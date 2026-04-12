توقیف اموال مدیر اینترنشنال در ایران به اتهام همکاری با رژیم صهیونیستی

با دستور مقام قضایی، اموال محمود عنایت، مدیر شبکه اینترنشنال به اتهام همکاری با رژیم صهیونیستی و فعالیت علیه امنیت ملی در ایران توقیف شد. دادستانی از شناسایی اموال دیگری از وی خبر داد و بر عزم جدی در برخورد با عوامل رسانه‌های معاند تاکید کرد.

به گزارش خبرآنلاین، به گزارش دادستانی، در راستای اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، همچنین مقابله با اقدامات خصمانه عوامل رسانه‌های معاند که با دشمن صهیونی-آمریکایی همکاری می‌کنند و در جهت تقویت دشمن گام برمی‌دارند، دستور قضایی جهت شناسایی و توقیف اموال و مسدودی حساب‌های بانکی و املاک محمود عنایت، مدیر شبکه تروریستی اینترنشنال صادر شد. بر اساس اقدامات حقوقی انجام شده علیه مدیر اینترنشنال، شبکه‌ی وابسته به رژیم صهیونیستی، اموال متعددی در ایران شناسایی و با دستور مقام قضایی توقیف شده است. این فرد با راه‌اندازی شبکه‌ای گسترده و مستمر، اقدام به فعالیت علیه امنیت ملی و منافع ملت ایران در این شبکه‌ی ضد ایرانی کرده است. عملیات شناسایی و بررسی اموال باقیمانده‌ی این فرد همچنان ادامه دارد.\این گزارش می‌افزاید: در میان ۳۴ مورد اموال و دارایی‌های توقیف شده از این فرد، قطعات زمین‌های ارزشمند با کاربری‌های مختلف، چندین مزرعه، خانه‌ها و آپارتمان‌ها، چند قطعه باغ، یک کارخانه و موارد دیگری به چشم می‌خورد. بر اساس گزارش دادستانی، بررسی‌ها حاکی از آن است که وی دارای اموال دیگری نیز در ایران می‌باشد که مراحل کارشناسی برای شناسایی و تعیین تکلیف باقی‌مانده‌ی اموال این عنصر وابسته به دستگاه‌های جاسوسی دشمن ادامه دارد و نتایج آن در اسرع وقت به اطلاع عموم خواهد رسید. دادستانی تاکید کرده است که این اقدام در چارچوب حفظ امنیت ملی و صیانت از منافع کشور و در راستای مقابله با فعالیت‌های مخرب رسانه‌های معاند صورت می‌پذیرد و هیچ‌گونه مماشاتی در برخورد با عوامل وابسته به دشمنان ملت ایران وجود نخواهد داشت.\اقدامات انجام شده در این پرونده، گواهی بر عزم جدی دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی در برخورد قاطعانه با افرادی است که به هر نحوی در جهت تضعیف امنیت و منافع ملی کشور فعالیت می‌کنند. توقیف اموال محمود عنایت و شناسایی دارایی‌های وی، پیامی روشن برای دیگر عوامل رسانه‌های معاند دارد که هرگونه همکاری با دشمنان ملت ایران، عواقب سنگینی به همراه خواهد داشت. دادستانی همچنین از شهروندان درخواست کرده است که در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک یا شناسایی اموال این فرد، مراتب را به مراجع ذیصلاح گزارش دهند تا اقدامات لازم صورت گیرد. این روند، نشان‌دهنده‌ی اهمیت همکاری مردم با نهادهای امنیتی و قضایی در حفظ امنیت و آرامش جامعه است. این پرونده، نمونه‌ای از تلاش‌های مستمر و پیگیرانه برای مقابله با هرگونه تهدید علیه امنیت ملی و منافع کشور است و نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حقوق و منافع ملت خود، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد





