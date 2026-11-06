نیروی دریایی سپاه پاسداران با برخورد با دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز، عبور از مسیر مین‌گذاری شده را متوقف کرد و بر پابندی به شروط هفت‌گانه تأکید داشت.

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد که دو فروند نفتکش متخلف در آب‌های تنگه هرمز متوقف شدند. این فرماندهی اعلام کرد که یکی از این نفتکش‌ها در محدوده شرق تنگه هرمز و دیگری در خود تنگه مورد برخورد و توقف قرار گرفته است. این اقدام برای جلوگیری از عبور غیرمجاز از مسیرهای خطرناک و مین‌گذاری شده انجام پذیرفت.

تهدید مسیرهای غیرمجاز در تنگه هرمز

این دو نفتکش تمامی سامانه‌های ناوبری و شناسایی خود را خاموش کرده و تلاش داشتند بدون رعایت قوانین از مسیر غیرمجاز تنگه هرمز عبور کنند. نیروی دریایی سپاه تأکید کرد که این تلاش‌ها با حمایت ارتش ایالات متحده آمریکا صورت می‌گرفت تا نفتکش‌ها را از مسیر آلوده به مین عبور دهند. در نتیجه این تلاش‌ها، نفتکش‌ها دچار آتش‌سوزی شدند و در آب‌های تنگه هرمز متوقف گردیدند.

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نام نفتکش متخلف و پرچم توگو

جزئیات منتشر شده نشان می‌دهد که نفتکش متخلف با نام "ترند" عمل می‌کرد و پرچم کشور توگو را بر دوش می‌کشید. این نفتکش در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت و باعث توقف عملیات غیرقانونی شد. این رویداد نشان‌دهنده توانایی نیروی دریایی سپاه در شناسایی و مقابله با تهدیدات در آب‌های اختصاصی است. نام بردن از پرچم توگو نشان می‌دهد که این کشتی‌ها از پرچم‌های سایه برای فرار از نظارت‌ها استفاده می‌کردند.

مسدود بودن تنگه هرمز تا احقاق حقوق ایران

روابط عمومی نیروی دریایی سپاس اعلام کرد که تنگه هرمز به فضل الهی و همت دریا‌دلان این نیرو مسدود است. این مسدودسازی تا زمانی که شروط هفت‌گانه ایران احقاق نشود، تغییر نخواهد کرد. این شروط به عنوان پیش‌شرط‌های بازگشت به وضعیت عادی و بازگشایی مجدد تنگه برای کشتی‌های تجاری تعیین شده است. نیروهای متجاوز تلاش می‌کنند نفتکش‌ها را برای عبور از محدوده غیرمجاز مجبور کنند.

شکست‌های پیاپی سنتکام آمریکا در منطقه

تلاش‌های سنتکام آمریکا برای مجبور نمودن نفتکش‌ها برای عبور از محدوده غیرمجاز و آلوده به مین، تنها با شکست‌های پیاپی و مفتضحانه همراه بوده است. هیچ نتیجه دیگری جز این شکست‌ها در پی نخواهد داشت. این شکست‌ها نشان‌دهنده ناکارآمدی راهبردهای آمریکا در منطقه خلیج فارس است. نیروی دریایی سپاه پاسداران نشان داده که بر آب‌های خود حاکم است و اجازه نفوذ نامشروع را نمی‌دهد.

واکنش‌های سیاسی به رویدادهای اخیر

در فضای سیاسی کشور، علی‌اکبر صالحی اظهار داشت که جمهوری‌خواهان در انتخابات از جمهوری اسلامی شکست خوردند. او افزود که مسئله آمریکا دیگر فقط خروج از جنگ نیست، بلکه حفظ آبروی حاکمیت این کشور است. همچنین بروجردی تصریح کرد که ترامپ صورتحساب شکست در انتخابات را به نام ایران می‌نویسد. از سوی دیگر ضرغامی اعلام کرد که ویتکاف به پوتین گفت روسیه میانجی‌گری کند تا ایران و آمریکا مستقیم مذاکره کنند.

تأثیرات اقتصادی و تعطیلات در تاریخ ۱۶ آبان

بررسی‌ها نشان می‌دهد که آخرین قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد و دلار آزاد سه هزار تومان ارزان شد. قیمت طلای جهانی نیز امروز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ بالا کشید. در این میان، تمام مدارس و دانشگاه‌ها شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ در این شهر تعطیل شدند. این همزمانی‌ها نشان می‌دهد که تحولات منطقه‌ای بر بازارهای داخلی و برنامه‌ریزی‌های روزمره تأثیر می‌گذارد.