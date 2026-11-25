قوه قضاییه ایران در تاریخ چهارم آذرماه، شایعات مبنی بر لغو حکم اعدام میلاد آرمون و نوید نجاران را تکذیب کرد و اعلام نمود احکام صادره همچنان پابرجا است.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه چهارم آذرماه اعلام کرد که شایعات منتشر شده مبنی بر لغو حکم اعدام میلاد آرمون و نوید نجاران ، دو تن از متهمان پرونده موسوم به اکباتان، کاملاً کذب است. این نهاد قضایی با انتشار بیانیه‌ای در خبرگزاری میزان، به طور رسمی هرگونه اقدام برای عفو یا تغییر در احکام صادر شده برای این دو فرد را رد کرد و تأکید نمود که حکم قطعی دادگاه انقلاب همچنان به قوت خود باقی است.

واکنش رسمی قوه قضاییه به شایعات اجرا

خبرگزاری میزان که رسانه رسمی قوه قضاییه محسوب می‌شود، در اطلاعیه‌ای صریحاً نوشت که از ساعاتی پیش، برخی رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی با طرح شایعات بی‌اساس مدعی شده‌اند حکم قطعی صادر شده از دادگاه انقلاب در مورد دو تن از محکومان پرونده لغو شده است. این رسانه حکومتی با لحنی قاطع افزود که بدین وسیله این ادعاها را تکذیب می‌کند و بیان داشت که هیچ‌یک از احکام متهمان پرونده اکباتان لغو نشده و حکم دادگاه که طی تمامی تشریفات قانونی لازم برای آن انجام شده، همچنان پابرجا و لازم‌الاجراست.

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تهدید فعالان حقوقی و پیگیری پرونده

در ادامه بیانیه منتشر شده، قوه قضاییه با تهدید و هشدار به وکلا و فعالان سیاسی پیگیر پرونده اکباتان، اعلام کرد که فعالیت‌های آنان تحت رصد و نظارت دقیق دستگاه‌های ذی‌ربط قرار دارد. این نهاد قضایی مدعی شد که گروه‌های حقوقی و سیاسی از موضوع اجرای حکم برای "مطرح کردن خود و بهره‌برداری رسانه‌ای-حقوقی" استفاده می‌کنند و تلاش دارند با ایجاد فشار روانی بر جامعه، توجهات را به سمت خود جلب نمایند. این اظهارات نشان‌دهنده تلاش سیستم قضایی برای کنترل روایت‌های خارج از چارچوب رسمی در خصوص سرنوشت متهمان پرونده است.

تاریخچه حقوقی و مراحل رسیدگی به پرونده

پرونده اکباتان به شکلی پیچیده و چند مرحله‌ای در سیستم قضایی ایران طی شده است. این ماجرا پس از کشته شدن آرمان علی‌وردی، عضو بسیج، در چهارم آبان‌ماه سال گذشته در شهرک اکباتان تهران و جریانات پس از آن شکل گرفت که منجر به بازداشت بیش از ۵۰ نفر از جوانان آن منطقه شد. در آبان‌ماه سال ۱۴۰۳، شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران میلاد آرمون، نوید نجاران و چهار متهم دیگر به نام‌های علیرضا برمرزپورناک، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال و حسین نعمتی را به اعدام محکوم کرد. اما در شهریور‌ماه سال ۱۴۰۴، دیوان عالی کشور این احکام اعدام را نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری یک بازگرداند.

آرای جدید دادگاه و تبرئه برخی متهمان

در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵، شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران در رأی جدید خود، میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوش‌اقبال را به اتهام مشارکت در قتل عمد، هر یک به پنج سال حبس و پرداخت سهمی برابر از دیه کامل محکوم کرد. در مقابل، این دادگاه نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک را به دلیل نبود مدارک کافی درباره وارد کردن ضربه منجر به مرگ، از اتهام مشارکت در قتل عمد تبرئه کرد. با این حال، نامبردهان تبرئه شده در بخش دیگری از پرونده مورد بررسی قرار گرفتند که هر دو در این بخش مجزا به اعدام محکوم شدند و این احکام نیز به تایید نهایی دیوان عالی کشور رسید.

واکنش خانواده‌ها و شرایط زندانیان

با وجود تکذیبیه رسمی، خانواده‌ها و دوستان این دو زندانی سیاسی در شامگاه سوم آذرماه، پیش از انتشار بیانیه رسمی، پس از انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال اجرای قریب‌الوقوع احکام، در مقابل زندان قزل‌حصار تجمع کردند. اطلاعاتی از تماس‌های تلفنی نوید نجاران با خانواده‌اش منتشر شد که نشان می‌داد او به بند عمومی زندان قزل‌חסار بازگشته است. همچنین محمدآقاسی، وکیل میلاد آرمون، اعلام کرد که موکلش از اتهام مشارکت در قتل تبرئه شده، اما دادگاه انقلاب او را به اتهام "افساد فی‌الارض" به اعدام محکوم کرده است. پیش از این نیز ایران‌اینترنشنال به نقل از منابع آگاه و نزدیکان متهمان، از شکنجه جسمی و روانی بازداشت‌شدگان و فشار بر آنان برای گرفتن اعترافات اجباری خبر داده بود.