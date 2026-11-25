رضاع نجفی سفیر ایران در وین در جلسه CTBTO با بیان شهید شدن ۱۶۸ دانش‌آموز، سکوت نهادهای بین‌المللی را زیر سوال برد و بر تاخیر در پیمان اتمی تاکید کرد.

رضاع نجفی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، در نشست کمیسیون مقدماتی سازمان پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBTO) بیانیه‌ای تند صادر کرد که نشان‌دهنده بحران عمیق اعتماد میان تهران و نهادهای نظارتی جهانی است. این دیپلمات ارشد ایرانی در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، به صراحت اعلام کرد که سکوت مطلق نهادهای بین‌المللی در برابر اقدامات نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، مشروعیت و کارآمدی آن سازمان‌ها را به چالش کشیده است.

جزئیات فاجعه انسانی در جلسه کمیسیون CTBTO

در جریان بررسی صورت‌جلسات و بیانیه‌های منتشر شده از سوی نمایندگی دائم ایران در وین، مشخص شد که رضاع نجفی در این نشست رسمی بر آمار بسیار نگران‌کننده تلفات غیرنظامیان در حملات اخیر تمرکز داشت. وی در بخش مهمی از صحبت‌های خود تصریح کرد که در جریان تجاوزات صورت گرفته، هزاران نفر از شهروندان بی‌دفاع به شهادت رسیدند که آمار آن‌ها فراتر از کشته‌شدگان معمول است. نکته بسیار تکان‌دهنده‌ای که سفیر ایران در این محافل بین‌المللی مطرح نمود، شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز دختر بود که به طرز وحشیانه‌ای هدف قرار گرفتند و جان باختند.

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این عدد ۱۶۸ که به عنوان یک آمار دقیق و رسمی در بیانیه‌های وزارت امور خارجه و نمایندگی ایران تکرار شده، بار احساسی و انسانی بسیار سنگینی به اعتراض دیپلماتیک تهران می‌بخشد. رضاع نجفی با استناد به این فاجعه انسانی، تأکید کرد که هیچ توجیهی برای نادیده گرفتن چنین حجم عظیمی از قربانیان، به ویژه کودکان و دانش‌آموزان، وجود ندارد و این آمار باید مبنای قضاوت تمامی ناظران جهانی قرار گیرد.

مکانیسم فشار دیپلماتیک و تهدید به تاخیر در پیمان

یکی از بخش‌های کلیدی و فنی صحبت‌های رضاع نجفی در این نشست، اشاره مستقیم به مکانیسم‌های اجرایی پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای و نحوه برخورد با متخلفان بود. وی به صراحت بیان کرد که اگر متجاوزان به پادرمینی ایران اصرار ورزند، ایران می‌تواند با تکیه بر نتایج آزمایش‌های جامع خود، این پیمان را بیش از پیش به تأخیر بیندازد. این جمله نشان می‌دهد که تهران از ابزارهای حقوقی موجود در چارچوب پیمان برای فشار معکوس بر غرب استفاده خواهد کرد.

سفیر ایران همچنین توضیح داد که هدف ایران از این موضع‌گیری، تأخیر در اجرا یا بازنگری در تعهدات بر اساس شرایط جدید امنیتی منطقه است. او تأکید کرد که می‌توانند با استفاده از اختیارات قانونی خود، روند عادی‌سازی روابط با نهادهای نظارتی هسته‌ای را متوقف کنند و این اقدام را یک حق مشروع برای مقابله با تهدیدات امنیتی بدانند.

پاسخ به سکوت نهادهای بین‌المللی و سوال درباره اعتبار آن‌ها

نکته محوری و انتقادی‌ترین بخش بیانیه رضاع نجفی، حمله مستقیم به نهادها و سازمان‌هایی است که مسئولیت عدم اشاعه، خلع سلاح و امنیت بین‌المللی بر دوش آن‌ها واگذار شده است. وی با لحنی شدیداً منتقد گفت که سکوت این نهادها در برابر چنین تخلف آشکار بین‌المللی، پرسش‌های جدی و بی‌پاسخی را درباره موقعیت، اعتبار و کارآمدی آن‌ها مطرح می‌کند. از دیدگاه تهران، این نهادهای نظارتی در برابر جنایات جنگی و تجاوزات نظامی دچار لالی استراتژیک شده‌اند.

نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در وین با انتشار این پیام در شبکه اجتماعی ایکس، خواستار توجه ویژه جامعه جهانی به این معضل شد. وی افزود که اگر این نهادها نتوانند در برابر تجاوزات واکنش نشان دهند، اساساً وجود و کارایی آن‌ها زیر سوال می‌رود و نمی‌توانند خود را نماینده امنیت جهانی بدانند. این موضع‌گیری نشان‌دهنده یک شکاف عمیق ایدئولوژیک و سیاسی میان تهران و قدرت‌های غربی است.

پیامدهای حقوقی و اقدامات آتی در شورای امنیت

بر اساس بیانیه‌های منتشر شده، ایران آماده است تا تمامی مستندات مربوط به آمار کشته‌شدگان و نحوه اجرای حملات را در فوروم‌های قانونی بین‌المللی ارائه دهد. رضاع نجفی اشاره کرد که می‌توانند با ارجاع موضوع به مراجع ذی‌صلاح، پرونده تجاوزات علیه غیرنظامیان را به طور رسمی ثبت کنند. این اقدام می‌تواند منجر به تشکیل کمیته‌های تحقیق جدید یا بازنگری در پروتکل‌های امنیتی منطقه خاورمیانه شود.

همچنین تأکید شد که ایران هیچ‌گونه تعهد اخلاقی یا حقوقی نسبت به رعایت تعهداتی ندارد که توسط طرف متجاوز نقض شده است. اگر وضعیت امنیتی تغییر نکند، تهران از حق خود برای تاخیر در پیمان استفاده خواهد کرد و این تصمیم نهایی و غیرقابل بازگشت خواهد بود. این آخرین هشدار دیپلماتیک ایران پیش از اقدامات عملیاتی در سطح بین‌المللی تلقی می‌شود.