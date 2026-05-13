تکذیب شایعات مبنی بر عدم دریافت ویزای آمریکا برای پنج بازیکن تیم ملی عراق در جام جهانی ۲۰۲۶

در روزهای اخیر شایعاتی در شبکههای اجتماعی منتشر شده بود مبنی بر اینکه پنج بازیکن تیم ملی عراق موفق به دریافت ویزای آمریکا نشدهاند و ممکن است حضور آنها در جام جهانی ۲۰۲۶ با مشکل مواجه شود. با این حال، فدراسیون فوتبال عراق این اخبار را تکذیب کرد و اعلام کرد که تمام بازیکنان تیم ملی عراق ویزای ورود به آمریکا را دریافت کردهاند.
در روزهای اخیر شایعاتی در شبکههای اجتماعی منتشر شده بود مبنی بر اینکه پنج بازیکن تیم ملی عراق موفق به دریافت ویزای آمریکا نشدهاند و ممکن است حضور آنها در جام جهانی ۲۰۲۶ با مشکل مواجه شود؛ موضوعی که پس از صعود دیرهنگام عراق به این رقابتها، بازتاب زیادی پیدا کرد.
با این حال، فدراسیون فوتبال عراق این اخبار را تکذیب کرد. حسین الخراسانی، مدیر رسانهای دفتر عدنان درجال، رئیس فدراسیون فوتبال عراق، در گفتوگویی با رسانهها تاکید کرد: «این خبر صحت ندارد و واقعیت این است که تمام بازیکنان تیم ملی عراق ویزای ورود به آمریکا را دریافت کردهاند. » فراس بحرالعلوم، عضو فدراسیون فوتبال عراق، نیز این موضوع را تایید کرد و گفت: «همه بازیکنان ویزای آمریکا را گرفتهاند.
» او همچنین توضیح داد که پاسپورت بازیکنان روز سهشنبه برای دریافت ویزای کانادا ارسال شده است. جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد و این نخستین حضور عراق در این رقابتها از سال ۱۹۸۶ به شمار میرود. تیم ملی عراق اوایل ماه آوریل با پیروزی ۲-۱ مقابل بولیوی موفق شد جواز حضور در این تورنمنت را به دست بیاورد.
عراق در مرحله گروهی این مسابقات با تیمهای فرانسه، نروژ و سنگال همگروه شده و باید مقابل ستارههایی مانند کیلیان امباپه، ارلینگ هالند و سادیو مانه به میدان برود
