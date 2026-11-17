سخنگوی سازمان غذا و دارو با شفاف‌سازی آمارها، معیارهای دقیق کمبود دارو را تشریح کرد و تفاوت بین فقدان موقت و کمبود واقعی را برای مصرف‌کنندگان توضیح داد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با ارائه تشریحات دقیق درباره اختلافات موجود در گزارش‌های آماری، بر لزوم تفکیک میان مفاهیم مختلف نظیر کمبود واقعی، کاهش موجودی و دشواری دسترسی در نقاط خاص شبکه توزیع تاکید کرد. دکتر محمد هاشمی ، سخنگوی این سازمان، ضمن پاسخ به ابهامات مطرح شده درباره تعداد داروهای در معرض کمبود، توضیح داد که ارقام مختلف اعلام شده در رسانه‌ها و گزارش‌های تخصصی، بازتاب‌دهنده واقعیت یکسان نبوده و هرکدام بر اساس شاخص‌ها و بازه‌های زمانی متفاوتی محاسبه می‌شوند. وی با اشاره به پیچیدگی تعاریف جهانی و داخلی، تأکید نمود که برای درک صحیح وضعیت دارویی کشور، باید از قضاوت‌های کلی پرهیز شده و به جزئیات فنی و مدیریتی در زنجیره تأمین توجه ویژه‌ای داشت.

تفاوت تعاریف چندگانه از کمبود دارویی

دکتر محمد هاشمی اظهار داشت که سازمان غذا و دارو بیش از ۱۰۰ تعریف جهانی برای مفهوم کمبود دارو دارد و این تنوع تعریفی نشان می‌دهد که هر کاهش موجودی یا دشواری در دسترسی به یک داروی خاص، لزوماً به معنای کمبود قطعی در سطح ملی نیست. از دیدگاه بیمار، زمانی احساس کمبود دارو ایجاد می‌شود که داروی تجویزشده در زمان و مکان مورد نیاز در دسترس نباشد، حتی اگر آن دارو در انبار شرکت‌های پخش یا بخش‌های دیگر شبکه موجود باشد. این تعریف تجربی بیمار با نگاه سیستماتیک نظام تأمین متفاوت است و نیازمند تحلیل دقیق‌تر است.

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از منظر پزشکان نیز ممکن است نبود یک داروی مشخص یا یک برند تجاری خاص، به عنوان محدودیت در انتخاب درمان مناسب تلقی شود. در مقابل، از دیدگاه نظام تأمین، وجود داروی ژنریک یا یک جایگزین درمانی معتبر، به معنای استمرار دسترسی به ماده مؤثره مورد نیاز و پوشش کامل نیاز درمانی جامعه در نظر گرفته می‌شود. داروخانه‌ها نیز ممکن است به دلیل محدودیت‌های ناشی از تأمین از سمت شرکت‌های پخش، با مشکلات دسترسی مواجه شوند که این وضعیت به تنهایی دال بر کمبود سراسری دارو در کشور نیست.

معیارهای عملیاتی سازمان غذا و دارو در ارزیابی

بر اساس تعریف عملیاتی سازمان غذا و دارو، یک دارو تنها زمانی در کانون بررسی و ارزیابی کمبود قرار می‌گیرد که موجودی آن در سطح شرکت‌های پخش به کمتر از نیاز یک ماه کاهش یابد. این ارزیابی هم‌زمان نیازمند دریافت گزارش رسمی کمبود از سوی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه است. در این فرآیند، نام ژنریک و شکل دارویی فرآورده ملاک اصلی محسوب شده و وضعیت موجودی، میزان مصرف، برنامه تولید یا واردات و امکان تأمین جایگزین نیز به دقت مورد توجه قرار می‌گیرد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید کرد که قرار گرفتن یک دارو در محدوده کاهش ذخایر یا احتمال بروز اختلال در تأمین، با مفهوم کمبود بالفعل یکسان نیست. همچنین، نبود یک برند خاص در شرایطی که همان دارو با نام ژنریک یا از طریق فرآورده جایگزین معتبر در دسترس باشد، لزوماً به معنای کمبود دارویی محسوب نمی‌شود. بنابراین برای تحلیل دقیق آمارها، باید میان کمبود قطعی، کاهش موجودی، اقلام در معرض کمبود و دشواری دسترسی در برخی نقاط شبکه توزیع تمایز قائل شد.

تحلیل اعداد متضاد و نقش سامانه تیتک

دکتر محمد هاشمی درباره اعداد متفاوتی که در گزارش‌ها و اظهارنظرهای مختلف، از جمله ارقام ۱۰۰۰، ۷۰۰ یا چندصد قلم دارو مطرح می‌شود، توضیح داد که این ارقام زمانی قابل مقایسه هستند که مشخص باشد هرکدام به چه گروهی از داروها و چه شاخصی اشاره دارند. به عنوان مثال، تعداد اقلام حیاتی و ضروری، داروهای دارای ذخیره محدود، اقلام در معرض کمبود و داروهایی که بر اساس تعریف عملیاتی سازمان با کمبود مواجه‌اند، مفاهیم و گروه‌های آماری متفاوتی هستند که نمی‌توان آن‌ها را همگی به عنوان تعداد کمبودهای قطعی در نظر گرفت.

وی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از داده‌های سامانه‌های نظارتی، سامانه تیتک را به عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم رصد زنجیره تأمین دارو معرفی کرد. این سیستم اطلاعات مربوط به ورود و خروج فرآورده‌ها، موجودی شرکت‌های پخش و وضعیت گردش کالا را در اختیار نظام نظارتی قرار می‌دهد. این اطلاعات در کنار گزارش‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر منابع اطلاعاتی، امکان پایش دقیق‌تر وضعیت تأمین و شناسایی زودهنگام اقلامی را فراهم می‌کند که ممکن است در ماه‌های آینده با محدودیت موجودی مواجه شوند.

برنامه‌ریزی تولید و هماهنگی زنجیره تأمین

سخنگوی سازمان غذا و دارو افزود که برنامه‌ریزی تولید و واردات از اجزای مهم مدیریت کمبود دارو است. شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده، برنامه‌های تأمین خود را در افق زمانی مشخص ارائه می‌کنند و این برنامه‌ها به صورت مستمر مورد بررسی و به‌روزرسانی قرار می‌گیرد. میزان مصرف دارو در دوره‌های گذشته، روند تقاضا، اهمیت درمانی فرآورده و ظرفیت تولید یا واردات، از جمله شاخص‌هایی است که در ارزیابی کفایت برنامه‌های تأمین مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی همه اجزای زنجیره تأمین دارو، خاطرنشان کرد که مدیریت کمبود صرفاً به شناسایی اقلام دارای موجودی محدود خلاصه نمی‌شود. باید مجموعه‌ای از عوامل از جمله تأمین مواد اولیه، برنامه تولید، واردات، تخصیص منابع، توزیع و وضعیت مطالبات شرکت‌ها به صورت هم‌زمان بررسی شود. در برخی موارد، دارو در زنجیره تأمین وجود دارد، اما موانع مالی یا اجرایی در مسیر توزیع می‌تواند دسترسی مراکز درمانی و داروخانه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. هدف نهایی توسعه نظام‌های پایش و تحلیل داده، دستیابی به تصویری دقیق و قابل اتکا از وضعیت بازار دارویی و فراهم کردن امکان اقدام پیشگیرانه است.