توقیف گسترده اموال مخالفان جمهوری اسلامی؛ فشار بر هنرمندان، ورزشکاران و فعالان مجازی

قوه قضائیه ایران با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک و بانک مرکزی، اقدام به شناسایی، ضبط و توقیف حساب‌های بانکی، پلاک‌های ثبتی و خودروهای ۶۳ نفر دیگر از مخالفان جمهوری اسلامی کرده است. این موج جدید فشار، هنرمندان، ورزشکاران، فعالان رسانه‌ای و بلاگرهای شناخته شده را هدف قرار داده است. کارشناسان حقوقی این اقدامات را نقض آشکار حقوق شهروندان و ابزاری برای سرکوب مخالفان می‌دانند.

در اقدامی تازه و در راستای تشدید فشارها بر مخالفان جمهوری اسلامی ، قوه قضائیه این کشور اعلام کرده است که با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی، حساب‌های بانکی، پلاک‌های ثبتی و خودروهای متعلق به ۶۳ نفر دیگر از افرادی که در خارج از کشور یا داخل ایران به عنوان مخالف نظام شناخته می‌شوند را شناسایی، ضبط و توقیف کرده است. این خبر که توسط رسانه‌های داخلی منتشر شده است، موجی تازه از دست‌درازی به اموال و دارایی‌های شهروندان را نشان می‌دهد و نگرانی‌های فزاینده‌ای را در میان فعالان حقوق بشر و جامعه بین‌المللی برانگیخته است.

در این لیست بلندبالا نام چهره‌های شناخته شده‌ای از عرصه‌های مختلف هنری، ورزشی و رسانه‌ای دیده می‌شود که سابق بر این نیز مواضع انتقادی خود را نسبت به سیاست‌ها و رویکردهای جمهوری اسلامی ابراز کرده بودند. هنرمندانی چون مزدک میرزایی، نیکی کریمی، مهناز افشار، عباس غزالی، سینا سرلک، لیلا اوتادی، شیرین نشاط، بهارک صالح‌نیا، سپیده میترا ابراهیمی (همسر یکی از کارگردانان طنزپرداز معروف)، و همچنین چهره‌های فعال رسانه‌ای مانند مهشید حسینی و مجتبی پوربخش، در میان کسانی هستند که اموالشان مورد تعرض قرار گرفته است.

این اقدام نشان‌دهنده گسترش دامنه سرکوب‌ها از سوی حکومت ایران است که دیگر تنها محدود به فعالان سیاسی و رسانه‌های مستقل نیست، بلکه هنرمندان و چهره‌های فرهنگی و ورزشی را نیز در بر می‌گیرد. هدف از این اقدامات به نظر می‌رسد ایجاد فشار حداکثری بر مخالفان، سلب توان مالی آن‌ها و منصرف کردن دیگران از هرگونه اظهارنظر یا فعالیت انتقادی باشد. علاوه بر این، نام سیدمرتضی حاجی آقامیری، عضو اتاق بازرگانی ایران، و فرنوش حمیدیان نیز در این لیست به چشم می‌خورد که نشان‌دهنده هدف قرار گرفتن فعالان اقتصادی و کسانی است که به نحوی با نهادهای رسمی در ارتباط بوده‌اند. این نوع اقدامات، زنگ خطری جدی برای هر فردی است که ممکن است در چارچوب قوانین فعلی یا به واسطه فعالیت‌های مجازی، مورد سوءظن نهادهای امنیتی و قضایی قرار گیرد.

در ادامه این گزارش‌ها، مشخص شده است که این موج توقیف اموال تنها به هنرمندان و فعالان رسانه‌ای محدود نمی‌شود، بلکه ورزشکاران نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌اند. نام مسعود شجاعی، کیمیا علیزاده، بختیار رحمانی، میلاد زنیدپور، و سوشا مکانی، از جمله ورزشکاران شناخته شده‌ای هستند که حساب‌های بانکی، خودروها و پلاک‌های ثبتی آن‌ها شناسایی و توقیف شده است. این افراد پیش از این نیز به واسطه مواضع خود در قبال اتفاقات داخلی ایران یا حمایت از جنبش‌های اعتراضی، مورد توجه حکومت قرار گرفته بودند. توقیف اموال ورزشکاران، که اغلب از چهره‌های محبوب در جامعه هستند، پیامی دوگانه را منتقل می‌کند؛ از یک سو، نشان‌دهنده عزم جدی حکومت برای مقابله با هرگونه مخالفت، حتی از سوی چهره‌های عمومی و تأثیرگذار است، و از سوی دیگر، ممکن است با هدف ایجاد وحشت و ترس در میان سایر ورزشکاران و جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی صورت گرفته باشد.

در همین راستا، قوه قضائیه جمهوری اسلامی پا را فراتر گذاشته و فعالان فضای مجازی و بلاگرهای معروف را نیز هدف قرار داده است. حمید سپیدنام معروف به مستر تیستر، رامینا ترابی، سرور سلمانی، هیوا امین، سبا مجلسی، آیدا پوریانسب و طاهره محبعلی معروف به تارا محب، از جمله بلاگرها و اینفلوئنسرهایی هستند که اموالشان توقیف شده است. این افراد با استفاده از پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی، توانسته بودند مخاطبان زیادی را جذب کرده و بر بخشی از افکار عمومی تأثیر بگذارند. توقیف اموال این دسته از افراد، نشان‌دهنده نگرانی حکومت از قدرت تأثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی و تلاش برای کنترل روایت‌ها و اطلاعات منتشر شده در این فضاها است. به نظر می‌رسد هدف اصلی، محدود کردن دایره فعالیت این افراد و ایجاد فضایی رعب‌آور در میان دیگر کاربران فضای مجازی باشد تا از هرگونه فعالیت خارج از چارچوب تعیین شده پرهیز کنند.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که سازمان‌های حقوق بشری در سراسر جهان، به طور مداوم نسبت به موج سرکوب‌ها، اعدام زندانیان سیاسی و نقض گسترده حقوق بشر در ایران هشدار می‌دهند. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در تاریخ ۱۸ فروردین ماه، در نشستی با اعضای شورای عالی قوه قضاییه، صراحتاً خواستار تسریع در صدور احکام مصادره اموال و اعدام «در مورد عوامل دشمن» شده است. این دستور صریح، نشان‌دهنده رویکرد تهاجمی و برخورد قاطع حکومت با هرگونه مخالفتی است و انتظار می‌رود در آینده شاهد افزایش چنین اقدامات قهقرایی باشیم.

در همین راستا، کیانوش رزاقی، حقوقدان، در گفتگویی با صدای آمریکا در تاریخ ۲۵ فروردین ماه، این اقدامات را «نقض بدیهی حقوق ایرانیان» و زیر پا گذاشتن قوانین موجود جمهوری اسلامی خواند. وی تاکید کرد که توقیف اموال فعالان ایرانی خارج از کشور و محدودیت ارائه خدمات حقوقی به آن‌ها، ابزاری است که جمهوری اسلامی برای مقابله با ایرانیان خارج از کشور به کار می‌برد و این رویه نه تنها با موازین حقوقی بین‌المللی در تضاد است، بلکه با قوانین داخلی خود حکومت نیز همخوانی ندارد. این نوع برخورد، ماهیت حقوقی این اقدامات را زیر سوال می‌برد و نشان می‌دهد که این تصمیمات بیشتر ریشه در اهداف سیاسی و امنیتی حکومت دارند تا اجرای عدالت.

علاوه بر این، خبرها حاکی از آن است که در استان همدان، اموال ۳۶ نفر توقیف شده و ده‌ها شهروند دیگر در نقاط مختلف کشور بازداشت شده‌اند. این informace نشان می‌دهد که این موج سرکوب و فشار، محدود به افراد شناخته شده و خارج از کشور نیست، بلکه بسیاری از شهروندان عادی را نیز در داخل کشور در بر می‌گیرد. افزایش بازداشت‌ها و توقیف اموال، تصویری تاریک از وضعیت حقوق بشر در ایران ترسیم می‌کند و ضرورت توجه جامعه جهانی به این روند و فشارهای بین‌المللی برای پایان دادن به این نقض سیستماتیک حقوق شهروندی را بیش از پیش آشکار می‌سازد. این اقدامات به مثابه پیامدهای مستقیم سیاست‌های سرکوبگرانه و عدم تساهل حکومت با مخالفان و منتقدان است که گویی تمامی راه‌های مسالمت‌آمیز برای بیان دیدگاه‌های متفاوت را مسدود کرده است.





