دستیار وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگو با المیادین، بر اهمیت دیپلماسی و ضرورت رعایت احتیاط توسط کشورهای اروپایی تاکید کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که شورای امنیت سازمان ملل در تصویب قطعنامه‌ای برای حفظ لغو تحریم‌ها علیه ایران ناکام ماند و مکانیسم ماشه در آستانه فعال شدن قرار دارد.

خطیب‌زاده در گفت‌وگو با شبکه‌ی المیادین به اروپایی‌ها توصیه کرد که آن‌ها باید جانب احتیاط را رعایت کنند. به گزارش ایرنا، دستیار وزیر امور خارجه‌ی ایران تأکید کرد که راه دیپلماسی هنوز بسته نشده و دیپلماسی همیشه گزینه بهتری نسبت به بالا بردن سطح تنش‌هاست. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران و تلاش‌ها برای احیای برجام همچنان ادامه دارد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۹ سپتامبر، مصادف با ۲۸ شهریورماه، در نشست خود نتوانست پیش‌نویس قطعنامه‌ای که توسط کره‌جنوبی، به‌عنوان رئیس دوره‌ای این شورا، ارائه شده بود، تصویب کند. این قطعنامه به‌دنبال حفظ لغو تحریم‌ها علیه ایران بود که در توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ (برجام) لغو شده بودند. هدف اصلی این قطعنامه، جلوگیری از اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران بود، با توجه به اینکه ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شده و تحریم‌ها را مجدداً علیه ایران اعمال کرد. این قطعنامه برای تصویب نیازمند ۹ رأی از ۱۵ رأی اعضای شورای امنیت بود که موفق به کسب این تعداد آرا نشد. کشورهای چین، روسیه، پاکستان و الجزایر به این قطعنامه رأی مثبت دادند، در حالی که بریتانیا، فرانسه، ایالات متحده، سیرالئون، اسلوونی، دانمارک، یونان، پاناما و سومالی رأی منفی دادند و دو کشور گویان و کره‌جنوبی نیز رأی ممتنع دادند. این وضعیت نشان‌دهنده‌ی شکاف عمیق در شورای امنیت در مورد مسئله ایران است و بیانگر اختلافات بین اعضای این شورا در رابطه با چگونگی تعامل با برنامه هسته‌ای ایران می‌باشد. شکست این قطعنامه، پیامدهای مهمی برای آینده برجام و روابط بین‌المللی خواهد داشت. عدم تصویب قطعنامه، راه را برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه باز می‌کند. این مکانیسم، روندی است که به‌موجب آن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، که در سال ۲۰۱۵ لغو شده بودند، می‌توانند به‌صورت خودکار بازگردانده شوند. این فرایند با مهلتی ۳۰ روزه همراه است و در این مدت، ایران و دیگر اعضای برجام می‌توانند برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها، تلاش‌های دیپلماتیک انجام دهند. مکانیسم ماشه، ابزاری است که در اختیار اعضای برجام قرار دارد و می‌تواند برای اعمال فشار بر ایران به منظور پذیرش خواسته‌های غرب مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر، با توجه به شکست قطعنامه کره‌جنوبی، مکانیسم ماشه بلافاصله فعال نخواهد شد. اما فشارها بر ایران برای مذاکره و پذیرش خواسته‌های طرف‌های غربی افزایش خواهد یافت. مهلت ۳۰ روزه که برای جلوگیری از فعال‌سازی مکانیسم ماشه در نظر گرفته شده است، فرصتی برای دیپلماسی و مذاکره به شمار می‌رود. ایران و کشورهای باقی‌مانده در برجام، یعنی بریتانیا، فرانسه، آلمان و روسیه، باید در این مدت برای یافتن راه‌حلی برای احیای برجام و جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها تلاش کنند. در غیر این صورت، تحریم‌های سازمان ملل مجدداً علیه ایران اعمال خواهد شد، که این امر می‌تواند تأثیرات منفی بر اقتصاد و روابط بین‌المللی ایران داشته باشد. این بازه زمانی تا پایان روز ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ برابر با ۵ مهر ماه ۱۴۰۴ به وقت گرینویچ خواهد بود. این فرصت دیپلماتیک، برای طرفین درگیر، حیاتی است. علاوه بر این، خطیب‌زاده همچنین به اهمیت حفظ کانال‌های ارتباطی و مذاکرات مستقیم با طرف‌های اروپایی اشاره کرد. وی تأکید کرد که ایران همچنان به راه‌حل‌های دیپلماتیک متعهد است و آماده‌ی ادامه مذاکرات برای حل اختلافات است. با توجه به پیچیدگی‌های موجود و اختلافات عمیق بین طرفین، دستیابی به راه‌حلی که مورد قبول همه‌ی طرف‌ها باشد، بسیار دشوار خواهد بود. اما تلاش‌های دیپلماتیک، تنها راه برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها و بازگشت به برجام است





EtemadOnline / 🏆 9. in İR این خبر را خلاصه کرده ایم تا بتوانید سریع آن را بخوانید. اگر به خبر علاقه مند هستید، می توانید متن کامل را اینجا بخوانید. ادامه مطلب:

برجام ایران تحریم دیپلماسی شورای امنیت

ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها