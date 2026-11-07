توقف کشتی هدی توسط آمریکا و ادعای برد موشکی سپاه

نیروهای آمریکایی کشتی هدی را در عمان متوقف کردند و سپاه گفت محدودیت برد موشک‌ها لغو شده است. جزئیات عملیات سنتکام و تهدیدات جدید.

در روز شنبه ۱۶ آبان ماه، تنش‌های دریایی میان ایالات متحده و ایران به اوج خود رسید. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، که به سنتکام معروف است، تأیید کرد که نیروهای آمریکایی یک کشتی تجاری را در دریای عمان متوقف و از حرکت انداختند. این عملیات پس از آن انجام شد که خدمه کشتی به هشدارهای مکرر توجهی نداشتند و سعی در نقض محاصره دریایی ایران کردند. همزمان، سپاه پاسداران مدعی شد که جمهوری اسلامی دیگر محدودیت برد دو هزار کیلومتری موشک‌های بالستیک را ندارد.

جزئیات عملیات دریایی در عمان

سنتکام در بیانیه رسمی خود اعلام کرد که یک هواپیمای نظامی آمریکا با شلیک مهمات هدایت‌شونده دقیق به بخش عقبی کشتی تجاری "هدی" حمله کرد. این کشتی تحت پرچم سنت کیتس فعالیت می‌کرد و پس از مراجعه به یکی از بنادر ایران قصد خروج از آب‌های منطقه را داشت. پیش از حمله، نیروهای سنتکام دستور داده بودند که بخش‌های غیرنظامی کشتی تخلیه شوند. این اقدام نشان‌دهنده دقت و پرهیز از تلفات غیرنظامی در حین اجرای قوانین دریایی است.

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آمار و ارقام محاصره دریایی

طبق آمار اعلام‌شده از سوی سنتکام، اقدامات نیروهای آمریکایی برای اجرای محاصره دریایی از ماه ژوئیه تاکنون نتایج مشخصی داشته است. این عملیات منجر به تغییر مسیر ۱۴۷ کشتی تجاری شده است که از دستورات پیروی کرده‌اند. همچنین، نیروهای آمریکایی در این مدت پنج کشتی تجاری دیگر را که از اجرای دستورات خودداری کرده‌اند، از حرکت انداخته‌اند. این آرقام نشان می‌دهد که فشار نظامی بر کشتی‌های مرتبط با ایران شدت گرفته است.

ادعای سپاه درباره موشک‌های بالستیک

در کنار تحولات دریایی، سپاه پاسداران ادعای مهمی درباره توانایی‌های موشکی خود مطرح کرده است. طبق گزارش‌ها، سپاه اعلام کرد که جمهوری اسلامی دیگر تحت محدودیت برد دو هزار کیلومتری موشک‌های بالستیک قرار ندارد. این ادعا می‌تواند تأثیرات استراتژیک زیادی بر تعادل قدرت در منطقه داشته باشد و نشان‌دهنده تغییر در دکترین نظامی ایران است. این موضوع با افزایش تنش‌های منطقه‌ای همزمان شده است.

تهدیدات هوایی ترامپ و سامانه قشم

همزمان با تحولات دریایی و موشکی، دونالد ترامپ نیز ادعای دیگری را مطرح کرده است. او مدعی شده است که سامانه ضدهوایی قشم را در ۱۵ دقیقه از کار انداخته است. این ادعا اگرچه نیاز به بررسی مستقل دارد، اما نشان‌دهنده ادعای برتری هوایی آمریکا در منطقه است. ترکیب این ادعا با تحولات دریایی، تصویر پیچیده‌ای از وضعیت نظامی ایران و آمریکا ترسیم می‌کند.

آینده محاصره و واکنش‌های دریانوردان

ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا تأکید کرد که اجرای سخت‌گیرانه محاصره دریایی جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. سنتکام به تمامی دریانوردانی که در نزدیکی مناطق ساحلی ایران یا آب‌های پیرامونی تردد می‌کنند، هشدار داده است که هشدارهای نیروهای آمریکایی را جدی بگیرند. این هشدارها برای جلوگیری از حوادث مشابه کشتی هدی صادر شده است. جامعه بین‌المللی نیز ناظر بر این تحولات است و ممکن است واکنش‌های دیپلماتیک و اقتصادی زیادی در پی داشته باشد.