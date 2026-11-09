تکذیب اعزام نیروی سوری به یمن توسط اسعد الشیبانی

وزیر خارجه دولت موقت سوریه هرگونه توافق برای اعزام نیرو به یمن را تکذیب کرد. الشیبانی تأکید کرد دمشق برای همکاری با عربستان نیازمند تخصص نظامی و دانشگاهی ریاض است.

اسعد الشیبانی ، وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه ، به صراحت اعلام کرد که هیچ‌گونه توافق یا قراردادی میان سوریه و دولت مستعفی یمن برای اعزام نیروهای نظامی به آن کشور وجود ندارد. این اظهارنظر در واکنش به گزارش‌های اخیر رسانه‌ای مبنی بر حضور سربازان سوری در جبهه‌های یمن و همچنین مشاوران نظامی در خاک عربستان سعودی بیان شده است.

پاسخ رسمی به گزارش‌های اعزام نیرو

الشیبانی در جریان دیدار با ایمن الصفدی، وزیر امور خارجه اردن، در تاریخ دوشنبه در دمشق، بر بی‌اساس بودن شایعات منتشر شده تأکید کرد. او خاطرنشان کرد که دولت سوریه اگر روزی تصمیم به اعزام نیرو به خارج از مرزهای خود بگیرد، این عمل را به صورت شفاف و علنی انجام خواهد داد و نه به روش‌های مخفیانه.

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وابستگی دمشق به تخصص نظامی ریاض

وزیر خارجه سوریه در ادامه سخنان خود افزود که دمشق به هر شکلی از همکاری نظامی با عربستان سعودی نیازمند است. وی تصریح کرد که سوریه به تخصص‌های فنی عربستان در زمینه صنایع دفاعی و همچنین بخش‌های دانشگاهی این کشور وابستگی جدی دارد و این همکاری‌ها بر اساس منافع دوجانبه و شفافیت استوار است.

جزئیات ادعاهای خبرگزاری رویترز

پیش از این بیانیه، خبرگزاری رویترز در گزارش خود به نقل از دو منبع نظامی سوری و یک مقام ارشد آمریکایی مدعی شده بود که دمشق علاوه بر اعزام تعداد محدودی نیروی نظامی، در بحبوحه تشدید درگیری‌ها بین ریاض و صنعا، از عربستان از طریق مشاوره و آموزش نظامی حمایت می‌کند.

گسترش احتمالی مأموریت‌های نظامی

رویترز به نقل از منابع سوری ادعا کرده بود که ده‌ها نیروی نظامی در هفته‌های اخیر از سوریه به عربستان سعودی منتقل شده‌اند و این مأموریت در مرحله اول شامل ارائه مشاوره و آموزش بوده است. با این حال، مقامات سوری در بیانیه امروز خود هرگونه تایید مأموریت‌های مخفی یا گسترده‌تر از این دست را رد کردند.