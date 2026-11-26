حیدر العبودی سخنگوی دولت عراق خبر استقرار نیروهای نظامی در کردستان را تکذیب کرد. او تاکید کرد که تمرکز دولت بر مبارزه با قاچاق نفت و تضمین حقوق مردم کردستان است و هیچ تهدیدی برای منطقه وجود ندارد.

حیدر العبودی ، سخنگوی دولت عراق ، در پی انتشار شایعاتی پیرامون اعزام نیروهای نظامی به اقلیم کردستان ، به طور رسمی و قاطع خبر تحرکات ارتش عراق به سمت این منطقه را تکذیب کرد. وی در مصاحبه با شبکه العراقیه الاخباریه چهارشنبه شب با ذکر جزئیات دقیق توضیح داد که هیچ گونه دستورالعملی برای ایجاد تنش یا تهدید شهروندان کردهای عراق صادر نشده است.

تکذیب رسمی دستورات نظامی برای منطقه

سخنگوی دولت عراق با بیان اینکه اخبار منتشر شده درباره تحرکات یگان‌های ارتش به سمت اقلیم کردستان کاملاً بی‌اساس است، تصریح کرد که نخست‌وزیر عراق بر حفاظت از مردم کردستان تأکید ویژه داشته و وظیفه اصلی فرمانده کل نیروهای مسلح صیانت از حقوق قانونی آن‌هاست. العبودی افزود که علی الزیدی، فرمانده کل نیروهای مسلح، تمام تلاش خود را برای تضمین خواسته‌های همه عراقی‌ها به کار بسته و هیچ تفاوتی میان استان‌ها قائل نیست.

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وی با اشاره به اینکه دستورات نخست‌وزیر برای حفاظت از ثروت نفتی و جلوگیری از دست‌درازی‌های سودجویان کاملاً روشن است، خاطرنشان کرد که دفاع از حقوق عراقی‌ها از زاخو تا بصره بر عهده گرفته شده است. سخنگوی دولت بر این نکته تأکید کرد که حقوق کارمندان اقلیم کردستان از هرگونه اختلاف سیاسی یا کشمکش‌های داخلی به دور است و قانون اساسی عراق ضامن اصلی وحدت و حقوق شهروندان محسوب می‌شود.

مبارزه با شبکه‌های فساد و قاچاق نفت

علی الزیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، دستورات مشخصی را برای مقابله با پدیده شوم قاچاق نفت صادر کرده است. بر اساس این دستورالعمل‌ها، یگان‌های ارتش عراق مستقر در استان کرکوک در حال اجرای اوامر صادره از سوی فرمانده کل نیروها هستند و جاده‌های خاکی و فرعی که به عنوان مسیرهای اصلی عملیات قاچاق شناسایی شده‌اند، مسدود شده‌اند.

حیدر العبودی با بیان اینکه دولت در قبال عملیات قاچاق نفت دست روی دست نخواهد گذاشت، اظهار کرد که ده‌ها میلیارد دلار از محل قاچاق نفت به جیب افراد فاسد و حساب‌های شخصی می‌رود که این امر هیچ نفعی برای مردم کردستان یا سایر شهروندان عراقی ندارد. وی اطمینان داد که دولت عوامل دخیل در این شبکه‌های غیرقانونی را تحت پیگرد قانونی قرار داده و از هرگونه عملیات قاچاق ثروت نفتی در استان‌های مختلف پرده خواهد برداشت.

تضمین حقوق بودجه‌ای و اعتماد جهانی

سخنگوی دولت عراق با تأکید بر تلاش‌های جدی دولت برای تأمین مطالبات و سهم تمامی عراقی‌ها، از جمله شهروندان اقلیم کردستان در بودجه سال ۲۰۲۷ خبر داد. وی خاطرنشان کرد که دولت با بازگرداندن اعتماد جامعه جهانی به عراق موفق عمل کرده و اموال بازپس‌گرفته‌شده از افراد فاسد در یک صندوق خاص به نام "صندوق نسل‌ها" قرار خواهد گرفت.

در نهایت، العبودی به مردم اقلیم کردستان اطمینان خاطر داد که نیروهای امنیتی و نظامی عراق به توانمندی خود در حفاظت از ثروت ملت عراق ایمان دارند و تلاش برای تأمین امنیت این منابع استراتژیک به قوت خود ادامه دارد. این اظهارات در تضاد کامل با بیانات سرلشکر یحیی رسول، سخنگوی وزارت دفاع عراق است که پیش‌تر از آمادگی کامل برای استقرار یگان‌های نظامی در سراسر استان‌ها از جمله کرکوک خبر داده بود، هرچند وزارت دفاع نیز در نهایت اعلام آمادگی برای اجرای کامل مأموریت‌های محوله از سوی فرمانده کل نیروها را تکرار کرد.