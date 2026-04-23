دولت آمریکا ارسال محمولههای نقدی دلار به عراق را متوقف و همکاریهای امنیتی را تعلیق کرده است. این اقدام میتواند اقتصاد عراق را با اختلال جدی مواجه کند و تنشها میان آمریکا و ایران را در این کشور افزایش دهد.
گزارشهای منتشر شده از سوی روزنامههای معتبر والاستریت ژورنال و نیویورک تایمز در روز چهارشنبه دوم اردیبهشتماه (مطابق با ۲۲ آوریل) حاکی از توقف ارسال محمولههای نقدی دلار به عراق توسط دولت ایالات متحده آمریکا و همچنین تعلیق همکاریهای امنیتی با این کشور است.
این تصمیمگیری میتواند تاثیرات عمیقی بر اقتصاد آسیبپذیر عراق، که به شدت به جریان نقدی دلار وابسته است، بگذارد و موجب بروز اختلالات جدی در این حوزه شود. در پی انتشار این خبر، تقاضا برای دلار در بازار عراق به طور قابل توجهی افزایش یافته و نگرانیها در میان فعالان اقتصادی و مردم عادی تشدید شده است.
دولت واشنگتن هدف از این اقدامات را اعمال فشار بر دولت بغداد به منظور مقابله با گروههای شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران و محدود کردن نفوذ آنها در این کشور عنوان کرده است. این سیاست در راستای تلاشهای گستردهتر آمریکا برای کاهش منابع مالی ایران و تحت فشار قرار دادن این کشور قرار دارد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، پیشتر مدعی شده بود که فشارهای اقتصادی و محدودیتها در مسیرهای حیاتی مانند تنگه هرمز، منابع مالی ایران را به شدت کاهش داده و این کشور را به سمت فروپاشی مالی سوق خواهد داد. در این چارچوب، محدود کردن دسترسی عراق به دلار به عنوان ابزاری برای جلوگیری از انتقال منابع مالی به شبکههای مرتبط با ایران مطرح شده است.
تحلیلگران بر این باورند که افزایش تنشها میان آمریکا، اسرائیل و ایران، باعث تقویت همبستگی میان گروههای شیعه در منطقه شده و نگرانیهایی را در میان این گروهها، از جمله حزبالله لبنان و نیروهای عراقی، ایجاد کرده است. این نگرانیها موجب تحرک بیشتر این گروهها شده است. حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در برلین، اظهار داشته است که آمریکا و ایران در عراق برخلاف گذشته اکنون به صورت علنی در مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند.
موضع آیتالله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعه عراق، پس از آغاز جنگ ۴۰ روزه میان ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، در ابتدا محتاطانه بود؛ اما به تدریج لحن ایشان هشدارآمیزتر شد، هرچند همچنان از فراخوان مستقیم به درگیری گسترده خودداری میکنند. عزیزی همچنین اشاره کرده است که گروههای عراقی در این دور از تنشها، مواضع فعالتری علیه منافع آمریکا اتخاذ کردهاند.
همزمان، آمریکا نیز دامنه فشار خود را گسترش داده و حتی برخی ساختارهای مرتبط با حشدالشعبی را هدف قرار داده است. افزایش رویارویی آشکار ایران و آمریکا در عراق، اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، را بر آن داشته تا با سفر به بغداد تلاش کند بر روند سیاسی، از جمله انتخاب نخستوزیر، تأثیر بگذارد.
در مقابل، ایالات متحده آمریکا نیز آشکارا مخالفت خود را با روی کار آمدن چهرههای نزدیک به ایران، از جمله نوری المالکی، اعلام کرده است. این تحولات باعث پیچیدهتر و پرتنشتر شدن اوضاع در عراق شده است. هرچه تنش میان تهران و واشنگتن افزایش مییابد، فشار بر عراق نیز بیشتر میشود و این کشور در موقعیت دشوارتری قرار میگیرد.
فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، معتقد است که اهمیت عراق در روابط ایران و آمریکا از آنجا ناشی میشود که ساختار دولت و ملت در عراق هنوز به طور کامل تثبیت نشده است. به همین دلیل، عراق همزمان به حمایت مالی آمریکا وابسته است و تحت نفوذ سیاسی و امنیتی ایران قرار دارد. روستایی همچنین بیان کرده است که ایران قادر است در صورت ادامه جنگ، عراق را بیثبات کرده و شرایط را برای آمریکا دشوار کند.
به باور او، این وضعیت باعث شده هر دو طرف بتوانند از عراق به عنوان ابزار فشار علیه یکدیگر استفاده کنند. ایران از طریق گروههای همسو میتواند برای ایالات متحده آمریکا هزینههای امنیتی ایجاد کند، در حالی که آمریکا با اهرمهای مالی و اقتصادی بر عراق و به طور غیرمستقیم بر ایران فشار وارد میکند.
روستایی تاکید کرده است که این شرایط عراق را به یک 'میدان رقابت حساس' تبدیل کرده است؛ جایی که هرگونه تشدید تنش میتواند به بیثباتی گستردهتر منجر شود. نگرانی اصلی این است که جمهوری اسلامی ایران برای کاهش فشارها یا منحرف کردن توجه آمریکا، به بیثباتسازی عراق روی بیاورد؛ از جمله از طریق تحریک شورشهای داخلی یا فعالتر کردن شبهنظامیان شیعه برای تضعیف ساختار دولت.
روستایی تأکید میکند که با توجه به شکنندگی ساختار سیاسی و اجتماعی عراق، هرگونه بینظمی میتواند این کشور را به کانون بیثباتی و حتی منبع گسترش خشونت و افراطگرایی در منطقه و فراتر از آن تبدیل کند؛ وضعیتی که پیامدهای سنگینی برای آمریکا و اروپا خواهد داشت. او همچنین تاکید کرده است که عراق امروز در موقعیتی بسیار شکننده قرار دارد؛ کشوری که همزمان تحت فشار اقتصادی ایالات متحده آمریکا و نفوذ سیاسی-امنیتی ایران است.
تشدید رقابت میان این دو قدرت نهتنها روند سیاسی عراق را پیچیدهتر کرده، بلکه میتواند ثبات اقتصادی و امنیتی این کشور را نیز به طور جدی تهدید کند.
