اتحادیه فوتبال انگلستان تصمیم‌گیری می‌کند که چگونه با مراسم دست‌دادن پیش از مسابقه در بوستون مواجه شود، در حالی که هافبک توماس پارتی تحت اتهامات جنسی و محاکمهٔ دادگاهی قرار دارد؛ همچنین بحث‌های دیپلماتیک پیرامون حضور تیم ملی ایران در آمریکا ادامه دارد.

اتحادیهٔ فوتبال انگلستان در حال بررسی واکنش مناسب نسبت به بازیکن هافبک سابق آرسنال، توماس پارتی ، است؛ بازیکنی که در مراسم سنتی دست‌دادن پیش از مسابقهٔ دوم مرحلهٔ گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ در بوستون حضور یافته است.

پارتی که در فصل جاری در فهرست ۲۶ نفرهٔ تیم ملی غنا به‌دلیل توصیهٔ مربی کارلوس کیروش انتخاب شده، در طول سال‌های اخیر با اتهامات متعدد جنسی مواجه شده بود. در خرداد ۱۴۰۲، مقامات دادگاهی انگلستان او را به پنج بار تجاوز و یک بار تعرض جنسی متهم کردند؛ سپس در زمستان همان سال دو اتهام جدید تجاوز به‌ویژه در مقابل افرادی که از او حمایت می‌کردند مطرح شد.

این بازیکن هرگز ادعای خود را نپذیرفته و همواره خود را بی‌گناه اعلام می‌کند. دادگاه سلطنتی ساوت‌وارک برنامه‌ریزی کرده بود تا محاکمهٔ او را در اواخر سال ۲۰۲۶ برگزار کند؛ اما به‌دلیل درخواست‌های قضایی برای بررسی بیشتر، این تاریخ ممکن است به اوایل سال ۲۰۲۷ منتقل شود.

در صورتی که پارتی تحت قید وثیقهٔ آزاد باشد، ملزم می‌شود هرگونه سفر به خارج از کشور را به مقامات مربوطه گزارش دهد و همچنین در زمان ورود به ایالات متحدهٔ آمریکا این موضوع را به‌وضوح اعلام کند. در همین مدت، مسألهٔ دست‌دادن پیش از مسابقهٔ دو تیم انگلیس و غنا در بوستون به‌عنوان یک ریسک رسانه‌ای بزرگ برای فدراسیون فوتبال انگلستان تبدیل شده است.

این مراسم که معمولاً نشانگر روحیهٔ تیمی و احترام متقابل است، حالا زیر ذره‌بینی قرار گرفته؛ زیرا حضور بازیکنی که تحت دعواهای جنایی قرار دارد، می‌تواند پیامدهای سیاسی و اجتماعی جدی برای لیگ‌های داخلی و جام جهانی داشته باشد. مقام‌های فدراسیون پس از پرسشی از روز سه‌شنبهٔ جاری، از اظهار نظر دربارهٔ مشورت با بازیکنان یا اقدامات خاص خودداری کرده‌اند.

مربی کیروش در پاسخ به پرسشی دربارهٔ دعوت پارتی به مسابقات، تأکید کرد که اصل بر بی‌گناهی تا صدور حکم نهایی پابرجاست و از پیش‌قضاوت‌های رسانه‌ای و فضای‌مجازی که گاهی باعث پیش‌برد قضاوت‌های ناعادلانه می‌شود، خودداری می‌کند. او افزود که باید اجازه داد تا روند قضایی به‌صورت عادی ادامه یابد و حقیقت در زمان مناسب آشکار خواهد شد. در کنار این ماجراهای داخلی، روابط بین‌المللی فوتبال نیز در جریان است.

به گزارش روزنامهٔ زیر نظر حسین شریعتمداری، پیام‌ احمدی‌نژاد به جامعهٔ جهانی که ایران بلافاصله پس از فشارهای سیاسی از سوی ایالات متحده و دیگر کشورها به‌دنبال حضور در جام جهانی است، دچار پیچیدگی‌های لژستیکی شده است. دو رئیس‌فدراسیون ملی - مهدی تاج (ایران) و جیانی اینفانتینو (فیفا) - پس از مذاکراتی دشوار، تصمیم گرفتند مسابقات تیم ملی ایران را از شهرهای لس‌آنجلس و سیاتل به تورنتو یا مکزیک منتقل کنند؛ اما فیفا این درخواست را رد کرد و به‌جای آن کمپ اصلی تیم را از آریزونا به شهر تیه‌وانا در مکزیک جابه‌جا کرد.

هدف این تغییر مکان، محدود کردن زمان حضور تیم در خاک ایالات متحده و جلوگیری از بروز هرگونه تنش امنیتی است. این تحولات نشان می‌دهد که نه تنها مسائل قضایی داخلی، بلکه ملاحظات دیپلماتیک و امنیتی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در برنامه‌ریزی مسابقات فوتبال بین‌المللی ایفا می‌کنند





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

توماس پارتی جام جهانی 2026 اتحادیه فوتبال انگلستان اتهامات جنسی فوتبال بین‌المللی

United States Latest News, United States Headlines