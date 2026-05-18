هواشناسی پیش‌بینی کرده که موج دریا تا ۴ متر و سرعت وزش باد تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود، از جمله مخاطرات این سامانه، وزش باد شدید از سمت شمال غربی با سرعت تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت، ارتفاع موج بسیار بالا تا ۴ متر در مناطق دور از ساحल و همچنین احتمال وقوع رعد و برق و بارش باران همراه با امواج سنگین، ذکر شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به صدور هشدار دریایی سطح نارنجی، از توقف کامل تمامی فعالیت‌های دریایی در روز چهارشنبه خبر داد. بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، موج دریا تا ۴ متر و سرعت وزش باد تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.

این وضعیت مخاطره‌آمیز تمام طول روز چهارشنبه در تمامی نواحی ساحلی و دور از ساحل استان مازندران حاکم خواهد بود، با وزش باد شدید از سمت شمال غربی با سرعت تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت، ارتفاع موج بسیار بالا تا ۴ متر در مناطق دور از ساحل و همچنین احتمال وقوع رعد و برق و بارش باران همراه با امواج سنگین، از جمله مخاطرات این سامانه است





