توضیح دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مصوبه تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۵ و پیشنهادات اصلاحی

حجتالاسلام خسروپناه در گفتوگویی با شبکه خبر، سازوکار تصمیمگیری شورای عالی انقلاب فرهنگی، جزئیات مصوبه تأثیر قطعی پایههای یازدهم و دوازدهم در کنکور ۱۴۰۵، واکنش به اعتراضات اخیر و پیشنهادات اصلاحی برای کاهش فشار بر دانشآموزان را شرح داد.
حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ، در گفتوگو با شبکه خبر درباره سازوکار تصمیمگیری این شورا و مصوبات مرتبط با کنکور توضیح داد.
او بیان کرد که مصوبات شورا در دو سطح کلی و اجرایی تعریف میشود و بدون همکاری دستگاههای اجرایی مانند وزارت آموزش و پرورش به تصویب نمیرسد. خسروپناه با اشاره به سابقه تغییرات در تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور، گفت که اساسیترین مصوبه اخیر، conferring تأثیر قطعی به پایههای یازدهم و دوازدهم برای کنکور ۱۴۰۵ است که پیش از کنکور ابلاغ و با مشارکت آموزش و پرورش تصویب شد.
وی همچنین به اعتراضات برخی دانشآموزان و خانوادهها اشاره کرد و اظهار داشت که بخشی از معترضان مافیای کنکور هستند که با اجرای مصوبه ضرر کردهاند و بخش دیگر داوطلبان پشت کنکوری با مشکل ترمیم معدل. خسروپناه پیشنهادهای اصلاحی شورا را شامل افزایش امکان ترمیم معدل (مانند اجازه ترمیم تکدرس و افزایش تعداد دفعات) و اصلاح فاصله زمانی و شیوه برگزاری امتحانات برای کاهش فشار بر دانشآموزان معرفی کرد.
این پیشنهادها هفته آینده در شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی خواهد شد. وی فلسفه مصوبه را تقویت نقش مدرسه، کتاب و معلم و کاهش تمرکز بر تستزنی دانست و تأکید کرد که شورا بر حفظ تأثیر قطعی سوابق تحصیلی جمعبندی کرده و هرگونه تغییر تنها با هماهنگی آموزش و پرورش صورت خواهد گرفت
شورای عالی انقلاب فرهنگی کنکور ۱۴۰۵ تأثیر سوابق تحصیلی ترمیم معدل آموزش و پرورش