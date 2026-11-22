ساترا بدون صدور مجوز مانع پخش آنلاین جشن حافظ شد. این اقدام در پی توقیف سریال‌های محبوب مانند یل و گنگستر در آبان ۱۴۰۵ رخ داده است.

در آذر ماه سال ۱۴۰۵، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر با اعمال محدودیت‌های جدید بر شبکه نمایش خانگی ، بار دیگر مانع دسترسی مخاطبان به محتوای دیجیتال شده است. تازه‌ترین مورد این برخوردها، لغو پخش زنده چهارمین جشن تئاتر و موسیقی علی معلم از پلتفرم اینترنتی فیلم‌نت بود. این رخداد نشان‌دهنده گسترش دامنه نظارت‌های رسمی از سریال‌ها و برنامه‌های سرگرمی به سمت پوشش زنده مراسم فرهنگی و هنری است. این اقدام باعث شد تا مخاطبان نتوانند مراسمی که با حضور گسترده هنرمندان برگزار شده بود را به صورت آنلاین تماشا کنند.

جزئیات توقف پخش زنده جشن حافظ

مراسم چهارمین جشن تئاتر و موسیقی علی معلم قرار بود در تاریخ شنبه، سیم آبان ۱۴۰۵، از ساعت ۲۰:۳۰ به صورت اختصاصی و زنده روی آنتن اینترنتی رود. با این حال، امید معلم که دبیر این جشنواره است، حین برگزاری مراسم اعلام کرد که اجازه پخش آنلاین از سوی ساترا صادر نشده است. این پلتفرم با وجود برگزاری فیزیکی مراسم، مانع از نمایش زنده آن به مخاطبان مجازی شد. علت اصلی این ممنوعیت، عدم دریافت مجوز لازم برای پخش زنده از سوی نهاد ناظر رسانه‌ای بود.

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تاریخچه توقیف آثار در آبان ماه

توقف پخش جشن حافظ تنها یک اتفاق جداگانه نیست و در ادامه مجموعه‌ای از محدودیت‌های سخت‌گیرانه در آبان ۱۴۰۵ اتفاق افتاده است. یکی از مشهورترین موارد، توقیف سریال محبوب "یل" پس از انتشار قسمت ششم آن بود که با دستور مستقیم قضایی انجام شد. همچنین برنامه‌های سرگرمی با نام‌های "گنگستر" و "صحنه" پیش از حتی آغاز پخش، به دلیل اختلافات حقوقی و شکایت سازمان ساترا با موانع جدی مواجه شدند. در این پرونده‌ها، نهادهای نظارتی پیش از انتشار محتوا مداخله کردند.

بررسی وضعیت سریال‌های سرخ و سیاه

همزمان با توقیف برنامه‌های دیگر، انتشار قسمت ششم مجموعه تلویزیونی "سرخ و سیاه" نیز با چالش‌هایی همراه بود. سازمان ساترا با درخواست اصلاحات محتوایی در این سریال، باعث تعویق انتشار قسمت مورد نظر شد. با این حال، گزارش‌های متعددی حاکی از آن است که این قسمت در همان شب مورد بحث و انتشار قرار گرفت، هرچند با تأخیر. این موضوع نشان می‌دهد که شیوه اعمال محدودیت‌ها در آثار مختلف متفاوت بوده و شامل دستور قضایی، درخواست اصلاح یا عدم صدور مجوز است.

الگوهای نظارتی و توقف‌های قبلی

بررسی پرونده‌های گذشته نشان می‌دهد که این محدودیت‌ها منحصر به آبان ماه نیست و سابقه‌ای طولانی‌تر دارد. در شهریور ماه سال جاری نیز پخش برنامه "شفرونی ۲" و مجموعه "روشن" با شکایت ساترا و دستور قضایی متوقف شد. خوشبختانه در آن پرونده‌ها، آثار مذکور پس از مدتی موفق به دریافت مجوز و بازگشت به چرخه پخش شدند. اما در مورد جشن حافظ، همچنان دلیل روشنی برای عدم صدور مجوز پخش زنده از سوی مسئولان نهاد ناظر ارائه نشده است.

پیامدهای گسترش نظارت بر پلتفرم‌ها

وجه مشترک تمامی این اتفاقات، گسترش نظارت رسمی بر محتوای پلتفرم‌های اینترنتی و شبکه نمایش خانگی است. این نظارت که پیش‌تر تنها بر تولیدات سینمایی و تلویزیونی متمرکز بود، اکنون به پوشش زنده مراسم‌های هنری و فرهنگی نیز رسیده است. این تغییر رویکرد باعث ایجاد ابهام برای تولیدکنندگان و پلتفرم‌های پخش آنلاین شده است. مخاطبان و هنرمندان اکنون با چالش‌های جدیدی در زمینه دسترسی به محتوای به روز و زنده روبرو هستند.