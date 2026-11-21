سنتکام ادعای شلیک به جنگنده اف-۱۶ توسط ایران را رد کرد. همزمان اف‌بی‌آی و وزارت کشاورزی آمریکا هدف حملات سایبری قرار گرفتند.

ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا با انتشار بیانیه‌ای رسمی در روز شنبه ۳۰ آبان، ادعای ارتش جمهوری اسلامی ایران مبنی بر آسیب دیدن یک جنگنده اف-۱۶ آمریکایی را به طور قاطع تکذیب کرد. این نهاد نظامی تأکید نمود که تمامی جنگنده‌های نظامی مستقر در منطقه خاورمیانه در وضعیت سلامت کامل به سر می‌برند و هیچ‌گونه حمله‌ای در روز جمعه توسط ایران به این هواپیما انجام نشده است. تأییدیه سنتکام در پاسخ به گزارش‌های اخیر منتشر شده از سوی وزارت دفاع ایران ارائه شد که مدعی شلیک موشک و فرود اضطراری خلبان آمریکایی بودند. این رویداد جدیدترین نمونه در مجموعه تنش‌های نظامی و امنیتی اخیر در منطقه است که همزمان با حملات سایبری گسترده به زیرساخت‌های حیاتی آمریکایی رخ داده است.

تعارض گزارش‌ها درباره وضعیت جنگنده اف-۱۶

ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که سامانه‌های پدافند هوایی مستقر در جنوب ایران، یک جنگنده اف-۱۶ آمریکایی را در فراز خلیج فارس شناسایی و به سوی آن موشک شلیک کرده‌اند. طبق این گزارش، انفجار موشک در نزدیکی جنگنده منجر به آسیب دیدن آن شده و خلبان را مجبور به لغو مأموریت و فرود اضطراری در یکی از فرودگاه‌های منطقه کرد. اما ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) بلافاصله این ادعا را نادرست خواند و تصریح کرد که هیچ حمله‌ای به جنگنده اف-۱۶ صورت نگرفته است. این نهاد نظامی با تأکید بر شفافیت وضعیت، اعلام کرد که سلامت و موقعیت تمامی جنگنده‌های آمریکایی در خاورمیانه کاملاً مشخص و بدون نقص است.

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نفوذ سایبری به پایگاه اطلاعات اف‌بی‌آی

همزمان با تنش‌های نظامی، رسانه‌های آمریکایی از دو مورد نفوذ سایبری مهم به زیرساخت‌های حساس فدرال آمریکا خبر داده‌اند. شبکه سی‌ان‌ان روز شنبه ۳۰ آبان گزارش داد که سازمان پلیفدرال تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) در حال بررسی احتمال نفوذ به پایگاه ملی اطلاعات جرایم خود است. این پایگاه داده مرکزی است که نهادهای انتظامی فدرال، ایالتی و محلی برای تبادل اطلاعات احکام بازداشت، سوابق کیفری و بررسی پیشینه افراد از آن استفاده می‌کنند. دو منبع آگاه به سی‌ان‌ان تأیید کردند که احتمال آسیب‌پذیری این سامانه حیاتی در دست بررسی دقیق قرار دارد، هرچند اف‌بی‌آی تاکنون پاسخ رسمی به درخواست‌های اظهارنظر نداده است.

توقف سامانه پرداخت به کشاورزان در وزارت کشاورزی

در گزارشی جداگانه، شبکه ان‌بی‌سی نیوز از نفوذ هکرها به سامانه‌های مالی وزارت کشاورزی ایالات متحده خبر داد. این حمله سایبری در هفته گذشته رخ داده و کارکنان وزارت کشاورزی روز پنجشنبه از وقوع این رخداد مطلع شده‌اند. هکرها به سامانه‌ای دسترسی پیدا کرده‌اند که این وزارتخانه برای پرداخت بودجه و یارانه‌ها به کشاورزان از آن استفاده می‌کند. مقامات هشداده‌اند که این نفوذ ممکن است راه را برای دسترسی به اطلاعات حساس‌تری از جمله داده‌های ایمنی مواد غذایی و تحقیقات مربوط به بیماری‌های قابل انتقال از حیوانات هموار کرده باشد. هویت دقیق عاملان این حملات تاکنون مشخص نشده و وزارت کشاورزی نیز تاکنون واکنشی نشان نداده است.

تداوم حملات سایبری به نهادهای مالی و امنیتی

این رویدادها در حالی رخ داده‌اند که ماه‌های اخیر شاهد افزایش حملات سایبری به نهادهای کلیدی آمریکا بوده‌ایم. در تاریخ ۲۸ آبان، بانک جی‌پی مورگان چیس و شرکت‌های خدمات پرداخت ویزا و مسترکارت از حملاتی به شرکای تجاری خود خبر دادند که احتمالاً بخشی از اطلاعات شخصی مشتریان را افشا کرده است. همچنین گروه اخاذی سایبری شاینی‌هانترز در سپتامبر موفق شد با نفوذ به وب‌سایت استخدام اف‌بی‌آی به اطلاعات کارکنان کنونی و پیشین این نهاد دسترسی پیدا کند. علاوه بر این، اختلالات گسترده در سامانه‌های بانکی، خدمات مایکروسافت، ارتباطات امنیتی و حمل‌ونقل هوایی نیز گزارش شده، اما مقامات امنیتی تاکنون شواهدی از ارتباط مستقیم این رویدادها یا دخالت خارجی پیدا نکرده‌اند.

وضعیت مدارس ایرانی در امارات و کویت

در حوزه دیپلماسی و آموزش، محمد سلیمی رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش‌وپرورش ایران، روز شنبه ۳۰ آبان اعلام کرد که مدارس ایرانی در امارات متحده عربی و کویت همچنان مجوز فعالیت ندارند. وی توضیح داد که مجوز فعالیت مدارس ایرانی در امارات سه روز پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در اسفند پارسال لغو شد و تلاش‌ها برای بازگشایی آن‌ها تاکنون بی‌نتیجه مانده است. همچنین در شهریور امسال به مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش اعلام شد که مدارس ایرانی در کویت نیز اجازه ادامه فعالیت ندارند. این تصمیمات پس از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اهدافی در این دو کشور اتخاذ شد که مقامات ایرانی آن را تلافی‌جویانه توصیف کردند.

سلیمی درباره وضعیت دانش‌آموزان این مدارس بیان کرد که بسیاری از آن‌ها به مدارس دیگر منتقل شده‌اند و شماری آموزش از راه دور را ادامه می‌دهند. اگرچه گزارشی از بازماندن دانش‌آموزان از تحصیل دریافت نشده اما امکان ارتباط با والدین پس از تعطیلی مدارس محدود شده است. پیش‌تر در ۱۵ مرداد گزارش شده بود که وزارت آموزش‌وپرورش کویت مجوز تنها مدرسه ایرانی این کشور را لغو کرده است. در اردیبهشت امسال نیز از تعطیلی هفت مدرسه ایرانی در امارات و کویت در پی جنگ خبر داده بود. وضعیت دانش‌آموزان ایرانی در کویت نیز مشابه امارات ارزیابی می‌شود و انتظار می‌رود همه دانش‌آموزان در حال حاضر ساماندهی شده باشند.