توقف پروازهای آمریکا و تحولات امنیتی اوکراین و آلمان

دستور توقف پروازها در آمریکا، موضع متحدان اروپا درباره ساختار امنیتی، و افزایش تهدیدات سایبری ایران و روسیه علیه آلمان با جزئیات کامل.

اداره هوانوردی فدرال آمریکا روز جمعه، ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶، دستور توقف فوری برخاستن هواپیماها از تمامی فرودگاه‌های این کشور را صادر کرد. این دستورالعمل جدید که بر اساس "شرایط فوق‌العاده" و "ملاحظات ایمنی" تدوین شده است، اجرای آن را از ساعت ۱۵:۵۴ به وقت شرق آمریکا لازم‌الاجرا دانست. با این اقدام، همه پروازهای خروجی در داخل ایالات متحده باید تا اطلاع ثانوی در زمین بمانند. این محدودیت فقط شامل برخاستن می‌شود و به معنای تعطیلی کامل فرودگاه‌ها یا ممنوعیت فرود پروازهای در حال پرواز نیست. برای پروازهای بین‌المللی ورودی به آمریکا نیز تصمیم‌گیری به صورت موردی انجام خواهد شد.

تفاهم اروپا برای صدای واحد در مذاکرات اوکراین

توافق جدید بین رهبران اروپایی حاصل‌شده پس از ماه‌ها بلاتکلیفی بر سر نمایندگی قاره کهن است. کوستا که ریاست نشست‌های سران اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در نشست خبری پایان اجلاس رهبران در دوبلین اعلام کرد که اروپا باید در تمامی گفت‌وگوهایی که آینده اوکراین و امنیت قاره را شکل می‌دهند، با صدایی روشن، واحد و متحد سخن بگوید. این رویکرد مبتنی بر تلاش گروهی برای ارائه یک پیام مشترک به طرفین مناقشه است. جلد کوشنر، فرستاده ویژه کاخ سفید، نیز پیش‌تر در مسکو گفت‌وگوهایی را با شرکای اروپایی درباره ساختار امنیتی این قاره آغاز کرده است.

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در مقابل، کرملین اعلام کرد که روسیه تنها در صورتی با مشارکت کشورهای اروپایی در مذاکرات صلح اوکراین موافقت خواهد کرد که تشخیص دهد آن‌ها واقعاً قصد دارند به برقراری صلح کمک کنند. مقام‌های روسیه خواستار توافقی جامع درباره ساختار امنیتی اروپا پیش از پرداختن به جزئیات جنگ شده‌اند. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، این اظهارات را رد کرد و گفت اروپا و ایالات متحده بر سر پیامی روشن به توافق رسیده‌اند. مرتس تأکید کرد که هیچ گفت‌وگویی درباره اوکراین بدون حضور اوکراین و هیچ گفت‌وگویی درباره اروپا بدون حضور اروپا انجام نخواهد شد.

موضع صریح اروپا علیه بازنگری ساختار امنیتی

رهبران ۴۰ کشور اروپایی در دوبلین بیانیه‌ای امضا کردند که بر اساس آن هر موضوعی که بر امنیت اروپا تأثیر می‌گذارد، باید با مشارکت اروپایی‌ها درباره آن تصمیم‌گیری شود. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درخواست‌های روسیه برای گفت‌وگو درباره ساختار امنیتی اروپا را خطر منحرف کردن توجه از ضرورت برقراری آتش‌بس دانست. دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، نیز هشدار داد که نباید امتیازهای غیرضروری به روسیه داده شود و ساختار امنیتی اروپا نباید مورد بازنگری قرار گیرد.

نمایندگان لهستان، کشورهای حوزه بالتیک و کشورهای نوردیک پیش‌تر در نشستی هشدار داده بودند که نباید با آمریکا یا روسیه درباره طرح‌های احتمالی ساختار امنیتی اروپا تبادل‌نظر شود. ناتو این درخواست روسیه مبنی بر خروج نیروها از کشورهای عضو پس از ۱۹۹۷ را رد کرده است. در مذاکرات ابوظبی، نمایندگانی از بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اتحادیه اروپا حضور داشتند و مسکو و کی‌یف هر دو از پیشرفت‌های جزئی خبر دادند، اما گشایش مهمی در موضوع سرزمین‌ها دیده نشد.

افزایش تهدیدات سایبری ایران و روسیه علیه آلمان

اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان در گزارش سال ۲۰۲۵ خود، حکومت ایران را در کنار روسیه و چین، از مهم‌ترین تهدیدهای اطلاعاتی علیه این کشور معرفی کرد. این نهاد هشدار داد که فعالیت‌های تهران، از جاسوسی و حملات سایبری گرفته تا تلاش برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، پس از جنگ‌های اخیر خاورمیانه ابعاد گسترده‌تری یافته است. آلمان همچنان یکی از مهم‌ترین اهداف سرویس‌های اطلاعاتی خارجی است و حکومت ایران تلاش می‌کند با جاسوسی و خرابکاری اهداف خود را پیش ببرد.

روسیه بزرگ‌ترین نگرانی آلمان در حال حاضر محسوب می‌شود. مارتین یگر، رییس سازمان اطلاعات فدرال آلمان، هشدار داده است که مسکو با استفاده از پهپادها، جاسوسی، خرابکاری، انتشار اطلاعات نادرست و ابزارهای دیگر، در حال پیشبرد یک "جنگ پنهان" علیه آلمان است. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، نیز صحنه عملیات تروریسم، افراط‌گرایی و قدرت‌های خارجی را به این کشور نسبت داد. این در حالی است که فعالیت سازمان‌های اطلاعاتی آلمان تا پیش از این عمدتا به جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات محدود بوده است.

تغییر رویکرد امنیتی آلمان و مجوز عملیات تلافی‌جویانه

مقام‌های امنیتی و رهبران آلمان استدلال کرده‌اند که برای مقابله با تهدیدهای فزاینده از سوی بازیگران خارجی متخاصم، برخورداری از یک سازمان اطلاعات خارجی قدرتمندتر و توانمندتر، موسوم به ب‌ان‌د، ضروری است. این تغییر رویکرد میراث تجربه تلخ تاریخی این کشور از گشتاپو و اشتازی نیز در نظر گرفته شده است. با این حال، مقام‌های امنیتی معتقدند محدودیت‌های گذشته دیگر پاسخگوی نیازهای امنیتی مدرن نیست.

مصوبه روز جمعه نمایندگان پارلمان آلمان، به سازمان اطلاعات فدرال آلمان اجازه خواهد داد در صورت لزوم، با اجرای عملیات خرابکارانه و حملات سایبری خود دست به اقدام تلافی‌جویانه بزند. الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان که در تدوین این اصلاحات نقش داشت، خطاب به نمایندگان پارلمان گفت که آلمان برای مقابله با این تهدیدات نیاز به ابزارهای فعال‌تر دارد. این تصمیم گامی مهم در جهت تغییر دکترین امنیتی برلین برای مقابله با تهدیدات ترکیبی و هیبریدی از سوی تهران و مسکو است.