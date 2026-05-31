گروه پتروپارس از افزایش تولید گاز فاز ۱۱ پارس جنوبی به بیش از ۹۱۰ میلیون فوت مکعب استاندارد در روز خبر داد. با راهاندازی چاه یازدهم و برنامه ورود سه چاه جدید تا چهار هفته آینده، تولید این فاز تقویت میشود. عملیات حفاری حتی در شرایط جنگ ادامه یافت و نصب جکت فراساحل نیز انجام شده است.
گروه پتروپارس از افزایش چشمگیر تولید گاز در فاز ۱۱ پارس جنوبی خبر داد. این فاز که در ابتدای دولت چهاردهم روزانه حدود ۴۱۰ میلیون فوت مکعب استاندارد گاز تولید میکرد، اکنون با راهاندازی چاه یازدهم به تولید روزانه بیش از ۹۱۰ میلیون فوت مکعب استاندارد نزدیک شده است.
دکتر حمیدرضا ثقفی، مدیرعامل گروه پتروپارس، با اعلام این خبر گفت که تکمیل و راهاندازی چاه یازدهم، تولید گاز این فاز را در آستانه عبور از مرز ۹۱۰ میلیون فوت مکعب استاندارد در روز قرار داده است. وی افزود که تولید گاز در این فاز از حدود ۴۱۰ میلیون فوت مکعب در روز در ابتدای دولت چهاردهم، اکنون به حدود ۸۴۰ میلیون فوت مکعب رسیده و با ورود چاه یازدهم به مدار، پیشبینی میشود تولید از مرز ۹۱۰ میلیون فوت مکعب عبور کند.
مدیرعامل گروه پتروپارس همچنین از برنامه کوتاهمدت این مجموعه برای افزایش تولید در دیگر پروژههای فعال خبر داد. به گفته وی، ظرف کمتر از چهار هفته آینده، سه حلقه چاه جدید در پروژههای فعال گروه پتروپارس در خلیج فارس وارد مدار تولید خواهد شد.
این اقدام در ادامه برنامههای توسعهای این گروه در میدان مشترک پارس جنوبی انجام میشود که نیمی از گاز کشور از آن تأمین میشود و افزایش تولید در آن، نقش مستقیمی در پایداری شبکه گاز کشور دارد. دکتر ثقفی تأکید کرد که عملیات حفاری در پروژههای گروه پتروپارس در ماههای گذشته، حتی در دوره جنگ و همزمان با محدودیتهای عملیاتی و دشواریهای پشتیبانی، ادامه داشته است.
پس از آتشبس نیز بازگشت به مدار فعالیت با سرعت انجام شد و نخستین دکلهای حفاری دریایی که پس از این وقفهها دوباره در خلیج فارس به کار گرفته شدند، در پروژههای این گروه فعال شدند. همچنین آخرین دکل دریایی که تا پنجم فروردین ۱۴۰۵ به عملیات حفاری در خلیج فارس ادامه میداد، در پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی مستقر بوده است. در بخش فراساحل فاز ۱۱، عملیات نصب جکت با موفقیت انجام شده است.
این سازه پس از بارگیری، مهاربندی و انتقال، در موقعیت تعیینشده در بستر خلیج فارس نصب شده و اکنون عملیات شمعکوبی برای تثبیت نهایی آن در حال انجام است. همزمان، ساخت عرشه این بخش از پروژه نیز در یارد ایزوایکو با پیشرفت قابل توجهی ادامه دارد. علی ندیران، مدیر طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در گروه پتروپارس، با اشاره به روند پیشرفت کار گفت که نتایج اخیر پروژه حاصل هماهنگی مستمر میان بخشهای اجرائی، فنی و مدیریتی است.
وی افزود که حمایت و هماهنگی در سطح مدیریت ارشد گروه و تلاش شبانهروزی همکاران در بخشهای حفاری، بهرهبرداری، مهندسی و پیمانکاران اجرائی، نقش مهمی در حفظ تداوم عملیات و پیشرفت پروژه در شرایط پیچیده عملیاتی داشته است. ندیران تأکید کرد که توسعه فاز ۱۱ و افزایش تولید از این فاز، بخشی از برنامه کلان صنعت نفت برای تقویت برداشت از میدان مشترک پارس جنوبی است.
این میدان راهبردی سهم اصلی را در تأمین گاز کشور بر عهده دارد و هر گام در توسعه آن، افزون بر اثرگذاری بر تراز تولید، بر امنیت انرژی و پایداری تأمین گاز نیز اثر مستقیم دارد. دکتر حمیدرضا ثقفی در پایان تأکید کرد این دستاوردها حاصل همکارى نزدیک کارفرما، پیمانکاران، تیمهاى اجرائی و حمایت مجموعه صنعت نفت کشور است و نشان میدهد مسیر توسعه و افزایش تولید گاز کشور با قدرت ادامه خواهد داشت
پارس جنوبی فاز ۱۱ تولید گاز پتروپارس افزایش تولید