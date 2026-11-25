دادستانی ایلام با دستور توقف فعالیت پنج رسانه محلی پس از انتقاد آن‌ها از عملکرد استاندار در واژگونی اتوبوس دهلران موافقت کرد.

دادستان مرکز استان ایلام با صدور دستور شفاهی و از طریق تماس تلفنی پلیس فتا ، فعالیت پنج رسانه محلی فعال در این استان را متوقف کرد. این اقدام قضایی که روز چهارشنبه چهارم آذرماه توسط رسانه‌های " ایلام‌بان"، "ایلامیان"، "دنیای ایلام"، "اخبار ناب" و "مطالبه‌گران استان ایلام" در کانال‌های تلگرامی خود تأیید شد، مستقیماً به انتقادات شدید این پایگاه‌های خبری از عملکرد احمد کرمی، استاندار ایلام ، مرتبط است. مدیرمسئول " ایلام‌بان" اعلام کرد که مسئولان این رسانه‌ها همچنین ملزم شده‌اند خبر توقیف خود را منتشر کرده و از انتشار هرگونه مطلب جدید خودداری نمایند.

علت توقف فعالیت رسانه‌های محلی

سجاد صیدی، مدیرمسئول رسانه "ایلام‌بان"، در گفت‌وگو با وب‌سایت دیده‌بان ایران، علت اصلی این دستور قضایی را انتقاد رسانه‌های محلی از نحوه واکنش استاندار به حادثه مرگبار اتوبوس کارکنان مجموعه نفت و گاز دهلران عنوان کرد. این تنش زمانی تشدید شد که ویدئویی از اظهارات احمد کرمی در خصوص این سانحه منتشر گردید. روابط عمومی دادگستری استان ایلام نیز تأیید کرد که پس از انتشار مطالب مربوط به این سانحه، پرونده قضایی برای عوامل چند پایگاه خبری تشکیل شده است. به ادعای این نهاد، اتهاماتی نظیر "نشر اکاذیب با هدف تشویش اذهان عمومی" و انتشار مطالب تحریک‌آمیز از دلایل اصلی تشکیل پرونده و صدور این دستور است.

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حواشی واژگونی اتوبوس دهلران و اعتراضات

واژگونی اتوبوس حامل کارکنان مجموعه نفت و گاز دهلران در تاریخ شنبه بیست و سوم آبان در مسیر دشت‌عباس به مورموری رخ داد که منجر به کشته شدن ۱۳ نفر شد. این حادثه سه روز بعد، منجر به بروز تجمع اعتراضی در شهر آبدانان گردید. در جریان این اعتراضات، شماری از شهروندان شعارهای ضدحکومتی سر دادند و سازمان‌های حقوق بشری از بازداشت چند نفر خبر دادند. رسانه‌های مورد نظر از جمله "ایلامیان"، اظهارات استاندار را نه یک دستور کاری، بلکه یک "شوی پوپولیستی" برای رسیدگی ظاهری به مجروحان حادثه نامیده بودند.

پیامدهای احتمالی و واکنش‌های حقوقی

تا این لحظه مشخص نیست که مدیران این پنج رسانه با چه مجازات‌هایی روبرو خواهند شد، اما فشارهای قضایی بر فعالان رسانه‌ای در استان ایلام افزایش یافته است. پلیس فتا با اشراف بر فضای مجازی، مستقیماً بر فرآیند تصمیم‌گیری برای توقف انتشار مطالب نظارت داشته است. این رویداد نشان‌دهنده تشدید برخورد با فضای رسانه‌ای محلی در واکنش به انتقادات مطرح شده درباره عملکرد نهادهای اجرایی در مدیریت بحران‌های جانی است. بررسی اتهامات مطرح شده در دادگستری ایلام می‌تواند الگویی برای برخورد‌های مشابه با رسانه‌های مستقل در آینده ایجاد کند.