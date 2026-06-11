در حالی که تنش‌ها میان ایالات متحده، اسرائیل و ایران به اوج خود رسیده است، دونالد ترامپ از لغو حملات هوایی اخیر خبر داد. این تصمیم در پی پیشرفت مذاکرات در سطوح عالی و فشارهای دیپلماتیک بین‌المللی اتخاذ شده است، هرچند محاصره دریایی بنادر ایران همچنان ادامه دارد.

در تحولی неожидан و سرنوشت‌ساز در جریان درگیری‌های نظامی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران، دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا، از لغو حملات هوایی برنامه‌ریزی شده برای شب گذشته خبر داد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شد که منطقه در لبه یک رویارویی گسترده‌تر قرار داشت. ترامپ اعلام کرد که دلیل این توقف موقت، انتقال مذاکرات به بالاترین سطوح رهبری در ایران است و گفتگوها اکنون به مرحله‌ای رسیده است که مورد تأیید طرفین قرار گرفته است.

این در حالی است که جنگ میان آمریکا و اسرائیل علیه ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده بود و در مراحل اولیه خود منجر به مرگ شماری از بلندپایه‌ترین مقامات حکومتی ایران، از جمله علی خامنه‌ای گشت. پس از گذشت چهل روز از آغاز این درگیری‌های شدید، تهران و واشنگتن بر سر یک آتش‌بس دو هفته‌ای توافق کرده بودند، اما ثبات این توافق همواره با چالش‌های جدی روبرو بود.

ترامپ در ساعات پایانی این آتش‌بس، با اشاره به درخواست‌های دیپلماتیک از سوی مقام‌های پاکستانی، اعلام کرد که برای باز کردن مسیر گفتگوها، حملات احتمالی را متوقف و مدت آتش‌بس را تمدید می‌کند. بستری که این تنش‌ها در آن شکل گرفته، بسیار پیچیده است. در شامگاه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، آمریکا در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آپاچی، اهدافی را در خاک ایران هدف قرار داد که منجر به پاسخ متقابل تهران و حمله به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه شد.

یکی از بحرانی‌ترین نقاط این درگیری، کنترل تنگه هرمز است. جمهوری اسلامی از ابتدای جنگ، این آب‌راه حیاتی بین‌المللی را مسدود کرده است که این اقدام به دلیل تأثیر مستقیم بر قیمت انرژی و اقتصاد جهانی، باعث شد بسیاری از کشورهای جهان فشار خود را بر تهران افزایش دهند. در این میان، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تلاش‌های گسترده‌ای را برای میانجی‌گری آغاز کرد.

او در گفتگو با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران و همچنین تماس با وزیر خارجه کویت، تأکید کرد که هرگونه سرگیری حملات به زیرساخت‌های حیاتی کشورهای حوزه خلیج فارس غیرقابل قبول است و تنها مسیر دیپلماتیک می‌تواند راه خروجی امن از این جنگ ویرانگر باشد. کالاس هشدار داد که بازگشت به یک جنگ تمام‌عیار، هزینه‌هایی انسانی و اقتصادی را تحمیل خواهد کرد که کل منطقه را برای دهه‌ها دچار بحران می‌کند.

در سوی دیگر، دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال تأکید کرد که جزئیات توافقات جدید مورد تأیید ائتلافی گسترده شامل ایالات متحده، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن و مصر قرار گرفته است. با این حال، او تصریح کرد که محاصره دریایی بنادر ایران تا زمان نهایی شدن کامل توافق و امضای رسمی اسناد، با تمام قدرت ادامه خواهد داشت.

همزمان، وزارت دفاع جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت اولین سالگرد جنگ ۱۲ روزه، هشدار داد که هرگونه خطای محاسباتی از سوی دشمنان، پاسخی غیرقابل تصور و قاطع را در پی خواهد داشت. این وزارت‌خانه با اشاره به حملات اسرائیل و آمریکا به مراکز اتمی ایران در سال گذشته، بر اهمیت خودکفایی نظامی و توسعه سامانه‌های پیشرفته دفاعی برای بازدارندگی تأکید کرد و اعلام داشت که نیروهای مسلح اکنون قدرتمندتر از هر زمان دیگری هستند.

در لایه‌های اقتصادی این نبرد، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، رویکردی سخت‌گیرانه را دنبال می‌کند. او در شبکه ایکس اعلام کرد که ایران در یک بازی با حاصل‌جمع صفری وارد شده و در نهایت بازنده خواهد بود. بسنت تهدید کرد که هرگونه خسارتی که به متحدان آمریکا در خلیج فارس وارد شود، از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران در حساب‌های خارجی پرداخت خواهد شد.

او همچنین طرحی را برای جبران عوارض سازمان تنگه خلیج فارس از طریق برداشت از حساب‌های ایران پیشنهاد داد که با استقبال شدید مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل روبرو شد. در این میان، گزارش‌های خبرگزاری بلومبرگ از یک تحول پنهان خبر می‌دهد؛ بر اساس این گزارش، مقامات ارشد امنیت ملی امارات متحده عربی و ایران برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ در فوریه، دیداری مستقیم داشته‌اند.

این دیدار که نشان‌دهنده تغییر رویکرد هر دو کشور است، بر لزوم بهبود روابط دوجانبه برای حفظ منافع اقتصادی، به‌ویژه در زمینه‌های تولید نفت و توسعه مراکز داده هوش مصنوعی تأکید دارد





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