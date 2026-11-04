حزب‌الله لبنان حضور کارشناسان خود در یمن را تکذیب کرد. این جنبش مدعیات شورای انتقالی جنوب یمن درباره مدیریت عملیات نظامی را قاطعانه رد نمود و بر استقلال انصارالله تاکید داشت.

جنبش حزب‌الله لبنان به‌طور قاطع و رسمی ادعاهای مطرح‌شده درباره حضور فعال و مستقیم نیروهای این گروه در یمن را رد کرده است. این بیانیه در واکنش به اظهارنظرهای اخیر مقامات شورای انتقالی جنوب یمن صادر شد که مدعی مشارکت کارشناسان لبنانی در ساختارهای نظامی منطقه بودند. حزب‌الله تأکید دارد که تمامی اتهامات وارده بی‌اساس است و هیچ‌گونه دخالتی در مدیریت عملیات‌های نظامی در یمن نداشته است.

تکذیب حضور کارشناسان در ساختار نظامی یمن

حزب‌الله در بیانیه رسمی خود اعلام کرد که ادعاهای وزیر امور داخلی شورای انتقالی جنوب یمن مبنی بر حضور ۲۱ کارشناس خارجی، از جمله هفت کارشناس از نیروهای این جنبش، کاملاً کذب و بی‌پایه و اساس است. این گروه تأکید کرده است که هیچ‌گونه همکاری مستقیم با انصارالله در بخش‌های مدیریتی و عملیاتی نداشت و ادعاهای مطرح‌شده تنها تلاشی برای توجیه وضعیت موجود است. این تکذیبیه به‌وضوح نشان می‌دهد که حزب‌الله تلاش دارد مرزهای فعالیت‌های خود را در یمن به‌صورت شفاف مشخص کند و از هرگونه اتهام‌زنی به دخالت مستقیم جلوگیری نماید.

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مدافع حاکمیت و استقلال منطقه‌ای یمن

این جنبش در ادامه بیانیه خود تأکید کرد که مردم و نیروهای یمنی از توانایی، امکانات و تجربه کافی برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی کشور خود برخوردار هستند. حزب‌الله تصریح نمود که نیروهای انصارالله و مردم یمن نیازمند حمایت یا مداخله هیچ طرف خارجی نیستند و می‌توانند به‌تنهایی در برابر هرگونه تجاوز، تهدید و محاصره بایستند. این گروه همچنین خاطرنشان کرد که مردم یمن در مقابله با حملات ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین حمایت از غزه، این توانمندی خود را به اثبات رسانده‌اند و به منابع خارجی تکیه نمی‌کنند.

لزوم گفت‌وگوی مسئولانه و مقابله با توطئه‌ها

حزب‌الله در بخش دیگری از بیانیه خود بر ضرورت برگزاری گفت‌وگوی جدی و مسئولانه میان طرف‌های یمنی به‌عنوان تنها راهکار واقعی برای حل اختلافات و مشکلات داخلی تأکید داشت. این گروه اظهار داشت که هرگونه اختلاف داخلی باید از طریق دیپلماسی و تعامل سازنده حل‌وفصل شود تا از تجزیه و ناامنی جلوگیری گردد. هدف اصلی این گفت‌وگوها باید حفظ وحدت ملی، تثبیت حاکمیت و ایجاد ثبات پایدار در یمن باشد تا توطئه‌های دشمنان ملت‌های منطقه برای شعله‌ور کردن درگیری‌ها ناکام بماند.

واکنش به ادعاهای وزیر داخلی شورای انتقالی

این بیانیه تحریک‌شده توسط اظهارنظرهای ابراهیم علی حیدان، وزیر امور داخلی شورای انتقالی جنوب یمن وابسته به امارات متحده عربی صادر شده است. وزیر داخلی شورای انتقالی پیش از این مدعی شده بود که ۲۱ کارشناس خارجی در کنار نیروهای انصارالله همکاری دارند و از این تعداد، هفت نفر از اعضای حزب‌الله لبنان هستند. این ادعاها زمینه‌ساز واکنش تند و صریح حزب‌الله شد که با استناد به عدم حضور چنین افرادی در یمن، این موارد را به‌طور کامل رد کرد.

پیام‌های آینده برای تحولات یمن و لبنان

با توجه به این تکذیبیه، تحلیل‌گران معتقدند که تنش‌های دیپلماتیک بین لبنان و جناح‌های یمنی وابسته به امارات ممکن است در روزهای آینده تشدید شود. حزب‌الله با رد این اتهامات تلاش دارد تصویر خود را به‌عنوان یک نیروی مستقل و متکی بر توان داخلی در منطقه حفظ کند. از سوی دیگر، شورای انتقالی جنوب یمن با پافشاری بر ادعاهای خود، ممکن است تلاش کند ائتلاف‌های منطقه‌ای جدیدی علیه نفوذ حزب‌الله شکل دهد. تحولات آینده یمن و لبنان به شدت به نحوه مدیریت این اختلافات و واکنش‌های بعدی طرفین وابسته خواهد بود.