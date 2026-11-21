سنتکام با رد قاطع ادعای جمهوری اسلامی درباره هدف قرار گرفتن جنگنده اف-۱۶ در خلیج فارس، اعلام کرد که تمامی جنگنده‌های آمریکایی در منطقه سالم و مستقر هستند.

فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده آمریکا که به اختصار سنتکام نامیده می‌شود، روز شنبه ۳۰ آبان ماه یک ادعای جدی را تکذیب کرد. این مقام نظامی آمریکایی خبری که درباره آسیب دیدن یک جنگنده اف-۱۶ در آسمان خلیج فارس منتشر شده بود را کاملاً نادرست خواند.

واکنش قاطع فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا

سنتکام در بیانیه‌ای رسمی در شبکه اجتماعی ایکس، ادعای منتشر شده توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را رد کرد. بر اساس گزارش‌های پیشین، مقامات ایرانی مدعی شده بودند که یکی از جنگنده‌های اف-۱۶ این کشور در روز جمعه هدف قرار گرفته و مجبور به فرود اضطراری شده است. اما فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در بخش راستی‌آزمایی این ادعا، صراحتاً اعلام کرد که جنگنده‌های اف-۱۶ روز گذشته تحت هیچ‌گونه حمله‌ای از سوی جمهوری اسلامی قرار نگرفتند.

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این نهاد نظامی با تأکید بر شفافیت کامل، افزود که تمامی جنگنده‌های نظامی ایالات متحده در منطقه خاورمیانه در وضعیت سلامت کامل به سر می‌برند. همچنین محل استقرار و وضعیت عملیاتی تمامی این هواپیماها برای فرماندهان نظامی مشخص و تأیید شده است. این پیام مستقیماً به شایعاتی اشاره داشت که در فضای رسانه‌ای ایران و برخی کانال‌های خبری بی‌بی‌سی و رویترز بازتاب یافته بود.

بررسی ادعاهای رسانه‌های حکومتی و سپاه

روز شنبه ۳۰ آبان ماه، ساعتی پیش از انتشار پیام سنتکام، خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه‌های وابسته به حکومت ایران گزارش داده بود که ارتش جمهوری اسلامی شامگاه جمعه ۲۹ آبان اقدام به شلیک موشک به سوی یک جنگنده اف-۱۶ آمریکایی کرده است. بر اساس این ادعا، موشک پرتاب شده به بدنه جنگنده آسیب رسانده و باعث شده است که خلبانان مجبور شوند مأموریت خود را نیمه‌تمام رها کنند.

رسانه‌های داخلی ایران مدعی بودند که این جنگنده آسیب‌دیده در فرودگاهی نزدیک به محل درگیری مجبور به فرود اضطراری شده است. اما سنتکام با رد این سناریو، نه‌تنها وقوع حمله موفقیت‌آمیز را، بلکه اساساً هرگونه درگیری مستقیم را در روز جمعه رد کرد. این مقام نظامی آمریکایی تأکید کرد که هیچ گزارش مبنی بر برخورد یا آسیب دیدن هر یک از ناوگان هوایی ایالات متحده در آن بازه زمانی ثبت نشده است.

تأثیرات عملیاتی و آینده روابط نظامی در منطقه

تکذیب رسمی سنتکام نشان‌دهنده تلاش واشنگتن برای جلوگیری از تشدید تنش‌های نظامی در خلیج فارس است. وقتی یک قدرت نظامی بزرگ مانند ایالات متحده ادعای آسیب دیدن یک جنگنده مدرن مانند اف-۱۶ را رد می‌کند، به معنای رفع خطر فوری برای سرنشینان این هواپیماست. این اقدام همچنین پیامی برای بازدارندگی در برابر انتشار اطلاعات نادرست در زمان‌های بحرانی محسوب می‌شود.

با این حال، فضای سیاسی و امنیتی خاورمی همچنان پرتنش باقی می‌ماند. ادعاهای متضاد میان ایران و آمریکا در حوزه‌های نظامی و پدافندی، نشان‌دهنده بی‌اعتمادی عمیق دوجانبه است. در حالی که تهران ادعای موفقیت در هدف قرار دادن اهداف غربی را مطرح می‌کند، واشنگتن بر حفظ آرامش و پرهیز از واکنش‌های هیجانی تأکید دارد.

در نهایت، وضعیت فعلی نشان می‌دهد که هرگونه تحریک یا ادعای نظامی نیازمند بررسی‌های دقیق و مستند است. تکذیب‌های متقابل نشان می‌دهد که کنترل روایت در میدان نبرد اطلاعاتی به اندازه میدان نبرد فیزیکی اهمیت دارد. منتظریم ببینیم آیا این رویداد منجر به اقدامات دیپلماتیک جدیدی خواهد شد یا خیر.