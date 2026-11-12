گزارش نیویورک تایمز از مصادره اموال و مسدودسازی حساب‌های بانکی ایرانیان خارج از کشور و بستگانشان توسط وزارت اطلاعات و قوه قضاییه به عنوان ابزار فشار سیاسی.

نیویورک تایمز در گزارشی مفصل فاش کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی برای تنبیه مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران ایرانی ساکن خارج از کشور، دست به مسدودسازی و توقیف اموال خود و حتی اعضای خانواده‌شان در داخل ایران زده‌اند. این اقدامات که به گفته منابع خبری، بخش بزرگی از زندگی مالی میلیون‌ها ایرانی را مختل کرده، عمدتاً از طریق تصمیمات وزارت اطلاعات و قوه قضاییه و با استناد به تفسیرهای گسترده‌ای از قوانین امنیتی انجام می‌شود. هدف نهایی این کمپین، ایجاد ترس و سانسور خودانگیخته در میان جوامع دیاسپورا از طریق تهدید امنیت مالی نزدیکان آن‌هاست.

شواهد میدانی و اسناد قضایی مصادره دارایی‌ها

خبرگزاری نیویورک تایمز برای تهیه این گزارش با ۱۲ ایرانی ساکن خارج از کشور مصاحبه کرده است که اموال آن‌ها یا خانواده‌هایشان در ایران هدف مصادره قرار گرفته است. این روزنامه همچنین اسناد قضایی و پیامک‌های رسمی مربوط به مسدودسازی یا توقیف دارایی‌ها را بررسی و منتشر کرده است. در بسیاری از این پرونده‌ها، اموال به طور کامل مصادره شده‌اند و در موارد دیگر، افراد در دادگاه‌های ایران به توقیف اموال خود اعتراض کرده‌اند. یک زوج بازنشسته در ایران، اوایل ماه مه متوجه شدند که کارت‌های بانکی آن‌ها از کار افتاده است و دارایی‌هایشان به دستور مستقیم وزارت اطلاعات مسدود شده بود.

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مهرنوش، دختر این زوج بازنشسته، به نیویورک تایمز گفت که این اقدام در واکنش مستقیم به مطالبی بوده که خواهرشان نوشین، ساکن اروپا، در شبکه‌های اجتماعی در مخالفت با حکومت ایران منتشر کرده بود. او خاطرنشان کرد که خانواده‌شان در جریان پیگیری پرونده با ده‌ها نفر دیگر روبه‌رو شدند که آن‌ها نیز به دلیل فعالیت بستگانشان در خارج از کشور، در معرض از دست دادن پس‌انداز یک عمره خود بودند. بر اساس گفته‌های مهرنوش، دارایی‌های پدر و مادرش که هر دو کارمند بازنشسته دولت بودند، پس از گذشت حدود پنج ماه از حالت مسدودی خارج شد، اما این فرآیند طولانی و استرس‌زا بود.

قانونی‌سازی فشار بر مخالفان با استناد به جنگ

این اقدامات تا حد زیادی بر پایه قانونی انجام می‌شود که پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل با جمهوری اسلامی در خرداد سال گذشته تصویب شد. این قانون جدید، مجازات متهمان به کمک به "دولت‌های متخاصم" به ویژه آمریکا و اسرائیل را تشدید کرده و توقیف اموال را برای برخی جرایم الزامی می‌کند. اگرچه در متن صریح این قانون اشاره‌ای به توقیف دارایی بستگان نشده است، اما مقام‌ها با تفسیری بسیار گسترده از آن، تقریباً هر ابراز مخالفت علنی را مصداق "کمک به دشمن" تلقی می‌کنند.

مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند که دارایی‌های مصادره‌شده را برای جبران خسارت آسیب‌دیدگان جنگ و تعمیر زیرساخت‌های غیرنظامی به کار خواهند گرفت. رسانه‌های داخلی ایران در آوریل گزارش دادند که دارایی بیش از ۴۰۰ نفر از ساکنان خارج از کشور بر اساس این قانون مصادره شده است. نیویورک تایمز این اقدامات را بخشی از یک کارزار گسترده می‌داند که پس از اعتراضات ضدحکومتی در آغاز سال ۲۰۲۶ شروع شد و از زمان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران شدت گرفت. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به پرسش‌های نیویورک تایمز درباره این مصادره‌ها پاسخی نداده است.

واکنش‌های فعالان و روزنامه‌نگاران معترض

بسیاری از فعالان سیاسی و رسانه‌ای تحت تأثیر مستقیم این تصمیمات قرار گرفته‌اند. احسان، مخالف جمهوری اسلامی و ساکن قبرس، به نیویورک تایمز گفت که پلیس خودروی مادرش را بیش از دو هفته توقیف کرد و به او هشدار داد اگر پسرش حساب اینستاگرامش را نبندد، مغازه‌اش تعطیل و اموالش مصادره خواهد شد. احسان که ویدئوهای تجمع‌های اعتراضی‌اش را در این حساب منتشر می‌کرد، گفت با وجود اینکه حسابش را نبسته، در ماه‌های اخیر مجبور به کاهش فعالیت‌های خیابانی شده است.

رضا، فعال مخالف در کانادا نیز اعلام کرد که آپارتمان، وسایل نقلیه و طلاهایش در ایران در سال جاری مصادره شده‌اند. او اشاره کرد که شماری از مخالفانی که می‌شناسد، از ترس توقیف اموالشان حساب‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی غیرفعال کرده‌اند و دیگر در تجمع‌های اعتراضی شرکت نمی‌کنند. نیکی یزدانی، روزنامه‌نگار ساکن لندن، اسناد قضایی مربوط به توقیف سهمش از دفتر کار پدر درگذشته‌اش در تهران را در اختیار نیویورک تایمز قرار داد و گفت مقام‌ها همچنین به دنبال توقیف سهم او از آپارتمانی هستند که مادرش در آن زندگی می‌کند.

تحلیل حقوقی و اقدامات دیپلماتیک بین‌المللی

مرضیه محبی، وکیل حقوق بشر ساکن فرانسه، در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز اعلام کرد که مصادره دارایی بستگان مخالفان خارج از کشور طبق قوانین ایران "کاملاً غیرقانونی" است. در مقابل، محمد کاظمی‌فرد در ماه مه اعلام کرد که قوه قضاییه با راه‌اندازی یک سامانه الکترونیکی، روند شناسایی و توقیف اموال را که پیش‌تر تا ۴۰۰ روز طول می‌کشید، به "چند کلیک" تبدیل کرده است. سعید دهقان، وکیل حقوق بشری دیگر، گفت که امسال از دست‌کم پنج مورد اطلاع دارد که در آن‌ها دارایی ایرانیان خارج از کشور یا خانواده‌هایشان توقیف شده یا در معرض توقیف قرار گرفته است.

بر اساس گفته‌های دهقان، بیشتر این افراد عمداً فعالیت‌های مدنی، روزنامه‌نگاری یا سیاسی خود را کم‌سروصدا پیش می‌بردند تا خانواده‌هایشان در ایران هدف اقدامات تلافی‌جویانه قرار نگیرند. در عین حال، در جریان تحولات بین‌المللی، وزیر کشور بلژیک در گفت‌وگو با خبرگزاری بلگا اعلام کرد که نهادهای امنیتی این کشور نشانه‌هایی شناسایی کرده‌اند که از ارتباط احتمالی حملات سایبری اخیر با عوامل شناخته‌شده جمهوری اسلامی حکایت دارد. او گفت دادستانی فدرال بلژیک در حال بررسی دقیق‌تر این شواهد است.

وزیر کشور بلژیک تأکید کرد که بلژیک باید از درخواست فرانسه برای اعمال تحریم‌های اروپایی حمایت کند و افزود جمهوری اسلامی به فرانسه حمله کرده و ممکن است در حملات به بلژیک نیز دست داشته باشد. با این حال، ماکسیم پروو، وزیر امور خارجه بلژیک، در واکنشی جداگانه گفت که هنوز شواهد قطعی برای نسبت دادن حملات به جمهوری اسلامی وجود ندارد و تحقیقات دادستانی فدرال در جریان است. وی همچنین تأکید کرد که اعلام رسمی مسئولیت یک دولت خارجی در حملات سایبری، از اختیارات وزارت امور خارجه است و نباید پیش از تکمیل تحقیقات قضایی درباره نتیجه آن قضاوت کرد.