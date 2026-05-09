تولیت آستان قدس رضوی درباره وحدت، حضور بانوان بدحجاب و جنگ اقتصادی صحبت کرد

امام مويّة موجدّ، آستان قدس رضوی با بیان اینکه رسالت ملی امروز ما صیانت از وحدت و انسجام ملی است، گفت: امروز همه اقشار از افراد باحجاب و بی‌حجاب، حتی برخی از مخالفان و کسانی که سوءتفاهم داشتند، در کنار هم به صف دفاع پیوستند. این دستاورد بزرگی است و باید از آن صیانت کرد. سپس با اشاره به حضور بانوان بدحجاب در تجمعات، گفت که اگر چنین بانوانی پرچم ایران را به دست بگیرند و شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دهند، این امر موجب ناراحتی نتانیاهو و ترامپ می‌شود و باید به چنین بانوانی خوش‌آمد گفت. در ادامه با اشاره به جنگ اقتصادی، گفت که دشمن روی این حربه سرمایه‌گذاری می‌کند و به دنبال محاصره دریایی ایران است، اما این محاصره به حول و قوه الهی شکسته شده است و یک عضو بیت رهبری نیز درباره وضعیت سلامتی آیت‌الله خامنه‌ای صحبت کرد.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه رسالت ملی امروز ما صیانت از وحدت و انسجام ملی است، گفت: امروز همه اقشار از افراد با حجاب و بی‌ حجاب ، حتی برخی از مخالفان و کسانی که سوءتفاهم داشتند، در کنار هم به صف دفاع پیوستند.

این دستاورد بزرگی است و باید از آن صیانت کرد. اگر خانم‌های بدحجاب در تجمعات حاضر شوند، پرچم ایران را به دست بگیرند و شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دهند، همین امر موجب ناراحتی نتانیاهو و ترامپ می‌شود. این خودش یک معیار است. به چنین بانوانی باید خوش‌آمد گفت.

ضمنا، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ اقتصادی، گفت: دشمن روی این حربه سرمایه‌گذاری می‌کند و به دنبال محاصره دریایی ایران است، اما این محاصره به حول و قوه الهی شکسته شده است. ادعای وزرای خارجه و خزانه داری آمریکا: نهادهای چینی تحریم شده، تصاویر ماهواره‌ای در اختیار ایران قرار داده‌اند و قیمت ربع سکه امروز جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ announce





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حد وحدت حجاب حاجبان جمعت‌های اعتراضی میهن ناراحتی آمریکا اسرائیل تحریم حرب اقتصادی تصاویر ماهواره‌ای حملات سایبری وزرای خارجه و خزانه داری آمریکا نیروهای چینی تحریم شده قیمت ربع سکه آیت‌الله خامنه‌ای جوانمردی به‌جایت مسئولان نظام خدمت هویت ملی حساسیت هموطنان

United States Latest News, United States Headlines