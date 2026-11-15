توقیف سریال یل پس از صحنه بغل بازیگران؛ دستور دادسرای فرهنگ و رسانه

دادسرای فرهنگ و رسانه دستور توقف انتشار سریال "یل" را صادر کرد. این تصمیم پس از پخش صحنه آغوش سهیلا رضوی و بابک حمیدیان و تضاد آن با عفت عمومی اتخاذ شد.

خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در تاریخ یکشنبه ۲۴ آبان گزارش داد که دستور توقیف کامل سریال "یل" به تهیه‌کنندگی برادران محمودی توسط نهادهای قضایی صادر شده است. این تصمیم ناگهانی پس از پخش صحنه‌ای از آغوش گرفتن دو بازیگر اصلی سریال و واکنش‌های آن گرفته شد. دادسرای ناحیه ۳۵ تهران که با نام دادسرای فرهنگ و رسانه شناخته می‌شود، ممانعت از انتشار بیشتر این اثر را به عنوان اقدام نهایی خود اعلام کرده است.

دلیل اصلی صدور دستور قضایی توقیف

منابع رسمی اعلام کرده‌اند که محور اصلی این ممنوعیت، تضاد صحنه آغوش با معیارهای عفت عمومی و ارزش‌های فرهنگی جامعه ایران است. این صحنه شامل در آغوش گرفتن سهیلا رضوی بازیگر ۷۲ ساله و بابک حمیدیان بود که در این مجموعه نقش مادر و فرزند را ایفا می‌کردند. مسئولان قضایی استدلال کرده‌اند که نمایش این نوع تماس بدنی و عاطفی در فضای عمومی تلویزیون با قوانین جاری مغایرت دارد و نیازمند مداخله فوری است.

Also read طالبان پخش هرگونه محتوای کریکت را در رادیوهای قندهار ممنوع کرد

تا پیش از صدور این حکم نهایی، سازندگان سریال تلاش کردند با اعمال اصلاحات در نسخه نهایی، از توقف کامل پخش جلوگیری کنند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که حدود ۲۰ ثانیه از صحنه مورد مناقشه حذف شد و تغییراتی در تدوین اعمال گردید. با این حال، مقامات نظارتی معتقد بودند که این اصلاحات جزئی برای جلب رضایت معیارهای فرهنگی کافی نبوده و ریشه تضاد با قوانین برطرف نشده است.

موانع پیش روی سازندگان و عدم تأییدیه نهایی

علیرغم تلاش‌های صورت گرفته برای بازپس‌گیری سریال، دادسرای فرهنگ و رسانه تأییدیه لازم برای ادامه پخش را صادر نکرده است. بر اساس گزارش تسنیم، انتشار سریال "یل" تا زمان بازنگری اساسی و دریافت مجوزهای جدید از مراجع ذی‌صلاح متوقف خواهد ماند. این وضعیت نشان‌دهنده سخت‌گیری بالای نهادهای نظارتی در قبال آثار هنری است که سعی در نمایش روابط عاطفی نزدیک بین زوج‌های غیرهمسر دارند.

برادران محمودی کارگردانان این پروژه بودند که با توقف ناگهانی کارشان مواجه شدند. حذف یا تغییر محتوای آثار پیش از پخش نهایی، روالی رایج در صنعت فیلم و تلویزیون ایران است، اما در این مورد خاص حتی پس از اعمال اصلاحات، نهادهای نظارتی پافشاری خود را بر توقف کامل پخش حفظ کرده‌اند. این تصمیم به معنای آن است که سریال فعلاً در دسترس مخاطبان نخواهد بود.

بافتار کلی سانسور در صنعت نمایش ایران

توقیف سریال "یل" تازه‌ترین نمونه در زنجیره‌ای از محدودیت‌هاست که از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی بر تولیدات هنری اعمال شده است. قوانین سخت‌گیرانه درباره پوشش و نمایش روابط عاطفی بین زنان و مردان، همواره یکی از چالش‌های اصلی صنعت سینما و تلویزیون این کشور بوده است. نقض این مقررات اغلب منجر به سانسور صریح یا توقف ناگهانی پخش آثار پرمخاطب می‌شود که تأثیر قابل توجهی بر جریان‌سازی فرهنگی دارد.

گزارش سالانه ۲۰۲۳ وزارت خارجه ایالات متحده نیز به این واقعیت اشاره کرده که حکومت ایران نظارت دقیقی بر فعالیت‌های هنری دارد. طبق این گزارش، حتی دریافت مجوزهای اولیه از نهادهای دولتی، تضمینی برای پخش اثر در رسانه‌های عمومی نیست. مقامات می‌توانند در مراحل پایانی نیز از نمایش فیلم‌هایی که پیش‌تر مجوز گرفته‌اند، جلوگیری کنند که نشان‌دهنده انعطاف‌ناپذیری در فرآیند نظارت است.

این روند نشان می‌دهد که سازندگان تلویزیون با خطرات جدی غیرقابل پیش‌بینی در انتشار آثار خود مواجه هستند. توقیف سریال "یل" یادآور این نکته است که معیارهای اخلاقی و فرهنگی تعیین‌کننده نهایی موفقیت یا شکست یک پروژه رسانه‌ای محسوب می‌شوند. آینده پخش این سریال همچنان نامشخص است و بستگی به تغییر رویکرد نهادهای نظارتی خواهد داشت.