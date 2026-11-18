مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گزارش سی‌ان‌ان درباره طرح ایران را دروغ گفت. هشدارهای امنیتی و واکنش‌ها به ادعای بمب کثیف و تهدیدات مقامات ترامپ.

مارکو روبیو ، وزیر خارجه آمریکا، با قاطعیت تمام گزارش‌های اخیر شبکه سی‌ان‌ان را مبنی بر وجود طرحی از سوی جمهوری اسلامی ایران برای هدف قرار دادن مقامات دولت دونالد ترامپ در واشنگتن تکذیب کرد. وزیر خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای صریح اعلام کرد که منابع اطلاعاتی استنادشده در آن گزارش، افرادی دروغگو و حتی مجرم شناخته می‌شوند و ادعاهای مطرح شده فاقد هرگونه پایه واقعی است.

ردیه قاطع بر گزارش سی‌ان‌ان و منابع اطلاعاتی

مارکو روبیو در واکنش به ادعاهای این شبکه خبری غربی، با شدت تمام به انتقاد از منابع اطلاعاتی پرداخت و تصریح کرد که برخی از این منابع به دروغگویی متهم هستند و برخی دیگر نیز در این عمل شریک بوده و مرتکب جرم شده‌اند. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که با وجود آمادگی کامل دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده برای حفاظت از امنیت این کشور، هیچ تهدید قریب‌الوقوع یا واقعی علیه خاک آمریکا وجود ندارد.

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جزئیات طرح ادعایی و واکنش‌های داخلی

شبکه سی‌ان‌ان پیش از این به نقل از اطلاعات منتسب به نهادهای اطلاعاتی آمریکا مدعی شده بود که تهران در حال بررسی طرح‌هایی است تا از طریق استفاده از بمب کثیف یا سلاح‌های شیمیایی، به حمله علیه مقامات ارشد دولت دونالد ترامپ بپردازد. این ادعا در حالی منتشر شده است که هفت مقام آمریکایی تأیید کرده‌اند بحث‌ها در محافل سیاسی واشنگتن درباره توانایی ایران برای اجرای چنین عملیات پیچیده‌ای همچنان ادامه دارد.

با این حال، منابعی که از جزئیات این ماجرا آگاه هستند، اعلام کرده‌اند که این طرح بیشتر یک تلاش برای گسترش گزینه‌های استراتژیک تهران در منطقه توصیف می‌شود تا یک برنامه عملیاتی و حمله قریب‌الوقوع. با این حال، دو منبع دیگر اشاره کرده‌اند که طرح مورد بحث شامل شناسایی دقیق مکان‌ها و اهداف مشخص بوده که همین امر باعث شده تا تدابیر احتیاطی تشدید شود و برنامه‌های اضطراری جدیدی در دستگاه‌های آمریکایی تدوین گردد.

واکنش کاخ سفید و تحولات منطقه‌ای

لورین بیس، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیه‌ای رسمی تأیید کرد که دولت آمریکا تمام تهدیدات احتمالی را زیر نظر دارد اما در حال حاضر هیچ تهدید معتبری علیه خاک ایالات متحده شناسایی نشده است. این مواضع رسمی در حالی اعلام می‌شود که تنش‌های منطقه‌ای نیز بر سر بازتاب داشته است، چرا که سپاه پاسداران ایران اعلام کرد رادار ارتش آمریکا در بحرین توسط پهپادهای رزمی این نیرو مورد هدف قرار گرفته است.

همزمان با این تحولات امنیتی و سیاسی، تحولات دیگری نیز در جریان است که نشان‌دهنده پیچیدگی وضعیت است. ترکیه خواستار عضویت اعضای جدید در توافق مکه شده است و پیش‌بینی‌های اقتصادی نیز ادامه دارد، از جمله رشد قیمت طلا در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۵ و تحلیل‌های پیرامون سرنوشت رقابت قدرت‌ها تا سال ۲۰۲۷. با این همه، تمرکز اصلی بر تکذیب ادعاهای امنیتی و پایداری وضعیت فعلی است.