در روزهای اخیر، اخباری درباره زایمان دوباره یوزپلنگ ماده ایرانی موسوم به «هلیا» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان این خبر را تکذیب کرد و اعلام کرد هلیا در یک سال گذشته زایمان جدیدی نداشته است. به دنبال این تکذیب، مقام‌های محیط زیست از مشاهده هلیا و سه توله‌اش در منطقه حفاظت مشارکتی «یوزکنام» در شرق استان سمنان خبر دادند. بخشی از قلمرو این یوزپلنگ‌ها با محدوده جاده ترانزیتی تهران ـ مشهد، به‌ویژه محور میامی ـ سبزوار و منطقه عباس‌آباد ـ میاندشت، همپوشانی دارد؛ مسیری که در سال‌های گذشته بارها به محل مرگ یوزهای ایرانی بر اثر تصادف تبدیل شده است. به دنبال حضور هلیا و توله‌هایش در این منطقه، طرح پایش شبانه در طول پنج شب گذشته اجرا شده است. در این طرح، محیط‌بانان، پلیس راه، نیروهای یگان حفاظت، نیروهای پارک ملی توران و داوطلبان محلی برای کاهش خطر برخورد خودروها با یوزها در مسیرهای جاده‌ای مستقر شده‌اند.

در حالی که در روزهای اخیر اخباری درباره زایمان دوباره یوزپلنگ ماده ایرانی موسوم به «هلیا» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان این خبر را تکذیب کرد و اعلام کرد هلیا در یک سال گذشته زایمان جدیدی نداشته است.

سعید یوسف‌پور، مدیرکل حفاظت محیط زیست سمنان، گفت آخرین زادآوری هلیا بیش از یک سال پیش بوده و این یوزپلنگ ماده در آن زمان پنج توله به دنیا آورده است. به گفته او، دو توله هلیا در تصادف با خودروهای عبوری در جاده‌های شرق کشور تلف شدند و اکنون سه توله باقی‌مانده همراه این یوزپلنگ در طبیعت زندگی می‌کنند.

انتشار یک تیتر گمراه‌کننده درباره «خانواده جدید هلیا» باعث شکل‌گیری این تصور نادرست شد که این یوزپلنگ بار دیگر زایمان کرده است؛ برداشتی که سپس در فضای مجازی گسترش یافت. هم‌زمان با تکذیب این شایعه، مقام‌های محیط زیست از مشاهده هلیا و سه توله‌اش در منطقه حفاظت مشارکتی «یوزکنام» در شرق استان سمنان خبر دادند.

بخشی از قلمرو این یوزپلنگ‌ها با محدوده جاده ترانزیتی تهران ـ مشهد، به‌ویژه محور میامی ـ سبزوار و منطقه عباس‌آباد ـ میاندشت، همپوشانی دارد؛ مسیری که در سال‌های گذشته بارها به محل مرگ یوزهای ایرانی بر اثر تصادف تبدیل شده است. به دنبال حضور هلیا و توله‌هایش در این منطقه، طرح پایش شبانه در طول پنج شب گذشته اجرا شده است.

در این طرح محیط‌بانان، پلیس راه، نیروهای یگان حفاظت، نیروهای پارک ملی توران و داوطلبان محلی برای کاهش خطر برخورد خودروها با یوزها در مسیرهای جاده‌ای مستقر شده‌اند. مقام‌های محیط زیست از رانندگان خواسته‌اند در این محدوده با سرعت مطمئنه حرکت کرده و به علائم هشداردهنده توجه کنند. هلیا از شناخته‌شده‌ترین یوزهای ماده ایران است. او فرزند یوزپلنگی به نام «هرب» محسوب می‌شود و پیش‌تر دو توله خود را در تصادف‌های جاده‌ای از دست داد.

یکی از توله‌های نر هلیا در تیرماه ۱۴۰۲ در محور تهران ـ مشهد تلف شد. گزارش‌های محیط زیست در آن زمان حاکی بود که هلیا پس از مرگ یکی از توله‌هایش چندین روز در نزدیکی محل حادثه باقی ماند و در جست‌وجوی فرزند خود بود. چندی پیش نیز محیط زیست از مشاهده هلیا همراه پنج توله در زیستگاه‌های خراسان شمالی خبر داده بود، اما اکنون این یوزپلنگ ماده تنها با سه توله خود در شرق سمنان دیده شده است.

یوزپلنگ آسیایی یکی از نادرترین گربه‌سانان جهان به شمار می‌رود و تنها در ایران در طبیعت باقی مانده است. بر اساس برآوردهای سازمان حفاظت محیط زیست، تاکنون ۲۶ یوزپلنگ آسیایی شناسایی شده‌اند که شش فرد در سایت‌های تکثیر و ۲۰ فرد در طبیعت زندگی می‌کنند. کارشناسان هشدار می‌دهند هر گونه‌ای که جمعیت آن به کمتر از ۵۰ فرد برسد، در آستانه انقراض قرار می‌گیرد.

به همین دلیل، حفظ زیستگاه‌ها و کاهش تلفات جاده‌ای از مهم‌ترین اقدامات برای بقای یوزپلنگ آسیایی در ایران محسوب می‌شود. منطقه توران در شرق استان سمنان، که بخشی از ذخیره‌گاه زیست‌کره توران را در بر می‌گیرد، مهم‌ترین زیستگاه باقی‌مانده یوزپلنگ آسیایی در جهان به شمار می‌رود. وضعیت وخیم «پیروز»؛ کمرنگ شدن امیدها برای زنده ماندن توله یوزپلنگ ایران





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