگری عراق به طور مشخص اعلام کرد که هرگونه اظهارات مربوط به برقراری مجدد عوارض گردشگری برای زائران ایرانی و لبنانی فاقد صحت است. دلیل اصلی این تصمیم آن است که کشور ایران و لبنان نیز عوارضی مشابه را از شهروندان عراقی دریافت نمی‌کنند و بنابراین اصل مقابله به مثل در قبال شهروندان این دو کشور به قوت خود باقیست.

با این حال، وزارتخانه هشدار داد که احتمال بازنگری در لغو روادید برای شهروندان ۴۴ کشور دیگر وجود دارد. این کشورهایی که برخلاف ضوابط متعارف مقابله به مثل، اقدام به اخذ عوارض سنگین و روادیدهای پیچیده از شهروندان عراقی هنگام سفر به کشورهای خود کرده‌اند، در لیست بررسی مجدد قرار گرفته‌اند.

یادبود شهید المکصوصی و عملیات‌های مقاومت

همزمان با گرامیداشت سومین سالگرد آغاز عملیات مقاومت اسلامی عراق در پشتیبانی از محور مقاومت در غزه و لبنان، نام شهید فاضل المکصوصی به عنوان نخستین شهید عراقی جبهه پشتیبانی از غزه مطرح شد. وی در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۳ در جریان یک حمله پهپادی به منطقه ابوغریب در غرب بغداد به شهادت رسید و نمادی از ایستادگی نیروهای عراقی در این نبردها به شمار می‌رود.

المکصوصی که از سال ۲۰۱۳ در جنگ داخلی سوریه در نبرد با گروه‌های تکفیری حضور داشت و در این راه مجروح شده بود، پس از بازگشت به عراق در سال ۲۰۱۴ به عنوان عکاس رسانه‌ای فعالیت خود را در مناطق ابوغریب، فلوجه و القائم آغاز کرد. نام او در رسانه‌های عراقی با هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامیان آمریکایی در جریان نبرد طوفان الاقصی گره خورده است و پیش‌تر نیز رهبر جمهوری اسلامی ایران در جلسات قرآنی از وی یاد کرده بود.

پایان شبکه قاچاق عضو و بازسازی مدارس لیلان

علاوه بر مسائل سفری، آژانس اطلاعات عراق اعلام کرد که عملیات موفقی علیه شبکه قاچاق اعضای بدن انسان انجام داده است. این شبکه که از یک سازمان مدنی زنان به عنوان پوشش برای فریب و بهره‌برداری از شرایط زنان آسیب‌پذیر استفاده می‌کرد، در پایتخت بغداد منهدم شد و تمامی اعضای آن دستگیر شدند.

در بخش دیگر تحولات کشور، تیپ ۱۶ نیروهای بسیج مردمی عراق (حشد الشعبی) تحت فرماندهی عملیات شمال و شرق دجله، کار ترمیم و بازسازی مدارس منطقه لیلان در کرکوک را آغاز کرده است. هدف از این اقدام، بهبود محیط آموزشی و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور دانش‌آموزان و کادر آموزشی است که در راستای تقویت ارتباط این نیروها با مردم منطقه صورت گرفته است.