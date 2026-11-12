تکثیر کانادا در مخالفت با حضور ایران در کمیته سازمان ملل

وزیر خارجه کانادا رسماً اعلام کرد که ایران در رأی‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل برای ورود به کمیته CPC رای منفی گرفته است. بررسی واکنش‌های داخلی و تحولات جمعیتی.

آنیتا آناند وزیر امور خارجه کانادا رسماً اعلام کرد که دولت این کشور در رأی‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عضویت جمهوری اسلامی در کمیته برنامه و هماهنگی مخالفت کرده است. این اقدام غیرمعمول دیپلماتیک شکسته شدن سنت طولانی‌مدت مخفی نگه داشتن آرای کشورها در نهادهای بین‌المللی بود.

افشای رای مخفی کانادا و مکانیسم رای‌گیری

وزیر امور خارجه کانادا با تأکید بر اینکه کانادا همسو با مردم ایران عمل می‌کند، تصریح نمود که حکومت ایران فاقد صلاحیت حضور در نهادهای نظارتی است زیرا سرکوب صدای مخالفان داخلی و ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه را ادامه می‌دهد. طبق گزارش‌ها، مجمع عمومی سازمان ملل در چهارشنبه بیستم آبان ماه با صد و چهل و چهار رأی موافق، ایران را برای یک دوره سه‌ساله از اول ژانویه سال دو هزار و بیست و هفت به این کمیته سی و چهار عضوی منصوب کرد.

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کمیته برنامه و هماهنگی از سال یک هزار و نهصد و شصت و دو به عنوان بازوی اصلی مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی عمل می‌کند و وظیفه بازبینی برنامه‌ها و تعیین اولویت‌های بودجه‌ای را بر عهده دارد. این نهاد نظارتی بر حوزه‌های حساسی از جمله حقوق بشر، حقوق زنان، خلع سلاح و مبارزه با تروریسم نظارت می‌کند و عضویت در آن به معنای کسب مشروعیت دیپلماتیک بین‌المللی محسوب می‌شود.

انتقادات حزب محافظه‌کار و سابقه سکوت کانادا

شووالوی ماجومدار نماینده حزب محافظه‌کار کانادا اقدام وزیر خارجه را ناکافی و دیرهنگام توصیف کرد و مدعی شد دولت کانادا در هشتم آوریل سال جاری هنگامی که شورای اقتصادی و اجتماعی نامزدی ایران را با اجماع تصویب کرد، سکوت اختیار کرده بود. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که کانادا باید همان زمان با بسیج متحدان بین‌المللی در برابر نامزدی تهران می‌ایستاد تا از پیروزی آسان ایران در رأی‌گیری نهایی جلوگیری شود.

در جلسه آوریل سال دو هزار و بیست و شش، ایالات متحده تنها کشوری بود که رسماً به نامزدی ایران اعتراض کرد در حالی که کانادا و ده کشور اروپایی دیگر سکوت کردند. وزارت امور خارجه کانادا پس از افشاگری دیده‌بان سازمان ملل ادعا کرد که ایران از سوی گروه آسیا-اقیانوسیه نامزد شده و کمیته صرفاً نقش مشورتی دارد. این ادعا با نقد شدید کاربران در شبکه ایکس مواجه شد زیرا نقش کمیته فراتر از مشورت است.

سابقه تقابل دیپلماتیک و تحولات جمعیتی ایران

پیشینه تقابل دیپلماتیک کانادا و ایران در نهادهای سازمان ملل به سال دو هزار و ده بازمی‌گردد زمانی که کانادا با رایزنی فشرده مانع از راهیابی نماینده ایران به هیات اجرایی نهاد زنان سازمان ملل شد. در دسامبر سال دو هزار و بیست و دو نیز جمهوری اسلامی با قطعنامه پیشنهادی آمریکا و حمایت کانادا از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج شد. در رأی‌گیری اخیر در نیویورک ایران همراه با هجده کشور دیگر از جمله آمریکا و بریتانیا توانست کرسی کمیته را به دست آورد.

مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت پنجشنبه بیست و یک آبان گفت برای حفظ جمعیت کنونی کشور در محدوده هشتاد و هفت میلیون نفر نرخ باروری باید به بیش از دو ممیز یک فرزند به ازای هر زن برسد. او در کنگره بین‌المللی انجمن علمی باروری ایران گفت نرخ باروری در سال هزار و چهارصد و چهار به یک ممیز سی و چهار رسیده است.

به گفته دستجردی اگر روند کنونی ادامه یابد جمعیت ایران طی هفتاد و پنج سال آینده به سی و یک میلیون نفر کاهش خواهد یافت. او تورم هزینه‌های سنگین مسکن و تاخیر در ازدواج را از مهم‌ترین موانع فرزندآوری برشمرد و افزود حدود چهارده میلیون مرد و زن مجرد در ایران زندگی می‌کنند.