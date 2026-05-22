یک منبع مسئول ایرانی در گفتگو با الجزیره، توقف جنگ در همه جبههها را پیششرط اصلی هرگونه مذاکره دانست. وی افزود: تاکنون هیچگونه توافق نهایی حاصل نشده و تلاشها برای کاهش شکاف میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد. این منبع گفت که توقف جنگ، پایان دادن به محاصره آمریکا و تأمین ثبات در تنگه هرمز از اولویتهای اصلی تهران به شمار میرود. وی تأکید کرد که آزادسازی اموال بلوکهشده و رفع تحریمهای صادرات نفت برای ایران «جزئیات» محسوب نمیشود. او در ادامه گفت: نیروهای مسلح ایران کاری با نیت طرفها ندارند، بلکه بر اساس بدترین سناریوها طرحریزی میکنند. این منبع مسئول ایرانی همچنین نقش قطر در پشتیبانی و حمایت از میانجیگر پاکستانی را «حیاتی، مهم و بنیادی» توصیف کرد. وی اظهار داشت: فضای مثبت همراه با تحرکات دیپلماتیک مهم است، اما برای رسیدن به یک توافق واقعی کافی نیست.
