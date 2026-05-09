تولیت آستان قدس رضوی درباره وحدت، حضور بانوان بدحجاب و جنگ اقتصادی صحبت کرد

📆5/9/2026 5:43 AM
📰SharghDaily
امام مويّة موجدّ، آستان قدس رضوی با بیان اینکه رسالت ملی امروز ما صیانت از وحدت و انسجام ملی است، گفت: امروز همه اقشار از افراد باحجاب و بی‌حجاب، حتی برخی از مخالفان و کسانی که سوءتفاهم داشتند، در کنار هم به صف دفاع پیوستند. این دستاورد بزرگی است و باید از آن صیانت کرد. سپس با اشاره به حضور بانوان بدحجاب در تجمعات، گفت که اگر چنین بانوانی پرچم ایران را به دست بگیرند و شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دهند، این امر موجب ناراحتی نتانیاهو و ترامپ می‌شود و باید به چنین بانوانی خوش‌آمد گفت. در ادامه با اشاره به جنگ اقتصادی، گفت که دشمن روی این حربه سرمایه‌گذاری می‌کند و به دنبال محاصره دریایی ایران است، اما این محاصره به حول و قوه الهی شکسته شده است و یک عضو بیت رهبری نیز درباره وضعیت سلامتی آیت‌الله خامنه‌ای صحبت کرد.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه رسالت ملی امروز ما صیانت از وحدت و انسجام ملی است، گفت: امروز همه اقشار از افراد با حجاب و بی‌ حجاب ، حتی برخی از مخالفان و کسانی که سوءتفاهم داشتند، در کنار هم به صف دفاع پیوستند.

این دستاورد بزرگی است و باید از آن صیانت کرد. اگر خانم‌های بدحجاب در تجمعات حاضر شوند، پرچم ایران را به دست بگیرند و شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دهند، همین امر موجب ناراحتی نتانیاهو و ترامپ می‌شود. این خودش یک معیار است. به چنین بانوانی باید خوش‌آمد گفت.

ضمنا، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ اقتصادی، گفت: دشمن روی این حربه سرمایه‌گذاری می‌کند و به دنبال محاصره دریایی ایران است، اما این محاصره به حول و قوه الهی شکسته شده است.

