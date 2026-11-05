دکتر محمد مرادی روش‌های درمانی جدید شپش سر شامل پرمترین و دایمتیکون را توضیح داد و از برخورد تبعیض‌آمیز با دانش‌آموزان آلوده منع کرد.

دکتر محمد مرادی ، رئیس گروه سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس وزارت بهداشت ، با اشاره به شیوع شپش سر در میان کودکان و دانش‌آموزان، بر اهمیت تشخیص به‌موقع و درمان صحیح این آلودگی انگلی تأکید کرد. وی بیان داشت که این مشکل می‌تواند منجر به اختلال در خواب و کاهش تمرکز تحصیلی دانش‌آموزان شود و خواستار تمرکز بر پیشگیری و آموزش بهداشتی به جای ایجاد نگرانی یا برخوردهای تبعیض‌آمیز در مدارس گردید.

شیوع شپش سر و مکانیسم انتقال در مدارس

شپش سر یک حشره کوچک بدون بال و خون‌خوار است که در میان موها و روی پوست سر زندگی می‌کند و به گروه یا طبقه اجتماعی خاصی محدود نیست. انتقال این آلودگی عمدتاً از طریق تماس مستقیم سر با سر فرد آلوده صورت می‌گیرد، اما استفاده مشترک از وسایلی مانند شانه، برس، کلاه، روسری، حوله، بالش و لباس خواب نیز نقش مهمی در گسترش آن دارد. در محیط‌هایی مانند مدارس که کودکان تماس نزدیک بیشتری با یکدیگر دارند، آموزش نکات پیشگیرانه و توجه به علائم ابتلا برای کنترل این وضعیت حیاتی است.

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تشخیص دقیق رشک از شوره سر با روش ساده

مهم‌ترین عارضه ابتلا به شپش سر، خارش شدید پوست سر است که ممکن است موجب بی‌قراری و اختلال در خواب دانش‌آموزان شود و در نتیجه بر عملکرد تحصیلی آنان تاثیر بگذارد. تخم شپش که "رشک" نام دارد، به ساقه مو می‌چسبد و به‌سختی جدا می‌شود و رشک‌ها بیشتر در نواحی پشت گوش و پس‌سر دیده می‌شوند. پوسته‌های ناشی از شوره سر گاهی با رشک اشتباه گرفته می‌شوند، اما رشک به ساقه مو چسبندگی زیادی دارد و به‌راحتی جدا نمی‌شود که تشخیص صحیح این تفاوت برای انتخاب روش درمانی مناسب ضروری است.

پروتکل درمان با پرمترین و دایمتیکون ۴ درصد

استفاده از فرآورده‌های ضد شپش مطابق دستور مصرف، از روش‌های درمانی این آلودگی است که شامل شامپو پرمترین یک درصد و لوسیون دایمتیکون چهار درصد می‌شود. در روش استفاده از شامپوی پرمترین یک درصد، موها ابتدا با شامپوی معمولی شسته شده و پس از گرفتن آب اضافی، فرآورده در حالی که موها مرطوب هستند به تمام موها و پوست سر مالیده می‌شود و پس از ۱۰ دقیقه با آب فراوان شسته می‌گردد.

تکرار درمان با شامپوی پرمترین یک هفته بعد توصیه شده است. در روش استفاده از لوسیون دایمتیکون چهار درصد، فرآورده باید روی موهای خشک از ریشه تا نوک مو استفاده شود به‌گونه‌ای که تمام پوست سر و موها به آن آغشته شوند و پس از هشت ساعت، موها با شامپوی معمولی شسته می‌شوند. استفاده مجدد از لوسیون یک هفته بعد برای اطمینان از درمان کامل ضروری است.

اقدامات تکمیلی و پیشگیری از بازگشت آلودگی

انتخاب فرآورده و نحوه استفاده از آن باید بر اساس دستورالعمل محصول و شرایط فرد انجام شود و در مورد کودکان خردسال، زنان باردار یا افراد دارای شرایط خاص، رعایت توصیه‌های تخصصی مربوط به همان فرآورده لازم است. هنگام شست‌وشوی موها، استفاده از شانه دندانه‌ریز می‌تواند به خارج کردن شپش‌های مرده و رشک‌های چسبیده به مو کمک کند و بررسی و درمان هم‌زمان افراد مبتلا در خانواده احتمال انتقال مجدد آلودگی را کاهش می‌دهد.

شانه‌کردن دقیق موها و جداسازی رشک‌ها به‌صورت دستی با استفاده از شانه مخصوص شپش و مرطوب کردن موها روند پاکسازی را آسان‌تر می‌کند. دکتر مرادی خاطرنشان کرد که طول مو به‌تنهایی عامل ابتلا به شپش سر نیست و کوتاه کردن مو ضرورتی ندارد. استحمام منظم، بررسی و شانه‌کردن موها، شست‌وشوی برس و شانه و تمیز نگه‌داشتن لباس‌ها، روسری، کلاه و سایر وسایل شخصی از اقدامات موثر در کنترل آلودگی است.