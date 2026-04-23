آمریکا یک کشتی نفت‌کش ایرانی را در اقیانوس هند توقیف کرد. دونالد ترامپ خواستار هدف قرار دادن جناح‌های تندرو در ایران شد. فرانسه نیز کمک‌های بشردوستانه به لبنان ارسال کرد.

وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه از توقیف یک کشتی بدون پرچم به نام ام/تی مجستیک ایکس (M/T Majestic X) در اقیانوس هند خبر داد. این کشتی به حمل نفت از ایران متهم است و عملیات توقیف در محدوده مسئولیت فرماندهی هند-پاسیفیک (ایندیپاسکام) انجام شده است.

آمریکا تاکید کرده است که به اجرای تحریم‌ها و مختل کردن شبکه‌های غیرقانونی که از ایران حمایت مالی می‌کنند، ادامه خواهد داد و آب‌های بین‌المللی نباید به عنوان پوششی برای فعالیت‌های تحریم‌شده مورد استفاده قرار گیرند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که بازارهای مالی نیز با احتیاط واکنش نشان داده‌اند، به طوری که شاخص‌های اصلی بورس وال‌استریت در روز پنجشنبه کاهش یافتند. این کاهش به دلیل عدم اطمینان سرمایه‌گذاران در مورد مسیر تنش‌ها بین آمریکا و ایران است.

در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، با انتشار ویدئویی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، خواستار هدف قرار دادن جناح‌های تندرو در ایران شده است. او در این ویدئو به تحلیلگری از فاکس‌نیوز اشاره می‌کند که پیشنهاد داده است جناح‌هایی که خواهان توافق با آمریکا نیستند، باید از بین بروند. ترامپ همچنین در پست‌های دیگری، ایران را به دلیل سردرگمی در تعیین رهبری و درگیری‌های داخلی بین جناح‌های مختلف مورد انتقاد قرار داده است.

او مدعی شده است که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و هیچ کشتی‌ای بدون تایید نیروی دریایی آمریکا نمی‌تواند از این تنگه عبور کند. علاوه بر این، ترامپ از پاکسازی تنگه هرمز از مین‌ها با شدت سه برابر خبر داده و دستور داده است هر قایقی که در این تنگه مین‌گذاری کند، نابود شود.

این اظهارات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه خاورمیانه همچنان بالا است و نگرانی‌ها در مورد احتمال گسترش درگیری‌ها افزایش یافته است. در کنار این تحولات، فرانسه نیز در روز پنجشنبه حدود ۱۰ تن کمک‌های بشردوستانه به لبنان ارسال کرد. این کمک‌ها در راستای پاسخگویی به نیازهای جمعیت آواره لبنانی صورت گرفته است. همچنین، سالار ولایتمدار، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، در مورد وضعیت مجتبی خامنه‌ای، پسر آیت‌الله خامنه‌ای، اظهاراتی را مطرح کرده است.

او گفته است که بر اساس نظر علمای نجف، قم و مشهد و تصمیم مسئولان امنیتی، فعلا تصاویر و آثار جدیدی از مجتبی خامنه‌ای منتشر نمی‌شود تا از آسیب رساندن به او از طریق روش‌های خاص و علوم غریبه جلوگیری شود. ولایتمدار همچنین گزارش داده است که مجتبی خامنه‌ای پس از حادثه، در حال ذکر گفتن بوده و آسیب‌های او سطحی بوده است.

در همین روز، حامیان شاهزاده رضا پهلوی در یک تجمع بزرگ در برلین، شعار «جاویدشاه» را سر دادند و ترانه‌های ملی ایران را پخش کردند. این تجمع همزمان با پخش ترانه‌های ملی و شعار «هم غزه هم لبنان، هردو فدای ایران» برگزار شد





