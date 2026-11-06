اتحادیه تعاونی‌های لبنی ایران ممنوعیت افزایش قیمت شیر و فرآورده‌ها را اعلام کرد، در حالی که قیمت‌ها تا ۷۰ درصد رشد داشته است. بررسی جزئیات مصوبه و واکنش بازار.

علی‌احسان ظفری ، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی ایران، در واکنش به افزایش چشمگیر قیمت محصولات لبنی در بازار، دستورالعملی جدید مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت شیر خام و فرآورده‌های لبنی صادر کرد. این اقدام در شرایطی انجام شده است که قیمت برخی از این محصولات طی دو ماه گذشته تا حدود ۷۰ درصد افزایش یافته و نرخ پیشنهادی جدید شیر خام هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.

تصمیم جدید کارگروه تنظیم بازار برای قیمت‌گذاری

کارگروه تنظیم بازار در نشست ۱۳ آبان سال جاری با تعیین مبنای قیمت‌گذاری برای شیر خام وارد عمل شد. طبق اعلام علی‌احسان ظفری در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) روز جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵، قیمت مصوب قبلی شیر خام معادل ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم، همچنان مبنای قیمت‌گذاری باقی می‌ماند و هرگونه تغییر دیگر بدون مجوز ممنوع است.

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گزارش‌های متناقض درباره افزایش قیمت در بازار

با وجود اعلام ممنوعیت افزایش قیمت‌ها، گزارش‌های بازار نشان‌دهنده تغییرات قابل توجه در نرخ محصولات است. خبرگزاری ایسنا در گزارشی روز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد که قیمت شیر کم‌چرب کیسه‌ای ۹۰۰ گرمی از ۸۴ هزار تومان در شهریور به ۱۴۳ هزار تومان در آبان ماه رسیده است.

این افزایش قیمت معادل نزدیک به ۷۰ درصد در بازه زمانی حدود دو ماه است که نشان‌دهنده فاصله زیاد میان نرخ مصوب و قیمت واقعی در دسترس مصرف‌کنندگان می‌باشد. این شکاف قیمتی چالش اصلی مدیران اتحادیه و نهادهای ناظر را در کنترل تورم ایجاد کرده است.

توافقات اولیه و وضعیت حقوقی تولیدکنندگان

پیش از این اعلامیه، سوم آبان ماه، رئیس انجمن صنفی گاوداران از توافق اولیه بر سر افزایش قیمت هر کیلوگرم شیر خام به ۶۸ هزار تومان در دامداری و ۷۰ هزار تومان هنگام تحویل به کارخانه خبر داده بود. با این حال، این قیمت‌ها هنوز به عنوان نرخ رسمی جدید تصویب و ابلاغ نشده‌اند.

علی‌احسان ظفری تصریح کرد که کارخانه‌های تولید محصولات لبنی حق ندارند بدون دریافت مجوز رسمی، قیمت محصولات خود را افزایش دهند. بر اساس این دستورالعمل، با هرگونه واحد متخلف که بدون مجوز اقدام به افزایش قیمت نماید، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

شفافیت و آینده نظارت بر قیمت‌ها

با وجود اعلام ممنوعیت افزایش قیمت‌ها، هنوز مشخص نیست تصمیم اخیر کارگروه تنظیم بازار چه تاثیری بر قیمت محصولاتی که پیش‌تر گران شده‌اند، خواهد داشت. این سوال وجود دارد که آیا کارخانه‌ها موظف به بازگرداندن قیمت‌ها به سطح قبلی خواهند شد یا خیر. همچنین متن رسمی تصمیم جدید کارگروه تنظیم بازار منتشر نشده است.

جزئیات اجرایی این تصمیم، از جمله نحوه نظارت بر قیمت‌ها و برخورد با واحدهای متخلف، هنوز روشن نیست. این ابهامات می‌تواند تأخیری در اجرای صحیح سیاست‌های قیمت‌گذاری ایجاد کند و ادامه نوسانات بازار را در کوتاه‌مدت پیش‌بینی‌پذیر سازد.