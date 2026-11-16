روابط عمومی فرمانداری شوشتر تایید کرد صدای انفجارهای دوشنبه ۲۵ آبان ناشی از تمرینات تاکتیکی نیروهای مسلح است. معاون امنیتی خوزستان از تخریب مهمات در اهواز خبر داد.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوشتر با انتشار بیانییه رسمی اعلام کرد صدای انفجارهای شنیده شده در سطح شهر دوشنبه ۲۵ آبان ناشی از اجرای تمرینات تاکتیکی نیروهای مسلح بوده است. این خبرگزاری تایید کرد که تمامی صداها و لرزش‌ها در چارچوب برنامه‌های دفاعی و آموزشی انجام شده و هرگونه نگرانی بی‌اساس است.

تاییدیه فرمانداری شوشتر درباره تمرینات نظامی

طبق اطلاعیه منتشر شده توسط روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوشتر، شنیده شدن هرگونه صدای انفجار یا شلیک در سطح شهرستان طی روز دوشنبه ۲۵ آبان، ربطی به حوادث غیرمترقبه یا خطرات شهری ندارد. مقامات محلی تاکید کردند که این رویدادها صرفاً مربوط به اجرای تمرینات تاکتیکی نیروهای مسلح در منطقه بوده و در چارچوب برنامه‌های دفاعی و آموزشی دقیق انجام می‌شود.

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این اطلاعیه رسمی افزوده است که تمامی تمرینات مذکور با رعایت کامل ضوابط و استانداردهای ایمنی در حال اجراست و از هر نظر تحت نظارت قرار دارد. مقامات فرمانداری اعلام کردند که جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد و انتظار می‌رود مردم با حفظ آرامش کامل نسبت به موضوع اطلاع‌رسانی شده توجه داشته باشند و از شایعه پراکنی خودداری کنند.

عملیات تخریب مهمات در اهواز و واکنش مقامات

ولی‌الله حیاتی معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان نیز در توضیحات تکمیلی خود از وقوع عملیات ویژه‌ای در شهرستان اهواز خبر داد. وی توضیح داد که از روز ۲۵ آبان به مدت سه روز، عملیات انهدام مهمات عمل نکرده از جنگ تحمیلی در اهواز انجام می‌شود. این عملیات بخشی از تلاش‌های مستمر برای پاکسازی محیط زیست و کاهش خطرات بالقوه ناشی از بقایای جنگ است.

تاییدیه معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان نشان می‌دهد که اقدامات انجام شده در خوزستان دو بُعد اصلی دارد: نخست تمرینات تاکتیکی نیروهای مسلح در شوشتر و دوم عملیات فنی و مهندسی برای از بین بردن مهمات منفجر نشده در اهواز. هماهنگی میان این دو عملیات نیازمند اطلاع‌رسانی شفاف به مردم برای جلوگیری از ایجاد وحشت بی‌دلیل بوده است.

تدابیر ایمنی و دستورالعمل‌های منتشر شده

مقامات نظامی و انتظامی خوزستان بر رعایت پروتکل‌های ایمنی در حین انجام تمرینات تاکتیکی و عملیات تخریب تاکید ویژه داشته‌اند. استناد به استانداردهای بین‌المللی ایمنی در گزارش فرمانداری شوشتر نشان می‌دهد که این عملیات‌ها با دقت بالایی برنامه‌ریزی شده‌اند تا کمترین اختلال را در زندگی عادی شهروندان ایجاد کنند. هدف نهایی، ارتقای آمادگی رزمی نیروهای مسلح و همچنین ایمن‌سازی مناطق آلوده به مهمات باقیمانده است.

با توجه به تاییدیه‌های صادر شده از سوی نهادهای مسئول، شهروندان شوشتر و اهواز می‌توانند نسبت به این رویدادهای دوگانه اطمینان حاصل کنند. حفظ آرامش عمومی و عدم واکنش‌های هیجانی نسبت به صداهای شنیده شده، بخشی از همکاری مردمی در این عملیات‌های مهم دفاعی و بهداشتی-محیطی محسوب می‌شود که توسط دولت و نهادهای انتظامی هماهنگ شده است.