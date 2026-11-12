توکلی: حمله ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ بزرگترین حادثه گازی جهان بود

رئیس شرکت ملی گاز ایران با اشاره به حمله ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ به پالایشگاه‌ها، بزرگترین حادثه گازی جهان را تشریح کرد و بر پایداری شبکه و مدیریت بحران ۳ دقیقه‌ای تاکید داشت.

سعید توکلی ، رئیس شرکت ملی گاز ایران ، با اشاره به حملات تروریستی در روز ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۴، وقوع بزرگترین حادثه گازی در تاریخ جهان را تأیید کرد. این مقام مسئول در نشستی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی اعلام کرد که در عرض ۳ دقیقه و با شلیک ۲۶ پرتابه، ۲۸ درصد از گاز تولیدی کشور از بین رفت و ۶ پالایشگاه آسیب دیدند. این رویداد که در قالب جنگ ترکیبی و در سومین جنگ تحمیلی علیه زیرساخت‌های انرژی رخ داد، تهدیدی وجودی برای ایران محسوب می‌شد که به لطف حضور مردم و مدیریت بحران مهار گردید.

جزئیات فنی حمله و مدیریت بحران سه دقیقه‌ای

در پاسخ به این سوال که مکانیسم حمله و واکنش فوری چگونه بود، باید گفت حمله به برج‌های جذب پالایشگاه‌های گاز با تمرکز بر برج‌های گاز ترش انجام شد که حضور فیزیکی در آن نقاط به دلیل خطرات جانی مرگبار است. با اینکه ۴۱ درصد از نیروهای پالایشگاه در محل حادثه حضور داشتند، ستاد مدیریت بحران در کمتر از ۳ دقیقه تشکیل شد و ۹۷ درصد اقدامات اضطراری با بالاترین کیفیت ممکن انجام پذیرفت. این واکنش سریع باعث شد تا شبکه توزیع گاز پایدار بماند و پالایشگاه سومی که آسیب دیده بود، تنها پس از یک ساعت مجدداً به شبکه گازرسانی متصل شود.

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آمار خسارات و موقعیت جغرافیایی اهداف هدف

بر اساس اعلام سعید توکلی، در مجموع ۷۹۲۴ نقطه گازی کشور هدف قرار گرفت اما شبکه توزیع دچار اختلال اساسی نشد. وی خاطرنشان کرد که ۷۰ درصد مخزن مشترک گاز ایران در عسلویه قرار دارد و این پالایشگاه‌ها که پس از جنگ هشت‌ساله با سختی‌های فراوان ساخته شده بودند، پس از حوادث اسفندماه سال گذشته، با کیفیت بهتری بازسازی خواهند شد. با وجود آسیب‌های جدی وارد شده، ایران رتبه نخست مصرف گاز را در بین ۱۷۰ کشور جهان دارد که این موضوع به عنوان یک تهدید بزرگ و در عین حال فرصت برای توسعه صنعتی مورد بحث قرار گرفته است.

چالش‌های استراتژیک و مصرف بی‌رویه انرژی

در بررسی مواضع کارشناسی و انتقادات مطرح شده، رئیس شرکت ملی گاز ایران بر نبود استراتژی توسعه صنعتی عقلانی در کشور تاکید کرد. وی مثال زد که صنعت فولاد که نیاز آبی دارد، در اصفهان احداث شده در حالی که باید در کنار دریا قرار می‌گرفت. توکلی همچنین خواستار خروج ۲۵ درصد از صنایع نساجی با تکنولوژی قدیمی از چرخه تولید شد و تصریح کرد که مصرف ۴۸۰ میلیون مترمکعب گاز خانگی در کنار آسیب‌های زیرساختی، امکان قطع گاز خانگی را فراهم نمی‌کند، هرچند هزینه استفاده مشترکان خانگی تنها ۴۱ ریال در مترمکعب است.

پیشرفت‌های زیرساختی و پروژه‌های لوپ سراسری

در بخش زیرساخت‌ها و اقدامات اجرایی، برای اولین بار خط هفتم سراسری گاز از جنوب شرق کشور به شمال شرق لوپ شد تا تأمین گاز خراسان جنوبی وابسته به خانگیران و سرخس نباشد. این پروژه که در اثر حمله دشمن به صنایع فولادی دچار وقفه شده بود، تا پایان آبان ماه سال جاری افتتاح خواهد شد. همچنین طرح جامع مدیریت مصرف که در خراسان رضوی اجرا شد، برای مناطق دیگر مانند مازندران که ۹۴ درصد مصرف آن خانگی و تجاری است و زیرساخت‌های قدیمی دارد، نیز تدوین و اجرا می‌شود تا با راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی، بهره‌وری انرژی ارتقا یابد.