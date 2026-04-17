تنها ۲۰ کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند در حالی که بیش از ۸۰۰ تانکر در خلیج فارس متوقف مانده‌اند. الجزیره و بلومبرگ جزئیات این محاصره دریایی و نقش ناوگان سایه ایران در دور زدن تحریم‌ها را گزارش می‌دهند.

در روز چهارم از محاصره دریایی اعمال شده توسط ایالات متحده، تنها ۲۰ کشتی تجاری توانسته‌اند تنگه هرمز را با موفقیت پشت سر بگذارند. این در حالی است که بیش از ۸۰۰ تانکر حامل نفت و گاز مایع همچنان در آب‌های خلیج فارس متوقف شده و قادر به ادامه مسیر نیستند. این وضعیت که به عنوان بخشی از فشارهای آمریکا بر ایران در حال پیگیری است، به طور قابل توجهی بر جریان تجارت دریایی در یکی از حیاتی‌ترین آبراه‌های جهان تأثیر گذاشته است.

بر اساس گزارش خبرگزاری الجزیره، در طول ۲۴ ساعت گذشته، تنها حدود ۲۰ کشتی تجاری موفق به عبور از تنگه هرمز شده‌اند. این رقم در مقایسه با حجم معمول تردد در این تنگه، بسیار ناچیز است و نشان‌دهنده شدت محدودیت‌ها و چالش‌هایی است که برای کشتیرانی به وجود آمده است. در مقابل، بیش از ۸۰۰ تانکر حامل انواع محموله‌ها، به ویژه نفت خام و گاز طبیعی مایع، در خلیج فارس در انتظار باز شدن مسیر خود هستند. آمار منتشر شده توسط بلومبرگ، این ارقام را بیشتر تأیید می‌کند؛ به طوری که ۴۲۶ تانکر نفت خام و ۱۹ تانکر گاز طبیعی مایع در این منطقه دریایی گرفتار شده‌اند. داده‌های شرکت تخصصی ردیابی کشتی «کپلر» (Kepler) نیز مواردی از عبور محدود را نشان می‌دهد، اما این تعداد در مقایسه با کل ناوگان متوقف شده، بسیار کم است. گزارش‌ها حاکی از آن است که تنها ۳ تا ۴ تانکر مرتبط با ایران توانسته‌اند در این مدت از تنگه هرمز عبور کنند که این موضوع نیز خود نشان‌دهنده اتخاذ تدابیر ویژه از سوی ایران برای حفظ ارتباطات دریایی خود است. در پس‌زمینه این رویدادها، پدیده «ناوگان سایه ایران» به عنوان یک عامل کلیدی در تلاش برای دور زدن تحریم‌های اعمال شده برجسته می‌شود. این ناوگان که از صدها تانکر قدیمی و اغلب فاقد هویت مشخص تشکیل شده است، از تکنیک‌های پیچیده استتار و پنهان‌کاری بهره می‌برد. این سازگاری سریع با قوانین و رویه‌های جدید درگیری و فرار از اقدامات نظارتی و امنیتی ایالات متحده، نشان‌دهنده هوشمندی و توانایی ایران در یافتن راه‌هایی برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی خود در شرایط تحریم است. گزارش الجزیره به برخی از این تکنیک‌ها اشاره دارد؛ از جمله از کار انداختن عمدی سیستم‌های ردیابی ماهواره‌ای (مانند AIS)، تغییر پرچم و مدارک کشتی‌ها به صورت صوری برای فریب ناظران، و انجام عملیات پیچیده انتقال محموله از یک تانکر به تانکر دیگر در دریاهای آزاد. این عملیات که گاهی چندین بار تکرار می‌شود، با هدف پنهان کردن مبدأ و مقصد واقعی نفت، پیچیده کردن ردیابی آن و در نهایت رساندن آن به بازارهای هدف، صورت می‌گیرد. این روش‌ها به ویژه برای حفظ جریان صادرات نفت ایران در شرایطی که آمریکا تلاش می‌کند تا هرگونه انتقال نفت از ایران را مسدود کند، حیاتی تلقی می‌شود. این اقدامات همچنین نشان‌دهنده این است که تحریم‌های نفتی، هرچند محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنند، اما نتوانسته‌اند به طور کامل جریان صادرات ایران را متوقف سازند و تهران از ابزارهای غیرمتعارفی برای مقابله با این فشارها استفاده می‌کند. این پدیده ناوگان سایه، خود به یک چالش امنیتی و اطلاعاتی برای نیروهای دریایی بین‌المللی در منطقه تبدیل شده است و نیاز به فناوری‌ها و راهکارهای جدید برای شناسایی و مقابله با آن دارد. وضعیت تانکرها در خلیج فارس، نه تنها بر اقتصاد ایران، بلکه بر بازارهای جهانی انرژی نیز تأثیرگذار است و هرگونه اختلال در عرضه نفت می‌تواند منجر به نوسانات قیمتی شود. در همین حین، اخبار منتشر شده در خصوص وضعیت اقتصادی داخلی ایران نیز حاکی از دغدغه‌ها و انتظارات در سطوح مختلف جامعه است. به عنوان مثال، گروهی از کارمندان چشم انتظار بیشترین میزان افزایش حقوق خود هستند که نشان‌دهنده اهمیت مسائل معیشتی و اقتصادی برای بخش قابل توجهی از جامعه است. همچنین، آخرین قیمت طلا و سکه در تاریخ پنجشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۵ منتشر شده است که در آن، توقف رشد طلا و سقوط سکه مورد اشاره قرار گرفته است. این تحولات در بازار ارز و سکه، نشان‌دهنده تأثیرپذیری اقتصاد داخلی از عوامل مختلف از جمله وضعیت تحریم‌ها، سیاست‌های اقتصادی دولت و تحولات بازارهای جهانی است. مجموع این رویدادها، از تنگه هرمز تا بازار سکه، تصویری پیچیده از چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی اقتصاد ایران در شرایط کنونی را به نمایش می‌گذارد. این وضعیت پیچیده دریایی و اقتصادی، نیازمند تحلیل‌های عمیق‌تر و راهکارهای پایدار برای عبور از بحران‌های موجود و تضمین رفاه جامعه است. این امر همچنین نشان می‌دهد که چگونه رویدادهای ژئوپلیتیکی در سطح بین‌المللی، مستقیماً بر زندگی روزمره مردم و وضعیت اقتصادی کشور تأثیر می‌گذارند





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تنگه هرمز تحریم‌های آمریکا ناوگان سایه ایران خلیج فارس تانکر نفت

United States Latest News, United States Headlines