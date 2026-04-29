رئیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی از توقف بازرسیها در اصفهان و باقیماندن حدود ۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده در این سایت خبر داد. تصاویر ماهوارهای نشان میدهد که این مواد هنوز در تونلهای اصفهان باقی ماندهاند. گروسی بر ضرورت خارج کردن این مواد از ایران یا کاهش غنیسازی آن تاکید کرد. این موضوع در حالی مطرح میشود که تنشها در منطقه و حملات هوایی اخیر آمریکا بر اصفهان، نگرانیها را افزایش داده است.
رئیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی، رافائل گروسی، در مصاحبهای با خبرگزاری آسوشیتدپرس، از توقف بازرسیهای آژانس در مجتمع هستهای اصفهان از زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه خبر داد.
او اظهار داشت که بخش قابل توجهی از اورانیوم غنیشده ایران، که گفته میشود حدود ۲۰۰ کیلوگرم از آن در تونلهای این سایت ذخیره شده است، هنوز در آنجا باقی مانده است. گروسی اشاره کرد که آژانس نتوانسته است از طریق بازرسی یا بررسی مُهرهای آژانس، وضعیت این مواد را تایید کند. تصاویر ماهوارهای نیز نشان میدهد که در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۴، ۱۸ کانتینر آبی رنگ حاوی اورانیوم غنیشده به تونلهای اصفهان منتقل شده است.
این مواد با خلوص تا ۶۰ درصد، تنها یک مرحله فنی با سطح تسلیحات هستهای ۹۰ درصد فاصله دارند. گروسی همچنین به امکان اجرای عملیات پیچیده برای خارج کردن اورانیوم غنیشده از ایران اشاره کرد، که نیاز به توافق سیاسی یا عملیات نظامی آمریکا دارد. او تاکید کرد که مهمترین راهکار، خارج کردن این مواد از ایران یا کاهش غنیسازی آن با مخلوط شدن با مواد دیگر است.
در این باره، وزیر امور خارجه آمریکا، مارکو روبیو، نیز اظهار داشت که جمهوری اسلامی به دنبال خرید وقت از طریق مذاکرات است و هر توافقی باید مانع از دستیابی ایران به سلاح هستهای شود. گروسی در پایان مصاحبه، بر ضرورت تضمین بازرسیهای کامل آژانس در هر توافق سیاسی تاکید کرد. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، نیز اظهار داشت که برای دریافت اورانیوم غنیشده، وارد ایران خواهد شد و هیچ پولی نیز پرداخت نخواهد کرد.
این موضوع نشاندهنده افزایش تنشها و نگرانیهای بینالمللی در مورد برنامه هستهای ایران است. علاوه بر این، حملات هوایی اخیر آمریکا بر مجتمع هستهای اصفهان، که در عملیات «چکش نیمهشب» و «خشم حماسی» انجام شد، نگرانیها را در مورد امنیت این مواد افزایش داده است. آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنان بر ضرورت نظارت دقیق بر این مواد تاکید میکند و به دنبال راهکارهایی برای کاهش خطرات مرتبط با برنامه هستهای ایران است
