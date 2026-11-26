دیدار لیگ اروپای بشیکتاش و هاپوئل بئرشوا به دلیل تظاهرات هواداران و استفاده پلیس گرجستان از گاز اشک‌آور ۳۰ دقیقه متوقف شد. جزئیات این درگیری و واکنش باشگاه‌ها را بخوانید.

مسابقات لیگ اروپا میزبان بین تیم‌های بشیکتاش ترکیه و هاپوئل بئرشوا اسرائیل، ناگهان در شهر باتومی گرجستان با اختلالی جدی مواجه شد. این دیدار که به دلایل امنیتی در گرجستان برگزار می‌شد، پس از تظاهرات شدید هواداران باشگاه ترکیه‌ای و درگیری آن‌ها با نیروهای امنیتی، برای مدت سی دقیقه متوقف گردید. عامل اصلی این تنش‌ها، نمایش پرچم فلسطین و سر دادن شعارهای ضدصهیونیستی توسط هواداران در سکوها بود که واکنش شدید پلیس گرجستان را به دنبال داشت.

توقف ۳۰ دقیقه‌ای و استفاده از گاز اشک‌آور

تنش‌ها پیش از آغاز کامل بازی شکل گرفته بود و با ورود نیروهای امنیتی به محل حضور هواداران بشیکتاش شدت گرفت. بر اساس گزارش‌های دریافتی، پلیس گرجستان برای کنترل جمعیت و متفرق کردن هواداران اعتراض‌کننده، از اسپری فلفل و گاز اشک‌آور استفاده کرد. در جریان این درگیری‌ها، یک هوادار مصدوم شد و مجبور شد تا با استفاده از برانکارد از سکوی ورزشگاه خارج شود.

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مورتن کروگ، داور اصلی مسابقه، در دقیقه بیست و ششم بازی متوجه شد که اوضاع کنترل‌شده نیست و دستور توقف مسابقه را صادر کرد. تیم‌های بشیکتاش و هاپوئل بئرشوا همراه با اعضای تیم داوری، به رختکن‌ها پناه بردند تا امنیت آن‌ها تضمین شود. این وقفه سی دقیقه‌ای زمانی پایان یافت که نیروهای امنیتی اعلام آمادگی کردند و فضای ورزشگاه برای از سرگیری بازی امن گردید.

واکنش باشگاه‌های ترکیه‌ای به برخورد پلیس

پس از از سرگیری بازی، هواداران بشیکتاش شعار "مرگ بر اسرائیل" سر دادند و بنرهای حمایتی از فلسطین را در جایگاه‌ها به نمایش گذاشتند. در این میان، بازیکنان تیم بشیکتاش و اوندر اوزن، مدیر فوتبال این باشگاه، تلاش کردند با صحبت کردن با هواداران، فضای ورزشگاه را آرام کنند. با این حال، رفتار پلیس گرجستان بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ترکیه داشت.

فدراسیون فوتبال ترکیه با انتشار بیانیه‌ای رسمی، نحوه برخورد نیروهای امنیتی گرجستان با هواداران این تیم را به شدت محکوم کرد. همزمان، چندین باشگاه بزرگ ترکیه‌ای از جمله ترابزون‌اسپور، فنرباغچه و گالاتاسرای نیز با انتشار بیانیه‌هایی همبستگی خود را با هواداران بشیکتاش اعلام کردند و به نحوه مداخله پلیس اعتراض نمودند.

پیروزی بشیکتاش و پیامدهای امنیتی بازی

پس از پایان وقفه سی دقیقه‌ای، بازی با شرایطی خاص از سر گرفته شد و در نهایت تیم بشیکتاش توانست با نتیجه دو بر یک به پیروزی برسد. این پیروزی با وجود شرایط دشوار و درگیری‌های پیش از بازی، برای تیم ترکیه‌ای حاصل شد. گزارش‌های خبری از جمله گزارش‌های آژانس رویترز تأیید کردند که امنیت بازی به دلیل حساسیت‌های سیاسی و حضور هواداران گروه‌های افراطی، نگرانی‌های جدی را ایجاد کرده بود.

این رویداد نشان‌دهنده تأثیرپذیری صحنه‌های ورزشی از تحولات منطقه‌ای و سیاسی است. استفاده از اسپری فلفل و توقف بازی، تنها بخشی از پیامدهای فوری این درگیری بود که می‌تواند تأثیرات بلندمدتی بر نحوه برگزاری مسابقات بین‌المللی در کشورهای میزبان داشته باشد. هواداران همچنان بر موضع‌گیری‌های سیاسی خود اصرار داشتند و نشان می‌دادند که این مسابقات برای آن‌ها فراتر از یک رویداد ورزشی ساده است.

تأثیرات احتمالی بر آینده میزبانی مسابقات

در پی این اتفاقات، سوالاتی درباره صلاحیت میزبانی گرجستان برای رویدادهای بزرگ ورزشی مطرح شده است. تصمیم باشگاه‌های ترکیه‌ای برای اتحاد و بیانیه‌های مشترک، نشان‌دهنده قدرت شبکه باشگاه‌های این کشور در مقابله با هرگونه اقدامی است که آن‌ها آن را نقض حقوق هواداران خود بدانند. این رویداد می‌تواند الگویی برای سایر باشگاه‌ها در مواجهه با تیم‌های اسرائیلی ایجاد کند.

علاوه بر مسائل امنیتی، نحوه مدیریت بحران توسط داوران و مقامات برگزارکننده نیز زیر ذره‌بین رفته است. توقف بازی در دقیقه بیست و ششم نشان داد که ارزیابی ریسک‌های امنیتی پیش از بازی نیازمند توجه بیشتری است. با این حال، پیروزی بشیکتاش در این دیدار سخت، بهانه‌ای برای هواداران این تیم شد تا با وجود مشکلات، از نتیجه مثبت بازی خود حمایت کنند.