تکذیب ویدیوهای جعلی هوش مصنوعی از سوی قوه قضاییه

مرکز رسانه قوه قضاییه انتشار ویدیوهای ساختگی هوش مصنوعی با صدای محسنی اژه‌ای را تکذیب کرد و تأکید نمود که دارایی مردم تحت حمایت قانون است.

مرکز رسانه قوه قضاییه در واکنش به انتشار گسترده ویدیوها و تصاویر جعلی، رسماً اعلام کرد که محتوای این فایل‌ها کاملاً ساختگی بوده و هیچ ارتباطی با سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ندارد. این اطلاعیه رسمی پس از آن صادر شد که شبک‌های اجتماعی پر از کلیپ‌هایی شده بود که با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، چهره و صدای مقام عالی دستگاه قضا را شبیه‌سازی کرده بودند.

نحوه عملکرد ویدیوهای ساختگی هوش مصنوعی

بر اساس توضیحات ارائه شده توسط مرکز رسانه قوه قضاییه، این ویدیوها محصول ابزارهای تولید محتوای مصنوعی هستند که بدون اجازه و با هدف فریب افکار عمومی ساخته شده‌اند. کارشناسان فنی و حتی مخاطبان عادی به راحتی می‌توانند با مشاهده دقیق این کلیپ‌ها، ناهماهنگی‌ها و نشانه‌های مصنوعی بودن آن‌ها را تشخیص دهند. هدف اصلی از پخش این محتوا، ایجاد شبهات بی‌اساس درباره تصمیمات قضایی و اقتصادی کشور است.

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محتوای کذب و ادعاهای مطرح شده در ویدیوها

در یکی از نمونه‌های بارز این حملات سایبری، ادعاهایی عجیب و غریب درباره برداشت غیرقانونی از حساب‌های بانکی مردم برای مصارف عمومی مطرح شده است. مرکز رسانه قوه قضاییه تأکید کرده است که نه چنین سخنانی توسط رئیس قوه قضاییه بیان شده و نه هیچ طرح یا تصمیمی در این زمینه وجود دارد. همچنین هیچ نهاد قانونی در کشور در حال بررسی چنین پرونده‌ای نیست و تمامی این موارد صرفاً توهمات ساختگی هستند.

واکنش مقامات و مواضع رسمی دستگاه قضایی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه، همواره مواضعی شفاف و حمایت‌گر از حقوق شهروندان داشته است. مضمون و محتوای مندرج در ویدیوهای جعلی، کمترین نسبتی با دیدگاه‌ها و اصول اخلاقی ایشان ندارد. مسئولان قوه قضاییه اعلام کرده‌اند که به طور قطع اموال و دارایی‌های مردم در پناه و حمایت قانون قرار دارد و دستگاه قضا با جدیت تمام از حقوق آحاد جامعه صیانت می‌کند.

پیامدهای روانی و جنگ ترکیبی دشمن

تحلیلگران معتقدند که این رویداد بخشی از یک سه‌گانه جنگ ترکیبی دشمنان است که شامل جعل صدا، جعل تصویر و جعل اعتماد می‌شود. عملیات روانی و ادراکی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تکنولوژی‌های نوین انجام می‌شود تا اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند. امید دشمن بر این است که با ساخت چنین ویدیوهای جعلی، شکاف بین مردم و مسئولین ایجاد شود.

آینده نظارت بر فضای مجازی و اقدامات بعدی

با توجه به افزایش سرعت پیشرفت هوش مصنوعی، نظارت بر فضای مجازی نیازمند تدابیر جدی‌تر است. مرکز رسانه قوه قضاییه خواستار هوشیاری بیشتر کاربران در مواجهه با محتوای دیجیتال شده است. پیگیری قضایی سازندگان و پخش‌کنندگان این ویدیوهای کذب در دستور کار قرار دارد تا از تکرار این حوادث جلوگیری شود.