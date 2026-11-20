اختلال شدید در مرز یلمه قزاقستان باعث توقف صدها کامیون حامل مواد اولیه از چین شد. بررسی علل ترافیک، تأثیر بر شرکت دات‌وان و ارقام رسمی گمرک.

ترافیک سنگین و توقف طولانی‌مدت صدها تا هزاران دستگاه کامیون در گذرگاه مرزی یلمه واقع در مرز مشترک جمهوری اسلامی ایران با قزاقستان ، زنجیره تأمین کالا را با اختلال جدی مواجه کرده است. این اختلال ترافیکی که جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵ گزارش شده، ناشی از تغییر مسیرهای تجاری و افزایش حجم ترانزیت در آسیای مرکزی است.

بر اساس گزارش پایگاه خبری اعتمادآنلاین، هزاران کامیون ایرانی حامل مواد اولیه در این مرز گیر کرده‌اند. این وضعیت در حالی رخ داده که جمهوری اسلامی ایران به دلیل محدودیت‌های مسیرهای دریایی، مجبور به ارسال بخش قابل توجهی از محموله‌های خود از چین از طریق مسیرهای زمینی آسیای مرکزی و عبور از ترکمنستان شده است.

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تضاد در آمار توقف کامیون‌ها در یلمه

منابع مختلف تصویری متفاوت از شدت ترافیک در مرز یلمه ارائه می‌دهند که این موضوع باعث سردرگمی در بازار شده است. رسانه ازبکستانی پادروبنو در تاریخ ۲۹ آبان از توقف حدود ۹۹۰ کامیون در این گذرگاه خبر داد و افزایش حمل‌ونقل از چین، روسیه و بلاروس را عامل اصلی شلوغی دانست.

در مقابل، کمیته گمرک ازبکستان با انتشار بیانیه‌ای ادعا کرد ویدیوهای منتشر شده مربوط به چند روز پیش هستند. این نهاد به آمار رسمی قزاقستان استناد کرد و گفت که تا ساعت ۹ صبح جمعه، تنها ۱۰۰ کامیون در صف انتظار قرار داشته‌اند. پیش‌تر خبرگزاری کازاینفورم قزاقستان در ۲۲ آبان از صف ۴۰ کیلومتری کامیون‌ها خبر داده بود.

تأثیر مستقیم بر شرکت دات‌وان و بابک زنجانی

بابک زنجانی، بازرگان تحریم‌شده ایرانی و محکوم پرونده فساد نفتی، به شدت بر تأثیر این بحران بر فعالیت‌های شرکت دات‌وان تأکید کرده است. زنجانی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که ناوگان کامیون‌های مجموعه دات‌وان و سایر شرکت‌ها در مرز یلمه با صف‌هایی به طول بیش از ۱۲۰ کیلومتر مواجه شده‌اند.

او مدعی شد که فرآیند انتقال بار از چین به ایران در شرایط عادی ۱۶ روز طول می‌کشد، اما ادامه وضعیت فعلی ممکن است این زمان را به بیش از سه ماه افزایش دهد. شرکت دات‌وان و شماری از شرکت‌های وابسته به آن در تابستان ۱۴۰۵ توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل دور زدن تحریم‌های ایران تحریم شده بودند.

فراتر از ظرفیت طراحی شده مرز یلمه

مدیریت مرز یلمه، که در سمت قزاقستان با نام بااورژان قونیس‌بایف شناخته می‌شود، با مشکل ظرفیت مواجه است. بر اساس آمار رسمی، این گذرگاه روزانه به‌طور متوسط ۱۴۶۹ خودرو را جابجا می‌کند که این رقم از ظرفیت طراحی‌شده هزار خودرو در روز فراتر می‌رود.

اداره دولتی مسئول امور گمرکی و مالیاتی استان ترکستان قزاقستان در هشتم آبان اعلام کرد که شرایط سیاسی و اقتصادی پیرامون ایران، منجر به تغییر مسیرهای حمل‌ونقل شده است. این تغییر مسیرها فشار بیشتری بر زیرساخت‌های مرزی آسیای مرکزی وارد کرده و روند انتقال کالا به ایران را با چالش جدی مواجه کرده است.