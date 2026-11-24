اجرای حکم اعدام میلاد آرمون و نوید نجاران در چهارم آذر ماه به صورت ناگهانی متوقف شد. این دو زندانی در پرونده شهرک اکباتان محکوم اعدام بودند و نگرانی‌های حقوق بشری شدیدی درباره سرنوشت آن‌ها وجود داشت.

اجرای حکم اعدام دو زندانی سیاسی به نام‌های میلاد آرمون و نوید نجاران که قرار بود در سحرگاه چهارشنبه چهارم آذر ماه انجام شود، به طور ناگهانی متوقف گردید. این توقف لحظه‌آخری با وجود ابلاغیه‌های رسمی دادسرای اجرای احکام کیفری تهران رخ داد که پیش‌تر زمان اجرا را مشخص کرده بود. خبر قطعیت‌یافته این توقف توسط محمدحسین آقاسی ، وکیل میلاد آرمون ، روز سه‌شنبه سوم آذر ماه به عمومی اعلام شد.

جزئیات توقف ناگهانی حکم اعدام در چهارم آذر

محمدحسین آقاسی در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، تایید کرد که ساعاتی مانده به زمان اجرای حکم، دستور توقف به صورت تلفنی به او ابلاغ شده است. وکیل زندانیان بیان داشت که موکلش میلاد آرمون با وجود اینکه از اتهام مشارکت در قتل تبریه شده بود، در دادگاه انقلاب به اتهام مفسد فی الارض به اعدام محکوم شده بود. این ابلاغیه تلفنی باعث شد تا وکیل بلافاصله خانواده زندانی را از این تحولات باخبر سازد و از اجرای ناگهانی و خطرناک حکم جلوگیری به عمل آید.

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در همین راستا، صفحه دادبان نیز با استناد به یک منبع مطلع، گزارش داد که نوید نجاران نیز موفق به بازگشت به بند عمومی زندان قزل‌حصار شده است. این خبر تایید می‌کند که برنامه‌ریزی برای انتقال یا اعدام هر دو زندانی در آن زمان متوقف شده است. دادسرای اجرای احکام کیفری تهران پیش از این نیز با ارسال ابلاغیه رسمی به وکلای این دو تن، از اجرای حکم اعدام آن‌ها در روز چهارشنبه چهارم آذر خبر داده بود که این ابلاغیه اکنون باطل یا متوقف تلقی شده است.

واکنش‌های خانواده‌ها و سازمان ملل در هفته گذشته

نگرانی‌ها درباره سرنوشت این دو زندانی پیش از اجرای حکم به اوج خود رسیده بود و منجر به اقدامات متفاوتی شده است. شامگاه سه‌شنبه سوم آذر، خانواده‌ها و دوستان نزدیک میلاد آرمون و نوید نجاران مقابل درب ورودی زندان قزل‌حصار تجمع کردند و با فریاد سر دادن شعارها، خواهان توقف فوری اجرای حکم اعدام شدند. این تجمع نمادی از تلاش‌های مستمر اطرافیان برای نجات جان این دو شهروند بود که تحت فشار روانی و حقوقی شدیدی قرار داشتند.

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، نیز پیش از این تاریخ با ابراز نگرانی شدید از احتمال اجرای اعدام، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود دست از اجرای احکام بردارند. وی در بیانیه‌ای صریح، صدور حکم اعدام علیه میلاد آرمون و نوید نجاران را زیر سوال برد و به گزارش‌های معتبر درباره استفاده از شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری اشاره کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل تایید کرد که این دو نفر از اتهام اصلی قتل تبریه شده‌اند اما به جرایم دیگر محکوم شده‌اند که حکم مرگ آن‌ها را در پی داشته است.

سوابق حقوقی و اتهامات پرونده اکباتان

پرونده میلاد آرمون و نوید نجاران به عنوان یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های کیفری در سال‌های اخیر شناخته می‌شود که مربوط به وقایع شهرک اکباتان است. هر دو متهم در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند و با وجود رد اتهام قتل که نقطه کانونی جرم اصلی بود، به اتهاماتی نظیر مفسد فی الارض یا فعالیت علیه امنیت ملی محکومیت‌های اعدام را متحمل شدند. این نوع دگرگونی در ماهیت اتهامات از تبریه به محکومیت اعدام، موضوعات حقوقی و انتقادات گسترده‌ای را در محافل داخلی و بین‌المللی ایجاد کرده است.

توقف لحظه آخری حکم اعدام ممکن است نشان‌دهنده فشارهای داخلی و خارجی وارد شده بر سیستم قضایی باشد. با وجود اطمینان از توقف موقت، هنوز ابهامات زیادی درباره سرنوشت نهایی میلاد آرمون و نوید نجاران و احتمال اجرای مجدد حکم در آینده وجود دارد. جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر همچنان تحت نظر شرایط این دو زندانی هستند و بر لزوم لغو کامل احکوم اعدام و بازجویی مجدد پرونده بدون استناد به اعترافات اجباری تاکید دارند.