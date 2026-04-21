تکذیب شایعات پیرامون سفر هیئت ایرانی به پاکستان و تبیین مواضع رسمی تهران در قبال مذاکرات

یک منبع مطلع با رد تمامی گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی مبنی بر اعزام هیئت مذاکره‌کننده ایرانی به اسلام‌آباد، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران همچنان بر مواضع اصولی خود مبنی بر عدم مذاکره تحت تهدید و فشار ایستادگی می‌کند.

در شرایطی که فضای رسانه‌ای بین‌المللی و منطقه‌ای طی روزهای اخیر مملو از گمانه‌زنی‌های بی‌اساس درباره روند دیپلماتیک میان ایران و طرف‌های مقابل بوده است، یک منبع آگاه رسانه‌ای با رد قاطعانه اخبار منتشر شده مبنی بر اعزام هیئت ایرانی به اسلام‌آباد پاکستان ، بر بی‌اساس بودن تمامی ادعاهای مطرح شده تأکید کرد.

از روز شنبه گذشته، رسانه‌های متعدد بین‌المللی و برخی خبرگزاری‌های غربی با انتشار اخبار جهت‌دار، تلاش کردند زمان‌های کاذبی را برای آغاز مذاکرات در پاکستان تعیین کنند که تمامی این سناریوها با واکنش منفی و تکذیب صریح منابع ایرانی مواجه شد. جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای شکل‌گیری این فضای روانی، در موضعی شفاف و ثابت اعلام کرده است که سیاست راهبردی تهران در مواجهه با فشارهای خارجی، امتناع از هرگونه گفتگو در فضای تهدید، ارعاب و نقض عهد است. مقامات عالی‌رتبه کشور تأکید کرده‌اند که تداوم حضور در هرگونه فرایند مذاکراتی، مستقیماً به تغییر رفتار و مواضع ایالات متحده آمریکا و پایبندی آن‌ها به تعهدات بین‌المللی وابسته است و تهران اجازه نخواهد داد که دیپلماسی ابزاری برای فشار سیاسی باشد. در همین راستا، بررسی ابعاد مختلف تحولات اخیر نشان می‌دهد که جبهه دیپلماسی ایران همچنان بر محور عزت، حکمت و مصلحت استوار است. در حالی که رسانه‌های خارجی تلاش می‌کنند با ایجاد دوقطبی‌های کاذب، ایران را در انفعال نشان دهند، مسئولان ارشد نظامی و قضایی کشور با ادبیاتی صریح، نسبت به هرگونه تحرک خصمانه هشدار داده‌اند. سرلشکر عبدالهی در اظهارات اخیر خود با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح، تصریح کرد که ایران مصمم‌تر از همیشه برای پاسخ‌های قاطعانه و آنی به هرگونه تهدید دشمن آماده است. در همین چهارچوب، رئیس قوه قضاییه نیز با اشاره به ضرورت پاسخگویی به شرارت‌های آمریکا، احتمال تکرار تجاوزات سبوعانه را منتفی ندانست و بر مجازات مسببان آن تأکید کرد. این موضع‌گیری‌ها نشان‌دهنده آن است که دستگاه دیپلماسی و نهادهای امنیتی ایران، در یک هماهنگی کامل، بازدارندگی را مقدم بر هرگونه تعامل غیرسازنده می‌دانند و اجازه نخواهند داد که شایعات رسانه‌ای، خللی در اراده ملی برای دفاع از منافع کشور ایجاد کند. در حاشیه این رویدادها، تحلیلگران سیاسی معتقدند که جریان‌های رسانه‌ای بیگانه با انتشار اخباری درباره قیمت دلار، طلا و سکه و یا بازتاب جهت‌دار اظهارات برخی نمایندگان مجلس، قصد دارند ثبات داخلی کشور را هدف قرار دهند و افکار عمومی را نسبت به آینده مذاکرات دچار تشویش کنند. با این حال، تأکید رئیس‌جمهور بر ضرورت به‌کارگیری رویکرد عقلانی در مواجهه با تحولات جاری کشور، حاکی از آن است که دولت و حاکمیت با اشراف کامل بر نقشه‌های جریان‌های نفوذی، اجازه نخواهند داد که فضای غبارآلود رسانه‌ای باعث انحراف از مسیر اصلی مطالبات ملی شود. در نهایت، باید تصریح کرد که استراتژی ایران در قبال مذاکرات، تابعی از رفتار طرف مقابل است و تا زمانی که نشانه‌های ملموسی از تغییر رفتار و پایان دادن به سیاست‌های خصمانه مشاهده نشود، هیچ‌گونه هیئتی برای مذاکره اعزام نخواهد شد و اخبار منتشر شده در این خصوص صرفاً در راستای جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی ایران ارزیابی می‌شود





