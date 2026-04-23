پاناما توقیف کشتی خود را محکوم کرد، استرالیا خواستار مذاکره با ایران شد و یک تحلیلگر آمریکایی معتقد است جنگ، جمهوری اسلامی را رادیکال‌تر کرده و حذف آن را آسان‌تر ساخته است. همچنین گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای پدافند در تهران و طرحی برای حذف ایران از جام جهانی منتشر شده است.

وزارت امور خارجه پاناما ضمن محکوم کردن توقیف کشتی با پرچم این کشور توسط جمهوری اسلامی، این اقدام را غیرقانونی و نقض قوانین بین‌المللی خواند.

پاناما اعلام کرد این کشتی متعلق به یک شرکت ایتالیایی بوده و به زور به آب‌های ایران منتقل شده است. این اقدام به عنوان تهدیدی برای امنیت دریایی و تشدید تنش‌ها تلقی می‌شود. همزمان، سناتور پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، از تمدید آتش‌بس استقبال کرده و خواستار بازگشت جمهوری اسلامی به میز مذاکرات شد. او بر اهمیت باز بودن تنگه هرمز برای امنیت انرژی جهانی تاکید کرد و خواستار حل این مسئله از طریق دیپلماسی شد.

وانگ همچنین نگرانی‌های آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و حمایت آن از تروریسم را قابل درک دانست و بر لزوم تضمین عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد. او به تغییرات اخیر در رهبری ایران و تناقض در مواضع مقامات ایرانی اشاره کرد. تحلیلگر ارشد اندیشکده آمریکن انترپرایز، مایکل روبین، در تحلیلی عنوان کرده که جنگ، جمهوری اسلامی را رادیکال‌تر کرده اما حذف آن را نیز آسان‌تر ساخته است.

او معتقد است که تندروها آخرین افراد باقی‌مانده هستند و ترامپ باید به خواسته آنها برای جنگیدن تا مرگ جامه عمل بپوشاند. روبین همچنین سپاه پاسداران را مشکل اصلی خوانده و بر لزوم ایجاد شکاف در این نهاد برای هرگونه تغییر رژیم تاکید کرده است. در داخل ایران، گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای پدافند در غرب و شرق تهران منتشر شده است.

در عرصه بین‌المللی، طرحی در کنگره آمریکا برای حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی و جایگزینی آن با ایتالیا مطرح شده که با مخالفت روبرو شده است. فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده برای حضور در جام جهانی آماده است، اما تصمیم نهایی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. این تحولات در حالی رخ می‌دهند که هنوز هیچ اظهارنظری از سوی مقامات رسمی ایران در این خصوص منتشر نشده است





