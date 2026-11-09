توقف پروازها در فرودگاه دمام و شنیده شدن انفجار در ریاض

پروازها در فرودگاه ملک فهد دمام متوقف و صدای انفجار در ریاض شنیده شد. علت تعلیق پروازها و انفجارها نامشخص است اما نگرانی‌ها درباره درگیری‌ها افزایش یافته است.

به گزارش منابع خبری، صدای انفجارهای شدیدی بامداد روز سه‌شنبه در شهر ریاض ، پایتخت عربستان سعودی ، شنیده شد. این رویداد هماهنگ با تعلیق کامل عملیات پروازها در فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در شهر دمام، واقع در شرق کشور عربستان، گزارش شده است.

جزئیات توقف پروازها و انفجارها

بر اساس داده‌های سایت فلایت رادار۲۴ (Flightradar24)، فعالیت‌های هوایی در فرودگاه بین‌المللی ملک فهد به حالت تعلیق درآمده است. این تعطیلی ناگهانی سرویس‌های هوایی همزمان با گزارش‌های منتشر شده از شنیده شدن صدای انفجارهای قوی در منطقه پایتخت، نگرانی‌ها را درباره امنیت منطقه‌ای افزایش داده است.

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علت نامشخص رویدادها

پایگاه خبری عرب ژورنال با استناد به خبرگزاری فرانسه گزارش داد که علت دقیق انفجارهای رخ داده در ریاض و همچنین دلیل تعلیق پروازها در فرودگاه ملک فهد هنوز به طور قطعی مشخص نیست. شایعاتی مبنی بر ارتباط این رویدادها با حملات نیروهای مسلح یمن وجود دارد اما هیچ تاییدیه رسمی تا این لحظه منتشر نشده است.

بافت تاریخی درگیری‌ها

عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ با حمله نظامی به یمن، محاصره زمینی، هوایی و دریایی را علیه این کشور آغاز کرد و ایالات متحده آمریکا در اکتبر ۲۰۱۶ نیز به این محاصره پیوست. در پی تصمیم صنعا در ۱۴ تیر ۱۴۰۵ برای شکستن این محاصره، عربستان فرودگاه صنعا را بمباران کرد که با پاسخ قاطع نیروهای مسلح یمن مواجه شد و منجر به عقب راندن شبه نظامیان مورد حمایت عربستان شد.

تأثیرات راهبردی و آینده

نیروهای ارتش یمن با کنترل شهر بندری المخا و منطقه استراتژیک کهبوب، بر تنگه راهبردی باب‌المندب تسلط بیشتری یافته‌اند. این ارتقا در کنترل آبراهه مهم کشتیرانی جهانی، همراه با بازپس‌گیری جزایر راهبردی، وضعیت امنیتی منطقه را به شدت تغییر داده و پیامدهای بلندمدتی برای امنیت هوایی و دریایی در پی داشته است.