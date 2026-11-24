اجرای حکم اعدام میلاد آرمون و نوید نجاران در پرونده اکباتان با فشار اعتراضات داخلی و بین‌المللی متوقف شد. جزئیات جدید از روند دادرسی و واکنش نهادها.

توسط سازمان‌های حقوق بشری و تجمع‌های خیابانی، اجرای حکم اعدام میلاد آرمون و نوید نجاران ، دو زندانی در پرونده اکباتان ، به طور غیرمنتظره‌ای متوقف شد. این دو زندانی قرار بود سحرگاه چهارشنبه ۴ آبان ماه اعدام شوند اما پیش از موعد مقرر، ابلاغیه‌ای مبنی بر توقف حکم صادر گردید. خانواده‌ها و مدافعان حقوق بشر ماه‌هاست که برای نجات جان این دو نفر تلاش می‌کردند.

توقف لحظه آخری حکم اعدام

محمدحسین آقاسی، وکیل میلاد آرمون، در ساعت‌های اولیه بامداد چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴، تایید کرد که اجرای حکم اعدام موکلش متوقف شده است. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ساعاتی قبل از موعد مقرر، دستور توقف را به صورت تلفنی دریافت کرده و خانواده موکلش را در جریان گذاشته است. آقاسی اشاره کرد که هفته‌های گذشته برای او پر از دلهره بوده است. آرمون پیش از این از اتهام مشارکت در قتل تبرئه شده بود اما در دادگاه انقلاب به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده بود. از سوی دیگر، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان تایید کرد که نوید نجاران به بند عمومی زندان قزل‌حصار بازگشته است. هرچند ابلاغ رسمی توقف حکم برای نجاران در این گزارش‌ها ذکر نشده است.

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فرآیند دادرسی و تغییرات قضایی

پرونده اکباتان به حادثه کشته شدن آرمان علی‌وردی، عضو بسیج، در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد. علی‌وردی در چهارم آبان ۱۴۰۱ در شهرک اکباتان مجروح شد و دو روز بعد درگذشت. نیروهای امنیتی بیش از ۵۰ نفر از جوانان این منطقه را بازداشت کردند. در آبان ۱۴۰۳، شش متهم در دادگاه کیفری به قصاص محکوم شدند اما دیوان عالی کشور این احکام را در شهریور ۱۴۰۴ نقض کرد. در اردیبهشت ۱۴۰۵، دادگاه کیفری آرمون و دو نفر دیگر را به پنج سال حبس و دیه محکوم کرد. در مسیر جداگانه، میزان اعلام کرد که برخی متهمان به اتهام افساد فی‌الارض به اشد مجازات محکوم شده‌اند. وکلای طرفین مدعی هستند که ادله اتهامات ناقص است.

واکنش‌های داخلی و بین‌المللی

پس از شنیده شدن احتمال اجرای حکم، اعتراضات گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور آغاز شد. خانواده‌ها و دوستداران این دو زندانی شامگاه سوم آذر مقابل زندان قزل‌حصار تجمع کردند. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، روز سه‌شنبه خواستار توقف فوری اجرای احکام و لغو حکم اعدام شد. او به بازداشت طولانی‌مدت و روندهای قضایی پی‌درپی اشاره کرد. لرد والنی از مجلس اعیان بریتانیا نیز این خطر را به شدت نگران‌کننده دانست. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی نیز با هشداری مبنی بر دیر شدن زمان، خواستار بیداری عمومی شد.

تلاش‌های نهایی برای تغییر سرنوشت

سازمان حقوق بشر ایران و عفو بین‌الملل به صورت جدی در این خصوص پیگیری کردند. محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، از سازمان ملل و دولت‌های دارای روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی خواست برای نجات جان این دو زندانی اقدام کنند. کمپین حقوق بشر ایران نیز بر ابهامات جدی حقوقی در روند دادرسی تاکید داشت. گروهی از ایرانیان مقیم سوئد و آلمان نیز شامگاه سه‌شنبه با برگزاری تجمع در استکهلم و برلین، خواستار توقف فوری اعدام شدند. این فشارهای ترکیبی منجر به ایجاد فضای امن‌تر برای تغییر در تصمیمات قضایی شد.