توقیف اموال مدیر اینترنشنال در ایران در پی اتهامات جاسوسی و همکاری با اسرائیل

دستگاه قضایی ایران در راستای اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و مقابله با اقدامات خصمانه، دستور توقیف اموال عنایت، مدیر شبکه تروریستی اینترنشنال، را صادر کرد. این اقدام در پی شناسایی اموال این فرد در ایران و به اتهام همکاری با اسرائیل و آمریکا صورت گرفته است.
در چارچوب اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، و همچنین مقابله با اقدامات خصمانه عوامل رسانههای معاند که با اسرائیل و آمریکا همکاری داشته و در جهت تقویت این دو کشور گام برمیدارند، دستور قضایی برای شناسایی و توقیف اموال و مسدودسازی حسابهای مالی و املاک عنایت ، مدیر شبکه تروریستی اینترنشنال ، صادر شد.
به گزارش نورنیوز، بر اساس پیگیریهای حقوقی انجامشده در مورد مدیر اینترنشنال، شبکهی وابسته به اسرائیل، اموال قابلتوجهی در ایران شناسایی شده و با دستور مقام قضایی توقیف شدهاند. این فرد با راهاندازی شبکهای گسترده و فعالیتهای مستمر، علیه امنیت ملی و منافع ملت ایران در این شبکهی ضدایرانی فعالیت داشته است. عملیات شناسایی و کشف دیگر اموال این فرد همچنان ادامه دارد. این گزارش میافزاید که در میان ۳۴ مورد اموال و داراییهای توقیفشده از این فرد، قطعات زمینهای ارزشمند با کاربریهای گوناگون، چند مزرعه، خانه و آپارتمان، چندین قطعه باغ، یک کارخانه و سایر اموال قابلتوجه به چشم میخورد. دادستانی در گزارش خود اعلام کرده است که بررسیها نشان میدهد این فرد اموال دیگری نیز در ایران دارد که کارشناسیها برای شناسایی باقیماندهی اموال این عنصر وابسته به دستگاههای جاسوسی اسرائیل و آمریکا همچنان ادامه دارد و نتایج آن بهزودی به اطلاع عموم خواهد رسید.\این اقدام، گامی مهم در جهت مقابله با فعالیتهای مخرب و تهدیدآمیز رسانههای وابسته به دولتهای متخاصم و شبکههای جاسوسی است که با هدف بیثباتسازی و تضعیف امنیت ملی ایران فعالیت میکنند. توقیف اموال و مسدودسازی داراییهای این فرد، پیامی روشن به سایر عوامل و وابستگان این شبکهها است که جمهوری اسلامی ایران در برخورد با اقدامات ضدایرانی قاطعانه عمل خواهد کرد. این تصمیم قضایی، همچنین نشاندهندهی عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با جرایم امنیتی و جاسوسی است و تاکید میکند که هیچگونه تساهلی در قبال کسانی که به هر نحوی با دشمنان ملت ایران همکاری میکنند، وجود نخواهد داشت. روند شناسایی و توقیف اموال عوامل وابسته به این شبکهها، در راستای حفظ امنیت و منافع ملی، با جدیت ادامه خواهد داشت.\اقدام اخیر، در شرایطی صورت میگیرد که ایران همواره با چالشهای امنیتی و رسانهای متعددی از سوی دولتهای متخاصم و شبکههای وابسته به آنها مواجه بوده است. این شبکهها با انتشار اخبار دروغ، ترویج خشونت و ایجاد تفرقه در جامعه، تلاش میکنند تا به بیثباتی و تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران دامن بزنند. برخورد قاطع با عوامل این شبکهها، علاوه بر خنثیسازی توطئهها، باعث تقویت اعتماد عمومی به نهادهای امنیتی و قضایی کشور میشود. همچنین، این اقدام، هشداری جدی به رسانهها و افرادی است که در خدمت اهداف دشمنان ایران قرار دارند و از آنها میخواهد تا از هرگونه همکاری با این شبکهها خودداری کنند. دستگاههای امنیتی و قضایی کشور، با رصد دقیق فعالیتهای این افراد و شبکهها، به شناسایی و برخورد با آنها ادامه خواهند داد تا امنیت و آرامش در جامعه حفظ شود. این اقدامات، در راستای حفظ استقلال و حاکمیت ملی ایران و مقابله با هرگونه تهدید علیه منافع ملت ایران انجام میشود
اینترنشنال عنایت توقیف اموال جاسوسی اسرائیل آمریکا امنیت ملی دادستانی