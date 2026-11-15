بررسی گزارش آقازاده درباره توقف غنی‌سازی در نطنز، سقوط هلیکوپترهای نظامی در موصل و بازداشت علمای شیعه در پاکستان. تحولات امنیتی و اقتصادی ایران.

محمد آقازاده گزارش مفصلی درباره نحوه توقف عملیات غنی‌سازی در سایت نطنز منتشر کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که مدیران هسته‌ای هنگام دستورات توقف، گریه می‌کردند و بسیار ناراحت بودند. رهبر جمهوری اسلامی از آقازاده خواسته بود که فقط تعلیق گازدهی را بپذیرد. اما وضعیت پیش‌رفته‌تر از این حد بود و کار غنی‌سازی کاملاً متوقف شد.

جزئیات توقف غنی‌سازی در نطنز و واکنش مدیران

بر اساس یادداشت‌های منتشر شده، فرآیند متوقف کردن فعالیت‌های هسته‌ای در نطنز با فشارهای شدید همراه بود. آقای آقازاده در خاطرات سال ۱۳۵۹ خود توضیح داده که هیئت مدیران در حین اجرای این دستور، بسیار ناراحت و گریان بودند. این رویداد نشان‌دهنده عمق تأثیر این تصمیم بر کادر فنی و مدیریتی هسته‌ای ایران است.

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مقامات عالی‌رتبه در ایران دستور داده بودند که محدودیت‌ها فقط تا سطح تعلیق گازدهی پیش برود. با این حال، عملیات غنی‌سازی فراتر از این حد متوقف شد. محمد آقازاده در دفترچه خاطرات خود که توسط آقای بشیری جمع‌آوری و تنظیم شده، این جزئیات را با دقت ثبت کرده است. این اسناد نشان می‌دهد که فاصله بین دستور رهبری و اجرای عملی آن، چالش‌برانگیز بوده است.

فاجعه هوایی در موصل و تأثیر آن بر مقاومت عراق

دیروز در شهر موصل، دو فروند هلیکوپتر نظامی آمریکا سقوط کردند. این حادثه تلخ منجر به کشته شدن بیش از بیست نفر و زخمی شدن ده تن دیگر شد. آمریکا و شورای حکومتی عراق رسماً اعلام کردند که تا ژوئن سال ۲۰۰۴ دولت انتقالی عراق را تشکیل می‌دهند. این وعده قرار بود مقدمه‌ای برای انتقال کامل حکومت به عراقی‌ها باشد.

اما این اعلامیه به جای ایجاد آرامش در عراق، نیروهای مقاومت را جدی‌تر و متعصب‌تر کرد. نوار جدیدی از صدای صدام حسین پخش شد که مردم را به جهاد و فداکاری دعوت می‌کرد. در این پیام، ایشان از عدم همکاری با اشغالگران و دست‌نشانده‌های آن‌ها خواست. این تحولات نشان می‌دهد که روشنفکری سیاسی غربی در عراق موفقیتی نداشته است.

انتقاد یهودیان از سیاست‌های اسرائیل و بحران فرانسه

پس از انفجارهای استانبول، بسیاری از خاخام‌های یهودی از سیاست‌های سرکوبگرانه اسرائیل انتقاد کردند. آن‌ها معتقدند که این سیاست‌ها باعث منفور شدن یهودیان در جهان شده است. آتش‌گرفتن یک مدرسه یهودی در فرانسه نیز وحشت جدیدی را بر یهودیان سراسر جهان وارد کرده است.

این حوادث امنیتی نشان‌دهنده تغییر نگاه جامعه جهانی به اسرائیل است. خاخام‌ها هشدار داده‌اند که انزوا و دشمن‌تراشی اسرائیل، امنیت جانی یهودیان را به خطر انداخته است. این نقدها از درون جامعه یهودی، نشان از یک بحران هویتی و امنیتی جدی دارد که مرزهای جغرافیایی را درنوردیده است.

بازداشت علمای شیعه در پاکستان و تغییر استراتژی ک‌ه‌ک

دولت پاکستان علامه سیدساجد نقوی، رهبر شیعیان پاکستان را بازداشت کرده است. اتهام وارد شده به ایشان، مشارکت در قتل اعظم طارق است. علمای شیعه پاکستان به این عمل دولت به شدت اعتراض کرده‌اند و آن را نادرست می‌دانند. این اقدام فشارهای سیاسی بر اقلیت‌های مذهبی در پاکستان را افزایش داده است.

همزمان، گروه ک‌ه‌ک رسماً اعلام کرده که استراتژی مبارزه مسلحانه را به مبارزه سیاسی تبدیل کرده است. آن‌ها نام خود را نیز به ک‌ه‌ک تغییر داده‌اند. با این حال، آمریکا همچنان این گروه را تروریست می‌داند. این تفاوت نظر، چالش‌های دیپلماتیک جدیدی در منطقه ایجاد کرده است. قیمت طلا و سکه پارسیان نیز در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۵ نوساناتی را تجربه کرد.