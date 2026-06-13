سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری با رسانهها به بررسی آخرین وضعیت تفاهمنامه اسلامآباد و رویکرد ایران در مذاکرات پرداخت. وی با اشاره به پیچیدگیهای ناشی از رویکرد متعارض آمریکا، بر ضرورت احتیاط و تدبیر در هر گام تأکید کرد و با بیان اینکه در این مرحله بحث هستهای مطرح نمیشود، موضوعات اصلی مذاکرات را بر خاتمه جنگ، مسائل تنگه هرمز و تعرضات به کشتیرانی ایران متمرکز کرد. همچنین درباره حق حاکمیت ایران در تنگه هرمز وiyah اقدامات لازم در چارچوب حقوق بینالملل توضیح داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در نشستی خبری با رسانهها توضیح داد که تفاهمنامه اسلامآباد که در حال پیگیری است، بر خاتمه جنگ در همه جبههها از جمله لبنان تمرکز دارد و در این مرحله تصمیم گرفته شده بحثی در مورد موضوع هستهای مطرح نگردد.
این روند تقریباً دو ماهه، پس از اعلام آتشبس در ۱۹ فروردین و با میانجیگری پاکستان آغاز شد و فراز و نشیبهای زیادی داشته است. دلیل اصلی این پیچیدگی، الگوی مذاکراتی متعارض طرف آمریکایی و تغییر مکرر مواضع آن از طریق رسانهها بوده که کار میانجیها را دشوار و روند را طولانی کرده است. با توجه به تجربه یکسالونیم مذاکره با آمریکا و بدعهتیهای آن در حین مذاکرات پیشین، ایران با احتیاط و دوراندیشی زیاد هر گامی را برمیدارد.
در این مرحله، موضوعات مورد بحث شامل خاتمه جنگ، تعرضات به کشتیرانی ایران، مسائل تنگه هرمز و چند موضوع دیگر است. درباره موضوع هستهای همچنین قرار است در یک بازه ۶۰ روزه گفتگو شود و جزئیات آن اکنون مطرح نشده است. زمان دقیق امضای این تفاهمنامه مشخص نیست اما احتمال امضا در روزهای آتی وجود دارد.
ایران بر این پایه که تنگه هرمز در محدوده آبهای سرزمینی ایران و عamentosastal و اعمال حاکمیت در آن، منطبق با حقوق بینالملل و قوانین داخلی است، اقدامات لازم را در جهت تضمین امنیت ملی و خیر عمومی بینالمللی انجام خواهد داد. teache در صورت بروز تالش طرف مقابل در ایفای تعهدات، ایران در قبال اقدامات متقابل مجاز خواهد بود. بهترین ضمانت در روابط بینالملل، قدرت یک کشور است و ایرانیان در دفاع از منافع و استقلال خود مصمم و باhoeve نشان دادهاند.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین بر لزوم بالا بردن سطح آگاهی و گفتوگو در جامعه و احترام به نظرات مختلف در چارچوب محافظه از منافع ملی تأکید کرد
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